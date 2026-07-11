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F1 | Con le modifiche alle Power Unit, nel 2027 e 2028 si potrà usare un motore in più

Dopo la prima stagione di questo ciclo tecnico era previsto che dal 2027 i team dovessero tornare a usare solamente tre motori termici e tre turbo, con la centralina, batteria e MGU-K limitati a due unità per anno. Con le ultime modifiche alle Power Unit, si è invece scelto di dare più flessibilità alle squadre con un'unità in più del previsto.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Dettaglio tecnico Red Bull RB22

Il regolamento 2027 nasconde diverse novità che approfondiremo nelle prossime settimane. Abbiamo già visto come, per limitare le modifiche ai telai delle squadre intenzionate a destinare le proprie risorse ad altri aspetti, il prossimo anno alcune gare potranno essere accorciate di massimo quattro giri rispetto alla distanza originaria, riducendo anche il numero delle tornate pre‑griglia.

Una scelta che permetterà alle squadre di evitare l’espansione del serbatoio nelle gare in cui l’aumento di benzina richiesto per incrementare il flussometro, almeno sulla carta, non avrebbe consentito di concludere la corsa con la stessa quantità di carburante. Ma in ottica 2027 ci sono molte altre novità, e una di queste riguarda il numero di motori.

Inizialmente, già quest’anno era previsto che si potessero utilizzare soltanto tre motori termici e tre turbo, mentre la centralina, l’MGU‑K e la batteria avrebbero dovuto essere limitate a due unità. Tuttavia, con un’appendice al regolamento si era infine scelto di concedere, solo per questa stagione, la possibilità di sfruttare un’unità aggiuntiva per ogni componente, arrivando ad esempio a quattro motori.

Presentazione Power Unit Honda RA626H

Presentazione Power Unit Honda RA626H

Foto di: Honda

Tuttavia, con l’ultima bozza regolamentare è stato deciso di estendere questa possibilità anche al 2027 e al 2028, anni in cui verranno introdotte modifiche alle Power Unit. Proprio per questo, e tenendo a mente che siamo soltanto all’inizio del ciclo regolamentare, si è scelto di concedere anche per le prossime due stagioni la possibilità di utilizzare un elemento aggiuntivo per ogni componente.

I team avranno quindi a disposizione quattro motori termici, quattro turbo e quattro sistemi di scarico, mentre potranno contare su tre batterie, tre centraline e tre MGU‑K. Una scelta che garantirà maggiore libertà nel corso della stagione, soprattutto sul fronte delle rotazioni. Si deve anche tenere in considerazione che i nuovi regolamenti imporranno anche un maggior stress sui motori termici, seppur limitato dal fatto che si tratti di un processo graduale per arrivare al rapporto 60/40 nel 2028.

Questa flessibilità avrà anche un impatto diretto sulla strategia stagionale: i team che prevedono un’evoluzione più aggressiva della Power Unit potranno programmare rotazioni mirate, introducendo step di aggiornamento in momenti chiave del campionato senza dover sacrificare posizioni in griglia. In un contesto dove l’affidabilità resta un fattore decisivo, come visto quest'anno, poter contare su un’unità in più per ogni componente diventa un vantaggio concreto nella gestione dei rischi.

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