Carrera Cup Italia | Monza: è già Bristot-Van Soelen nelle libere
In 1'48"833 l'attuale leader del monomarca Porsche vola immediatamente in testa al terzo round stagionale con la 911 GT3 Cup inseguito dall'olandese di Target Competition. Seguono Bertuca, il rientrante Fulgenzi e Delli Guanti, mentre in Michelin Cup fa tutto Galli. Domani (sabato) qualifiche alle 9.30 e gara 1 alle 15.20 (live Dazn)
Andrea Bristot, Dinamic Motorsport
Foto di: AG Photo
Seppure si tratti soltanto di prove libere, il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026 inizia a Monza esattamente come era terminato il secondo a Misano, sotto le insegne di Andrea Bristot. Nel turno odierno, disputato sotto a un solleone che ha picchiato a martello fino a sfiorare i 36 gradi il leader della classifica attuale si è portato in testa nel finale e ha preceduto il vincitore di gara 2 a Imola Senna Van Soelen.
Tra i due, che sono fra i maggiori sfidanti per il titolo, a fine sessione "ballano" meno di 4 decimi, con Bristot unico protagonista ad abbattere il muro dell'1 e 49 dopo aver montato Michelin nuove ed essere andato alla ricerca di una simulazione di qualifica.
Per l'esattezza, il bellunese di DInamic Motorsport ha completato la giornata con il miglior crono di 1 '48"833 davanti appunto al giovane olandese di Target Competition e a Cristian Bertuca, anche lui staccato di meno di 4 decimi.
Il rookie di Omnia Motorsport è sempre meno una sorpresa e sempre più una certezza ai piani alti del monomarca di Porsche Italia, anche se naturalmente il tutto dovrà essere confermato quando conterà davvero, a iniziare da domani (sabato), alle 9.30 in qualifica e alle 15.20 in gara 1 (diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it).
Proprio domani tornerà dalla Calabria anche il suo compagno di squadra, l'altro giovanissimo della scuderia lombarda, Ermanno Quintieri, impegnato oggi nella seconda prova scritta dell'esame di maturità.
Dal più classico dei... banchi di prova a quello "racing" che ha visto rientrare nella serie con il quarto posto odierno Enrico Fulgenzi. L'esperto driver del team che porta il suo nome ha concluso la giornata a mezzo secondo da Bristot dopo essere rimasto a lungo in vetta nella prima mezzora.
Alle spalle dello jesino, completa la top-5 nello stesso decimo Pietro Delli Guanti. ANche l'alfiere del Team Q8 Hi Perform ha sempre occupato posizioni di vertice e a fine turno ha preceduto il tedesco Lirim Zendeli (BeDriver) e il bresciano Alberto Cerqui (Ebimotors), distanti 6 decimi dal "best lap".
Un interessante trio ha quindi trovato posto in top-10 rimanendo a un ulteriore decimo: Aldo Festante (Target), William Mezzetti (in crescita con Dinamic Motorsport) e Gianmarco Quaresmini (Prima Ghinzani). Il "tris" italiano precede a sua volta il rientrante rookie britannico Callum Voisin, autore di un crono in fotocopia con Ombra Racing dopo aver saltato la tappa di Misano per concomitanza con la Carrera Cup UK.
Sessione difficile per Andrea D'Amico. Il pilota del team Dinamic, anche lui esordiente quest'anno, è finito fuoripista alla Lesmo 2 poco dopo la mezzora, causando bandiera rossa e costringendo gli addetti a ripristinare le barriere di protezione prima di poter riprendere con bandiera verde con 13 minuti ancora sul cronometro.
Quello di D'Amico, la cui 911 GT3 Cup è rimasta visibilmente danneggiata soprattutto sul lato sinistro della vettura, non è stata l'unico imprevisto delle libere odierne. Poco prima, infatti, Andrea Galli aveva causato una Full Course Yellow finendo in ghiaia nel suo caso alla Lesmo 1, ma senza particolari conseguenze.
Tornato ai box, infatti, dopo essere ripartito nel finale il portacolori di Ebimotors ha piazzato il miglior riscontro in Michelin Cup. Il driver e già rallista lombardo ha preceduto di pochi millesimi il leader di categoria Cesare Brusa.
Rimanendo in categoria, il portacolori di Prima Ghinzani ha staccato di un solo decimo Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport), seguito a sua volta a stretto giro da Alex De Giacomi (Ebimotors) e da Andrea Girondi (Fulgenzi Racing).
I tempi delle libere
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|1’48”833
|02.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"376
|03.
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|+0"390
|04.
|Enrico Fulgenzi
|Fulgenzi Racing
|+0"529
|05.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|+0"566
|06.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|+0"638
|07.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|+0"698
|08.
|Aldo Festante
|Target
|+0"707
|09.
|William Mezzetti
|Fulgenzi Racing
|+0"784
|10.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+0"791
|11.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+0"829
|12.
|Filippo Fant
|Target
|+1"003
|13.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+1"101
|14.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+1"322
|15.
|Giorgio Amati
|Prima Ghinzani
|+1"328
|16.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+1"345
|17.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|+1"387
|18.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"406
|19.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+1"409
|20.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+1"516
|21.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+1"581
|22.
|Marco Butti
|TDE
|+1"614
|23.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+1"707
|24.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+1"790
|25.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+1"825
|26.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"863
|27.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+2"802
|28.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+2"978
|29.
|Lee Mowle
|BeDriver
|+3"637
|30.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+4"779
|31.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|No Time
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