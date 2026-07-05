Carrera Cup Italia | Vallelunga: pioggia di jump start, Quaresmini a podio!

Gara 2 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia lascia uno strascico di jump start a Vallelunga. Con qualche piccola, grande conseguenza per la classifica generale e quella di Michelin Cup. di campionato.

I commissari hanno pizzicato ben cinque piloti nell'infrazione di falsa partenza (o comunque di partenza irregolare, a seconda della gravità). A farne le spese sono Festante (5 secondi), Bertuca (25 secondi), D'Amico (10 secondi), Cheli (10 secondi) e Brusa (10 secondi).

Particolarmente importanti tre di questi episodi. Festante perde il podio assoluto (e retrocede 4°) conquistato sul traguardo dietro a Van Soelen e Delli Guanti a favore di Quaresmini, che con Prima Ghinzani colleziona così un altro terzo posto dopo quello centrato a Monza.

Bertuca perde invece la top-5 e la posizione guadagnata da Bristot nella classifica definitiva di gara 2 (da 6° a 5°) permette allo stesso leader di campionato di riguadagnare 2 preziosi punticini su Delli Guanti.

La penalità inflitta a Brusa, invece, retrocede da 4° a 5° di Michelin Cup il driver lombardo, promuovendo De Giacomi di una posizione e soprattutto perdendo 2 punti in campionato, dove a questo punto, se i calcoli sono giusti, Andrea Girondi diventa nuovo leader, anche se soltanto di un punto sullo stesso Brusa.

Infine, Harley haughton pagherà 5 posizioni sulla griglia di partenza della prossima gara per aver causato il contatto con Ariel Levi e di fatto costretto entrambi al ritiro...