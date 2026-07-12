F1 | Verstappen: “Queste vetture sono e saranno ancora innaturali, dobbiamo adattarci come piloti”

Ogni regolamento porta con sé le proprie peculiarità, soprattutto quando si interviene sui motori. Come sempre, toccare il cuore della vettura significa modificare il modo di guidare, che si parli di aspirato o turbo, di termico o ibrido. È già successo nel 2014, quando l’arrivo dei motori ibridi, insieme al ritorno del turbo, cambiò inevitabilmente molte dinamiche di guida.

Ad esempio, per quanto possa sembrare un controsenso, spesso non era possibile iniziare il giro secco in qualifica con la batteria completamente carica. Alcune peculiarità legate al modo di sfruttare l’energia si sono trascinate anche in questo ciclo tecnico, forse in maniera ancora più evidente: poter contare su un MGU-K da 350 kW affiancato a un motore termico di potenza analoga ha modificato diversi paradigmi di utilizzo.

Capire come utilizzare al meglio l’energia disponibile, massimizzando il periodo in cui il motore elettrico può erogare potenza, è diventato fondamentale. Lo si è visto anche a Silverstone, dove la quantità di ricarica nel corso del giro era estremamente limitata. Spesso si è detto che avere meno carico aerodinamico permette di recuperare più energia in curva, e in parte è vero; ma in Inghilterra è successo l’opposto.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Con tanti curvoni ad alta velocità serviva sì efficienza aerodinamica, ma anche molto carico, così da poter uscire rapidamente da punti come la Copse e trasferire quel vantaggio anche nel tratto successivo, dove la possibilità di sfruttare l’MGU-K era fortemente limitata. Di fatto, su una pista dove nelle stagioni passate si girava con assetti molto scarichi, al punto che Verstappen fece la pole con un’ala da Monza, quest’anno il carico è tornato a essere determinante.

Tuttavia, la necessità di combinare questi due elementi ha comunque generato situazioni particolari. Lo stesso Verstappen, che non fa del carico puro o della massima efficienza il suo punto di forza, non ha nascosto che, anche dopo i cambiamenti regolamentari introdotti post‑Miami, certi aspetti non sono affatto cambiati.

“Per niente. Siamo molto lontani” – ha spiegato l’olandese quando gli è stato chiesto se trovava queste vetture ora naturali da guidare dopo le modifiche apportate a Miami -. “Anche in Austria non affrontiamo le curve in modo davvero naturale”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ma a cosa si riferisce Verstappen? Il punto è duplice. Da una parte c’è la necessità di massimizzare la ricarica in determinati punti del circuito, così da accumulare quanta più energia possibile dove non è sufficiente la sola frenata. Dall’altra, aumentare la quantità di elettrico da utilizzare sui rettilinei. A Silverstone questo aspetto è emerso in modo ancora più evidente, perché la densità energetica durante il giro, cioè il rapporto tra l’energia utilizzabile e la lunghezza della pista, era ancora più sfavorevole.

Per esempio, già dal venerdì in Ferrari avevano istruito Lewis Hamilton a portare più velocità in ingresso e nella percorrenza delle Becketts, così da poter posticipare il ritorno sull’acceleratore in vista dell’Hangar Straight. È una scelta che sembra quasi innaturale, perché generalmente si tende ad anticipare il ritorno sul gas per massimizzare il tempo trascorso con l’acceleratore completamente spalancato.

Ma con questo regolamento non sempre funziona e, in alcune situazioni, conviene fare il contrario. È chiaro che questo comporta una piccola perdita in uscita, ma il punto cruciale è che permette di mantenere attivo l’MGU‑K più a lungo sui rettilinei, dove il guadagno è maggiore grazie a un supporto più prolungato del motore elettrico.

Qualcosa di simile lo abbiamo visto anche con lo stratagemma Mercedes per sfruttare l’MGU‑K a una potenza maggiore, tagliando poi all’ultimo secondo il deployment per rientrare nel regolamento. È una tecnica legale, ma anche estremamente innaturale, perché richiede una programmazione precisa e impone al pilota di sollevare il piede dall’acceleratore pochi istanti prima che la batteria si esaurisca.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dover anche andare bassi con le marci e sfruttare tanto l’MGU-K in ricarica nelle curve lente fa anche sì che il bilanciamento della vettura cambi, sia meno naturale. Avevamo già riportato a inizio anno come dover arrivare a usare addirittura la prima in percorrenza di certe curve infastidisse davvero tanto certi piloti, anche perché a seconda dello stile di guida, avere più o meno forza sul posteriore non consente di giocare con il retrotreno.

Diversi piloti tendono a giocare con il retrotreno nel tentativo di stabilizzarlo, soprattutto considerando che le gomme sono più strette, le pressioni sono più alte e offrono di conseguenza minore aderenza meccanica rispetto al passato. È logico però che, se non si ottiene una risposta ideale dal motore, come accaduto per tutto il weekend in curva 3 in Austria a entrambi i piloti Red Bull, allora le cose si complicano e diventa difficile non solo impostare correttamente la frenata, ma anche far girare bene la vettura.

In ottica 2027 cambieranno diverse cose. La potenza dell’MGU‑K in fase di rilascio calerà di 50 kW, mentre quella in recupero aumenterà. Inoltre, un elemento passato un po’ sottotraccia riguarda l’incremento del delta della batteria, che potrà contenere mezzo MJ di energia in più. Tutti questi fattori, messi insieme, renderanno l’utilizzo del motore elettrico meno impegnativo.

È però logico che, in un percorso progressivo, certi aspetti non spariranno e anche Verstappen è consapevole che, fino a quando ci sarà un regolamento con una componente elettrica così importante, starà anche ai piloti dover riadattare il proprio stile di guida: “L’anno prossimo ci sarà un piccolo miglioramento, ma con ciò che abbiamo al momento dobbiamo davvero adattarci molto come piloti”, ha aggiunto Max.