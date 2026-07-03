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Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti ci prova, Bristot lavora ai fianchi

Mentre l'alfiere del Team Q8 Hi Perform arriva alle prove libere del quarto round forte del miglior crono centrato nel test di ieri, ecco i motivi per cui l'attuale leader del monomarca Porsche ha concluso lontano dai più veloci di giornata

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Pubblicato:
Tecnico al lavoro sulla 911 GT3 Cup di Bristot

Tecnico al lavoro sulla 911 GT3 Cup di Bristot

Foto di: AG Photo

Scatta finalmente il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia 2026 a Vallelunga. Il monomarca tricolore riprende dalle prove libere odierne con un direttore di gara in presenza "spot" (Dino Lodola seguirà le gare sull'autodromo romano al posto del titolare Massimiliano Ghinassi, impegnato nella concomitanta tappa della ELMS a Imola) e dopo i test che ieri hanno fornito una prima griglia di valori in vista di un weekend molto delicato.

Delicato sicuramente per Pietro Delli Guanti, che vuole rimanere attaccato al treno della rincorsa al titolo ma per farlo sa bene che l'unica maniera sarà quella di centrare punti pesantissimi con la 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform e soprattutto stare con costanza davanti al leader attuale Andrea Bristot.

Giovedì il driver di origini pugliesi e studente di ingegneria a Modena c'è riuscito, fra l'altro con un riscontro di livello (1'33"932), l'unico sotto al muro dell'1 e 34, ma chiaramante il test pre-gara conta fino a un certo punto.

A proposito, però, mentre Delli Guanti ha completato (bene) un lavoro che potremmo definire "lineare", con tanto di messa a punto, ritmo gara e utilizzo di Michelin nuove e quindi simulazione di qualifica, Bristot ha concluso soltanto 15esimo nella lista tempi, con un miglior crono di 9 decimi più lento rispetto al rivale diretto.

Un riscontro che non ha sorpreso tanto per la posizione finale, quanto per come è arrivato, visto che il driver bellunese ha interrotto i propri test molto prima delle 4 ore a disposizione (non è arrivato nemmeno a metà) e a lungo nella prima ora ha quasi esclusivamente effettuato giri di out e in dai box. Quasi senza soluzione di continuità.

Che cosa è successo, dunque? A quanto sembra si è trattato esclusivamente di giri di rodaggio generale della 911 GT3 Cup con il numero 35 sulle portiere, con particolare riferimento ai freni.

Poi, una volta abbozzato qualche giro di rilievo e montata una gomma più fresca, è arrivata anche una foratura, che ha poi convinto pilota e team a chiudere lì la sessione, senza neppure effettuare una prova di qualifica.

Reduce dall'ennesima ottima prova in Supercup al Red Bull Ring e per la verità apparso comunque non in formissima ieri, Bristot ha spiegato che a Vallelunga le condizioni che la Carrera Cup Italia incontrerà domani (sabato) mattina in qualifica saranno comunque estremamente diverse da quelle registrate ieri pomeriggio e che quindi simulare un giro da pole position o comunque tirato non sarebbe valso la candela.

Vedremo che cosa faranno e come si comporteranno i due sfidanti per il titolo e tutti gli altri pretendenti e protagonisti del monomarca di Porsche Italia entrando fra poco nelle prove libere. Di sicuro c'è soltanto una cosa: "Da oggi si fa sul serio". Firmato Bristot...

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