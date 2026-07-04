Carrera Cup Italia | Vallelunga, Delli Guanti: "Siamo andati forte!"

Chi non risica non rosica. Ma anche chi rosica, risicherà, probabilmente. E infatti nel quarto round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Vallelunga a Pietro Delli Guanti un po' rode l'aver perso la pole position per pochi millesimi a favore di Andrea Bristot, che fra l'altro lo precede in vetta alla classifica generale.

Il duello di oggi pomeriggio dalla prima fila di gara 1 peserà quindi molto anche sulle sorti del campionato e forse proprio questa sarà la motivazione in più che spingerà l'inseguitore ad azzardare un pizzico in più al via.

L'alfiere del team Q8 Hi Perform era stato il più veloce nel test di giovedì e su lcircuito romano stamattina nelle prove ufficiali ha ingaggiato un duello splendido con il leader attuale. I due si sono più volte superati a vicenda con limiti costantemente intorno all'1'"33 e mezzo.

Crono davvero importanti, che lo stesso Delli Guanti, mentre medita la rivincita fin da gara 1, commenta così nel post-qualifiche: "Mi rode un po' non essere in pole per così poco, perché probabilmente qualcosina ho lasciato in pista, anche se comunque erano entrambi due bei giri. Siamo andati forte! Va bene così, speravo che stavolta arrivasse la pole invece anche stavolta per un soffio siamo secondi”.

Il pilota di origini pugliesi però non si abbatter. Anzi: “Ci sono due gare da disputare, siamo in prima fila, va benissimo e ce la giochiamo, in gara è tutto aperto e sono comunque fiducioso".

Ha ragione a pensare positivo. Guardando la sua esperienza in Carrera Cup un anno dopo il suo esordio in pianta stabile, Delli Guanti ha fatto passi in avanti da gigante e finora, a tratti insieme a Senna Van Soelen, è stato il rivale principale di Bristot.

Se poi si guarda nello specifico a Vallelunga, nel 2025 addirittura Pietro terminò le sue qualifiche nella ghiaia, pregiudicandosi ogni possibilità di buon risultato nelle due gare. Un anno dopo la situazione è completamente ribaltata e, pur non scattando dalla pole, l'opportunità di rimanere ai vertici del monomarca tricolore sono ancora a portata di mano e finora il suo fine settimana è stato vissuto da vero protagonista...