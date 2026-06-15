Carrera Cup Italia | A Monza il weekend più "caldo" della stagione?

Terza fermata Monza e la sensazione che farà tanto, forse troppo caldo in pista e fuori. La Porsche Carrera Cup Italia inaugura la fase centrale della stagione il prossimo weekend all'Autodromo Nazionale e fra gli oltre 30 iscritti ritrova lo scatenato leader Andrea Bristot, che con Dinamic Motorsport ha dominato il precedente round a Misano e più di recente è stato protagonista d'autore anche nel suo esordio assoluto in Supercup a Monaco, e una vecchia (e gradita) conoscenza: Enrico Fulgenzi.

Naturalmente non sorprende la presenza di Bristot, al quale tutti i rivali diretti lanceranno la sfida per cercare di recuperare il gap in classifica, mentre è una sorpresa il rientro del pilota jesino, comunque sempre presente nel paddock e ovviamente anche con il proprio team.

Ritrovarlo con tuta e casco nel monomarca tricolore che conquistò nel 2013 sarà un tema ulteriore in un fine settimana che fra le varie ed eventuali annuncia il primo grande caldo della stagione, con temperature che nell'aria potrebbero raggiungere i 35 gradi.

Naturalmente stando alle previsioni attuali, che nei prossimi giorni saranno sempre più precise. E chissà se non si rivelerà un interessante cortocircuito passare dalla notturna e dalle tecnicità di Misano al caldo rovente e ai lunghi rettilinei di Monza, dove le 911 GT3 Cup registrano le velocità massime dell'intera stagione.

Al momento di sicuro al 100% c'è il programma del weekend brianzolo, attesissimo anche in Michelin Cup (round casalingo per diversi protagonisti). Non sono previsti test ufficiali al giovedì, quindi venerdì 19 giugno l'azione in pista scatterà direttamente con la sessione di prove libere, di scena nell'inusuale arco orario tra le 15.12 e le 16.12.

Sabato mattina alle 9.30 di nuovo tutti in pista per le qualifiche, mentre nel pomeriggio lo start di gara 1 è fissato alle 15.30. Quindi chiusura del weekend leggermente prima del solito: domenica gara 2 prende il via alle 11.20

Entrambe le corse si disputano sulla consueta distanza di 30 minuti + 1 giro e attraverso la sapiente voce di Guido Schittone saranno raccontate in diretta e on demand su Dazn (fra i contenuti gratuiti) e in live streaming sempre in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it