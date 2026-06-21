Carrera Cup Italia | Monza: Quaresmini a podio dopo la penalty a Delli Guanti!
Clamoroso nel post-gara 2: il driver del Team Q8 Hi Perform rimedia 5 secondi per aver superato il bresciano in regime di safety car. Per il bi-campione di Prima Ghinzani arriva così un prezioso terzo posto nella classifica definitiva della corsa, con Festante che sale secondo.
Carrera Cup Italia in azione a Monza
Foto di: AG Photo
Arriva nel post-gara 2 la seconda penalità del weekend per Pietro Delli Guanti che promuove in automatico Gianmarco Quaresmini sul podio della corsa che ha concluso il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026 a Monza.
Delli Guanti si era guadagnato in pista il secondo posto alle spalle di Andrea Bristot e davanti ad Aldo Festante, ma negli ultimi minuti della contesa, proprio nel momento in cui veniva impiegata la safety car il portacolori del Team Q8 Hi Perform era stato protagonista di un'escursione in ghiaia in esterno.
L'episodio gli aveva momentaneamente perdere la posizione nei confronti di Quaresmini. Delli Guanti ha pensato gli spettasse di riprenderla e ormai appunto in regime di safety car ha ripassato il bi-campione del team Prima Ghinzani.
La penalità era di fatto inevitabile e così, mentre Festante sale da terzo a secondo, sul podio di gara 2, seppure virtualmente, sale anche il bresciano, visto che Quaresmini guadagna a sua volta il terzo posto (si era classificato quarto).
Per Delli Guanti, invece, la doccia fredda pesa molto e lo retrocede in decima posizione, allontanandolo ulteriormente da Bristot anche nella classifica generale del monomarca tricolore.
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