Carrera Cup Italia | Monza: è già Bristot-Van Soelen nelle libere

Seppure si tratti soltanto di prove libere, il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026 inizia a Monza esattamente come era terminato il secondo a Misano, sotto le insegne di Andrea Bristot. Nel turno odierno, disputato sotto a un solleone che ha picchiato a martello fino a sfiorare i 36 gradi il leader della classifica attuale si è portato in testa nel finale e ha preceduto il vincitore di gara 2 a Imola Senna Van Soelen.

Tra i due, che sono fra i maggiori sfidanti per il titolo, a fine sessione "ballano" meno di 4 decimi, con Bristot unico protagonista ad abbattere il muro dell'1 e 49 dopo aver montato Michelin nuove ed essere andato alla ricerca di una simulazione di qualifica.

Per l'esattezza, il bellunese di DInamic Motorsport ha completato la giornata con il miglior crono di 1 '48"833 davanti appunto al giovane olandese di Target Competition e a Cristian Bertuca, anche lui staccato di meno di 4 decimi.

Il rookie di Omnia Motorsport è sempre meno una sorpresa e sempre più una certezza ai piani alti del monomarca di Porsche Italia, anche se naturalmente il tutto dovrà essere confermato quando conterà davvero, a iniziare da domani (sabato), alle 9.30 in qualifica e alle 15.20 in gara 1 (diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it).

Proprio domani tornerà dalla Calabria anche il suo compagno di squadra, l'altro giovanissimo della scuderia lombarda, Ermanno Quintieri, impegnato oggi nella seconda prova scritta dell'esame di maturità.

Dal più classico dei... banchi di prova a quello "racing" che ha visto rientrare nella serie con il quarto posto odierno Enrico Fulgenzi. L'esperto driver del team che porta il suo nome ha concluso la giornata a mezzo secondo da Bristot dopo essere rimasto a lungo in vetta nella prima mezzora.

Alle spalle dello jesino, completa la top-5 nello stesso decimo Pietro Delli Guanti. ANche l'alfiere del Team Q8 Hi Perform ha sempre occupato posizioni di vertice e a fine turno ha preceduto il tedesco Lirim Zendeli (BeDriver) e il bresciano Alberto Cerqui (Ebimotors), distanti 6 decimi dal "best lap".

Un interessante trio ha quindi trovato posto in top-10 rimanendo a un ulteriore decimo: Aldo Festante (Target), William Mezzetti (in crescita con Dinamic Motorsport) e Gianmarco Quaresmini (Prima Ghinzani). Il "tris" italiano precede a sua volta il rientrante rookie britannico Callum Voisin, autore di un crono in fotocopia con Ombra Racing dopo aver saltato la tappa di Misano per concomitanza con la Carrera Cup UK.

Sessione difficile per Andrea D'Amico. Il pilota del team Dinamic, anche lui esordiente quest'anno, è finito fuoripista alla Lesmo 2 poco dopo la mezzora, causando bandiera rossa e costringendo gli addetti a ripristinare le barriere di protezione prima di poter riprendere con bandiera verde con 13 minuti ancora sul cronometro.

Quello di D'Amico, la cui 911 GT3 Cup è rimasta visibilmente danneggiata soprattutto sul lato sinistro della vettura, non è stata l'unico imprevisto delle libere odierne. Poco prima, infatti, Andrea Galli aveva causato una Full Course Yellow finendo in ghiaia nel suo caso alla Lesmo 1, ma senza particolari conseguenze.

Tornato ai box, infatti, dopo essere ripartito nel finale il portacolori di Ebimotors ha piazzato il miglior riscontro in Michelin Cup. Il driver e già rallista lombardo ha preceduto di pochi millesimi il leader di categoria Cesare Brusa.

Rimanendo in categoria, il portacolori di Prima Ghinzani ha staccato di un solo decimo Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport), seguito a sua volta a stretto giro da Alex De Giacomi (Ebimotors) e da Andrea Girondi (Fulgenzi Racing).

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’48”833 02. Senna Van Soelen Target +0"376 03. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +0"390 04. Enrico Fulgenzi Fulgenzi Racing +0"529 05. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"566 06. Lirim Zendeli BeDriver +0"638 07. Alberto Cerqui Ebimotors +0"698 08. Aldo Festante Target +0"707 09. William Mezzetti Fulgenzi Racing +0"784 10. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"791 11. Callum Voisin Ombra Racing +0"829 12. Filippo Fant Target +1"003 13. Nathan Schaap Ombra Racing +1"101 14. Diego Bertonelli BeDriver +1"322 15. Giorgio Amati Prima Ghinzani +1"328 16. Harley Haughton Fulgenzi Racing +1"345 17. Luciano Martinez Ombra Racing +1"387 18. Paul De Prenter TDE +1"406 19. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"409 20. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +1"516 21. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"581 22. Marco Butti TDE +1"614 23. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"707 24. Alex De Giacomi Ebimotors +1"790 25. Karen Gaillard Ombra Racing +1"825 26. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"863 27. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +2"802 28. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +2"978 29. Lee Mowle BeDriver +3"637 30. Francesco Maria Fenici TDE +4"779 31. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport No Time