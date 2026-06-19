Carrera Cup Italia | Monza: il leader si guarda ancora le spalle

Davvero interessanti le prove libere del venerdì del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Monza. Il turno odierno ha mostrato più equilibrio di quanto i quasi 4 decimi di vantaggio vantati da Andrea Bristot in 1'48"833 su Senna Van Soelen possano far pensare.

Intanto perché non tutti sono riusciti a sfruttare al meglio le Michelin nuove (o semi-nuove) montate nel finale di sessione in vista della qualifica di domattina alle 9.30. E per la verità, per sua stessa ammissione, neppure Bristot stesso c'è riuscito.

Poi perché dando un'occhiata interessata agli intertempi si scopre a sorpresa che al miglior giro ideale assoluto (che sarebbe stato sul piede del 45 e mezzo), oltre al bellunese di Dinamic Motorsport concorrerebbero anche Callum Voisin, al top nel secondo settore, ed Enrico Fulgenzi, il più veloce nel terzo.

Ciò significa anche che Van Soelen, Bertuca e Delli Guanti sono entrati nella top-5 di giornata pur senza centrare alcun exploit parziale, a dimostrazione di costanza e consistenza e di un lavoro "di fino" svolto con i rispettivi team.

Resta solo un'obiezione. Perché alla fine restano comunque quelle dell'attuale capoclassifica e sempre più realtà del monomarca di Porsche Italia le spalle più solide, quelle che lo stesso Bristot si è guardato bene mettendo tutti dietro anche oggi come già riuscitogli in prove e gare a Misano.

Lui, leader a ogni sessione più consapevole dei propri mezzi, frena un po' e svela un piccolo retroscena tecnico che ha condizionato i suoi ultimi minuti del turno: "Oggi sono davanti ma avevo gomma nuova. Non l'avevamo usata a Imola e Misano, abbiamo scelto Monza. Anche se poi non l'abbiamo sfruttata molto per un problemino riscontrato sul propulsore durante il giro. Ecco perché poi mi sono immediatamente fermato ai box. In ogni caso stiamo lavorando molto bene con la squadra".

Per Bristot uno dei "rivali" più pericolosi da battere in questa Monza bollente sarà anche il gran caldo: "Pure a Barcellona in Supercup era caldo, ma non a questi livelli, qui sto soffrendo abbastanza. E poi fino all'anno scorso sulle auto che utilizzavo passava più aria, ora è ben diverso, ma è così per tutti".

Una variabile in più in un weekend già molto importante nell'economia globale dell'intera stagione: "Sono sicuro che domani in qualifica dovremo gestire anche questo caldo, pure nella gestione generale delle scie e del traffico, per via delle temperature. Bisognerà farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. E poi occhio alla ghiaia che potremmo trovare in pista proprio nell'attimo sbagliato, soprattutto all'Ascari...".