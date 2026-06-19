Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
Carrera Cup Italia Monza

Carrera Cup Italia | Monza: è già Bristot-Van Soelen nelle libere

In 1'48"833 l'attuale leader del monomarca Porsche vola immediatamente in testa al terzo round stagionale con la 911 GT3 Cup inseguito dall'olandese di Target Competition. Seguono Bertuca, il rientrante Fulgenzi e Delli Guanti, mentre in Michelin Cup fa tutto Galli. Domani (sabato) qualifiche alle 9.30 e gara 1 alle 15.20 (live Dazn)

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Modificato:
Andrea Bristot, Dinamic Motorsport

Andrea Bristot, Dinamic Motorsport

Foto di: AG Photo

Seppure si tratti soltanto di prove libere, il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026 inizia a Monza esattamente come era terminato il secondo a Misano, sotto le insegne di Andrea Bristot. Nel turno odierno, disputato sotto a un solleone che ha picchiato a martello fino a sfiorare i 36 gradi il leader della classifica attuale si è portato in testa nel finale e ha preceduto il vincitore di gara 2 a Imola Senna Van Soelen.

Tra i due, che sono fra i maggiori sfidanti per il titolo, a fine sessione "ballano" meno di 4 decimi, con Bristot unico protagonista ad abbattere il muro dell'1 e 49 dopo aver montato Michelin nuove ed essere andato alla ricerca di una simulazione di qualifica.

Per l'esattezza, il bellunese di DInamic Motorsport ha completato la giornata con il miglior crono di 1 '48"833 davanti appunto al giovane olandese di Target Competition e a Cristian Bertuca, anche lui staccato di meno di 4 decimi.

Il rookie di Omnia Motorsport è sempre meno una sorpresa e sempre più una certezza ai piani alti del monomarca di Porsche Italia, anche se naturalmente il tutto dovrà essere confermato quando conterà davvero, a iniziare da domani (sabato), alle 9.30 in qualifica e alle 15.20 in gara 1 (diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it).

Proprio domani tornerà dalla Calabria anche il suo compagno di squadra, l'altro giovanissimo della scuderia lombarda, Ermanno Quintieri, impegnato oggi nella seconda prova scritta dell'esame di maturità.

Dal più classico dei... banchi di prova a quello "racing" che ha visto rientrare nella serie con il quarto posto odierno Enrico Fulgenzi. L'esperto driver del team che porta il suo nome ha concluso la giornata a mezzo secondo da Bristot dopo essere rimasto a lungo in vetta nella prima mezzora.

Alle spalle dello jesino, completa la top-5 nello stesso decimo Pietro Delli Guanti. ANche l'alfiere del Team Q8 Hi Perform ha sempre occupato posizioni di vertice e a fine turno ha preceduto il tedesco Lirim Zendeli (BeDriver) e il bresciano Alberto Cerqui (Ebimotors), distanti 6 decimi dal "best lap".

Un interessante trio ha quindi trovato posto in top-10 rimanendo a un ulteriore decimo: Aldo Festante (Target), William Mezzetti (in crescita con Dinamic Motorsport) e Gianmarco Quaresmini (Prima Ghinzani). Il "tris" italiano precede a sua volta il rientrante rookie britannico Callum Voisin, autore di un crono in fotocopia con Ombra Racing dopo aver saltato la tappa di Misano per concomitanza con la Carrera Cup UK.

Sessione difficile per Andrea D'Amico. Il pilota del team Dinamic, anche lui esordiente quest'anno, è finito fuoripista alla Lesmo 2 poco dopo la mezzora, causando bandiera rossa e costringendo gli addetti a ripristinare le barriere di protezione prima di poter riprendere con bandiera verde con 13 minuti ancora sul cronometro.

Quello di D'Amico, la cui 911 GT3 Cup è rimasta visibilmente danneggiata soprattutto sul lato sinistro della vettura, non è stata l'unico imprevisto delle libere odierne. Poco prima, infatti, Andrea Galli aveva causato una Full Course Yellow finendo in ghiaia nel suo caso alla Lesmo 1, ma senza particolari conseguenze.

Tornato ai box, infatti, dopo essere ripartito nel finale il portacolori di Ebimotors ha piazzato il miglior riscontro in Michelin Cup. Il driver e già rallista lombardo ha preceduto di pochi millesimi il leader di categoria Cesare Brusa.

Rimanendo in categoria, il portacolori di Prima Ghinzani ha staccato di un solo decimo Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport), seguito a sua volta a stretto giro da Alex De Giacomi (Ebimotors) e da Andrea Girondi (Fulgenzi Racing).

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco
01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’48”833
02. Senna Van Soelen Target +0"376
03. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +0"390
04. Enrico Fulgenzi Fulgenzi Racing +0"529
05. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"566
06. Lirim Zendeli BeDriver +0"638
07. Alberto Cerqui Ebimotors +0"698
08. Aldo Festante Target +0"707
09. William Mezzetti Fulgenzi Racing +0"784
10. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"791
11. Callum Voisin Ombra Racing +0"829
12. Filippo Fant Target +1"003
13. Nathan Schaap Ombra Racing +1"101
14. Diego Bertonelli BeDriver +1"322
15. Giorgio Amati Prima Ghinzani +1"328
16. Harley Haughton Fulgenzi Racing +1"345
17. Luciano Martinez Ombra Racing +1"387
18. Paul De Prenter TDE +1"406
19. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"409
20. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +1"516
21. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"581
22. Marco Butti TDE +1"614
23. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"707
24. Alex De Giacomi Ebimotors +1"790
25. Karen Gaillard Ombra Racing +1"825
26. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"863
27. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +2"802
28. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +2"978
29. Lee Mowle BeDriver +3"637
30. Francesco Maria Fenici TDE +4"779
31. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport No Time

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Carrera Cup Italia | Monza: la Prima Variante fa già discutere!

Top Comments
More from
Gianluca Marchese

Carrera Cup Italia | Monza: la Prima Variante fa già discutere!

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: la Prima Variante fa già discutere!

Carrera Cup Italia | Monza: Delli Guanti è il primo a rilanciare

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Delli Guanti è il primo a rilanciare

Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

Ultime notizie

MotoGP | Martín: "Sabato non ho il long lap penalty, l'obiettivo è passare in Q2 e lottare per tutto"

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Martín: "Sabato non ho il long lap penalty, l'obiettivo è passare in Q2 e lottare per tutto"

MotoGP | Ogura: "Non ho fatto niente di diverso dal solito, ma sono davanti. Devo capire..."

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ogura: "Non ho fatto niente di diverso dal solito, ma sono davanti. Devo capire..."

MotoGP | Marquez: "L'Aprilia non è superiore, lo sono i suoi piloti"

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Marquez: "L'Aprilia non è superiore, lo sono i suoi piloti"

MotoGP | Bezzecchi va forte, ma c'è un piccolo allarme: "Dopo 3-4 giri le botte di Balaton si fanno sentire"

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Bezzecchi va forte, ma c'è un piccolo allarme: "Dopo 3-4 giri le botte di Balaton si fanno sentire"