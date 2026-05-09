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WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

WRC
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WRC | Il mondo dei rally è in lutto: è morto Alex Fiorio

ACI Racing Weekend: ecco le date da segnare per il 2027

CIGT
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ACI Racing Weekend: ecco le date da segnare per il 2027

Suzuki Rally Cup: Villardi vince la gara più dura della stagione ad Alba

CIAR
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Suzuki Rally Cup: Villardi vince la gara più dura della stagione ad Alba

La Suzuki Rally Cup fa tappa fra le Langhe: si accende il Rally Regione Piemonte

CIAR
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La Suzuki Rally Cup fa tappa fra le Langhe: si accende il Rally Regione Piemonte

Carrera Cup Italia | Prime "grandi manovre" con vista sul 2027

Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Vallelunga
Carrera Cup Italia | Prime "grandi manovre" con vista sul 2027

Vittoria imperiale per Pellè-Franceschini nella doppia tappa della Suzuki Rally Cup al Rally di Roma Capitale

CIAR
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Vittoria imperiale per Pellè-Franceschini nella doppia tappa della Suzuki Rally Cup al Rally di Roma Capitale

Carrera Cup Italia | Vallelunga, Delli Guanti: "Abbiamo riaperto il campionato!"

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Carrera Cup Italia | Vallelunga, Delli Guanti: "Abbiamo riaperto il campionato!"

WRC | Lancia, per ora il kit 2027 non è un'opzione possibile: "Oggi non ci sono le condizioni di budget e regole"

WRC
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WRC | Lancia, per ora il kit 2027 non è un'opzione possibile: "Oggi non ci sono le condizioni di budget e regole"

Carrera Cup Italia | Vallelunga: la prima di Federica Levy in Taycan Rush

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: la prima di Federica Levy in Taycan Rush

Carrera Cup Italia | Vallelunga, Michelin Cup: Girondi ruggisce nella prima volta da leader

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Carrera Cup Italia | Vallelunga, Michelin Cup: Girondi ruggisce nella prima volta da leader

Carrera Cup Italia | Vallelunga, Van Soelen: "Lo Shoot Out conta più del titolo!"

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Carrera Cup Italia | Vallelunga, Van Soelen: "Lo Shoot Out conta più del titolo!"

Carrera Cup Italia | Vallelunga: pioggia di jump start, Quaresmini a podio!

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: pioggia di jump start, Quaresmini a podio!

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Van Soelen torna al successo in gara 2

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Van Soelen torna al successo in gara 2

Carrera Cup Italia | Vallelunga: cambia tutto per Gara 2. Ecco come

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: cambia tutto per Gara 2. Ecco come

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot perde la pole per gara 2!

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot perde la pole per gara 2!

Carrera Cup Italia | Vallelunga, finalmente Delli Guanti: "E se in gara 2..."

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Carrera Cup Italia | Vallelunga, finalmente Delli Guanti: "E se in gara 2..."

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti esulta in gara 1!

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti esulta in gara 1!

Carrera Cup Italia | Vallelunga: il pomeriggio è troppo lungo...

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: il pomeriggio è troppo lungo...

Carrera Cup Italia | Vallelunga, Delli Guanti: "Siamo andati forte!"

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Carrera Cup Italia | Vallelunga, Delli Guanti: "Siamo andati forte!"

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot contro il "tabù" della pole

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot contro il "tabù" della pole

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!

Carrera Cup Italia | Vallelunga: sfida ai Levy in Taycan Rush

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: sfida ai Levy in Taycan Rush

Carrera Cup Italia | Vallelunga: grandi manovre in vista delle qualifiche!

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: grandi manovre in vista delle qualifiche!

Carrera Cup Italia | Vallelunga: la sostenibile leggerezza del leader

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: la sostenibile leggerezza del leader

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot ricomincia da capo nelle libere

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot ricomincia da capo nelle libere

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti ci prova, Bristot lavora ai fianchi

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti ci prova, Bristot lavora ai fianchi

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Fenici alla ricerca del... podio perduto

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Fenici alla ricerca del... podio perduto

Suzuki al Rally di Roma Capitale 2026: un’edizione tra spettacolo, innovazione e visione internazionale

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Suzuki al Rally di Roma Capitale 2026: un’edizione tra spettacolo, innovazione e visione internazionale

Carrera Cup Italia | Vallelunga: al via il weekend della verità

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: al via il weekend della verità

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti "dice 33" e svetta nel test

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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti "dice 33" e svetta nel test

Carrera Cup Italia | Da giovedì è già Vallelunga: orari e tv

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Carrera Cup Italia | Da giovedì è già Vallelunga: orari e tv

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot vede sempre più tricolore

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Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Bristot vede sempre più tricolore

Carrera Cup Italia | Monza: Quaresmini a podio dopo la penalty a Delli Guanti!

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Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Quaresmini a podio dopo la penalty a Delli Guanti!

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

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Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

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Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

Carrera Cup Italia | Monza: Voisin si gode il primo podio

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Carrera Cup Italia | Monza: Voisin si gode il primo podio

Carrera Cup Italia | Monza: pioggia di penalty nel dopo gara 1

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Carrera Cup Italia | Monza: pioggia di penalty nel dopo gara 1

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot è diventato il cannibale?

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Carrera Cup Italia | Monza: Bristot è diventato il cannibale?

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot mette il sigillo in gara 1

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Carrera Cup Italia | Monza: Bristot mette il sigillo in gara 1

Carrera Cup Italia | Monza, Quintieri dalla maturità alla pista in una notte!

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Carrera Cup Italia | Monza, Quintieri dalla maturità alla pista in una notte!

Carrera Cup Italia | Monza, Bristot avvisa tutti: "Si può solo crescere"

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Carrera Cup Italia | Monza, Bristot avvisa tutti: "Si può solo crescere"

Carrera Cup Italia | Monza: sentenza di Bristot sulla pole

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Carrera Cup Italia | Monza: sentenza di Bristot sulla pole

Carrera Cup Italia | Monza: è la sfida Team più aperta di sempre?

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Monza
Carrera Cup Italia | Monza: è la sfida Team più aperta di sempre?

Carrera Cup Italia | Monza: il leader si guarda ancora le spalle

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Monza
Carrera Cup Italia | Monza: il leader si guarda ancora le spalle

Carrera Cup Italia | Monza: è già Bristot-Van Soelen nelle libere

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Carrera Cup Italia | Monza: è già Bristot-Van Soelen nelle libere

Carrera Cup Italia | Monza: la Prima Variante fa già discutere!

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Carrera Cup Italia | Monza: la Prima Variante fa già discutere!

Carrera Cup Italia | Monza: Delli Guanti è il primo a rilanciare

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Carrera Cup Italia | Monza: Delli Guanti è il primo a rilanciare

Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

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Monza
Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

Carrera Cup Italia | A Monza il weekend più "caldo" della stagione?

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Carrera Cup Italia | A Monza il weekend più "caldo" della stagione?

Carrera Cup Italia | Misano: che sfida Nardilli-Levy in Taycan Rush

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Misano
Carrera Cup Italia | Misano: che sfida Nardilli-Levy in Taycan Rush

Carrera Cup Italia | Misano: Bristot dà il primo strattone

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Carrera Cup Italia | Misano: Bristot dà il primo strattone

Carrera Cup Italia | Misano: Girondi, primo blitz in Michelin Cup

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Carrera Cup Italia | Misano: Girondi, primo blitz in Michelin Cup

Carrera Cup Italia | Misano: il cambio generazionale funziona!

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Carrera Cup Italia | Misano: il cambio generazionale funziona!

Carrera Cup Italia | Misano: Bristot imbattibile in gara 2

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Carrera Cup Italia | Misano: Bristot imbattibile in gara 2

Carrera Cup Italia | Misano: notte di penalty, pronti per gara 2

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Carrera Cup Italia | Misano: notte di penalty, pronti per gara 2

Carrera Cup Italia | Misano: ora Bristot sogna a occhi aperti

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Carrera Cup Italia | Misano: ora Bristot sogna a occhi aperti

Carrera Cup Italia | Misano: Bristot by night in gara 1

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Carrera Cup Italia | Misano: Bristot by night in gara 1

Carrera Cup Italia | Misano: Festante medita il blitz, Van Soelen il riscatto

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Carrera Cup Italia | Misano: Festante medita il blitz, Van Soelen il riscatto

Carrera Cup Italia | Misano: occhio al... paletto!

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Carrera Cup Italia | Misano: occhio al... paletto!

Carrera Cup Italia | Misano: Ebimotors vede doppio in Michelin Cup

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Carrera Cup Italia | Misano: Ebimotors vede doppio in Michelin Cup
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