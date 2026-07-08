Carrera Cup Italia | Prime "grandi manovre" con vista sul 2027

Sono iniziate le "grandi manovre" in vista del 2027 della Porsche Carrera Cup Italia, che già nel bel mezzo di un appassionante 2026 attende le importanti novità del prossimo anno, in primis, naturalmente, l'introduzione della nuova 911 Cup.

Leggermente potenziata (raggiunge i 520 cavalli, 10 in più del modello attuale) e presentando interessanti affinamenti aerodinamici e tecnologici, l'ultima evoluzione dell'icona di Stoccarda è basata sul modello stradale siglato "992.2" e nella versione da corsa perderà la classica denominazione GT3, diventando appunto soltanto 911 Cup.

La novità più grossa, anticipata con lungimiranza già quest'anno da Porsche Italia anche sul modello "992.1" ancora in uso nel monomarca tricolore, resta in ogni caso l'adozione in pianta stabile del sistema frenante ABS in tutte le serie.

L'attesa di vederla in azione anche in Carrera Cup Italia è naturalmente salita in questi primi mesi di pista del 2026 e alcune comunicazioni sul 2027 si sono susseguite durante tutti i round disputati finora.

A Monza, fra l'altro, il mese scorso il team Omnia, in ottica giovani, aveva già iniziato a promuovere la nuova 911 Cup mettendola in bella mostra al fianco di un go-kart Rotax proprio davanti all'hospitality Porsche.

A Vallelunga, però, durante il quarto round stagionale dello scorso weekend sono iniziate a circolare le prime grandi novità generali sulla Carrera Cup 2027, soprattutto per merito dell'incontro che Porsche Italia ha tenuto con i team manager delle varie squadre.

Proprio cercando di venire incontro alle richieste delle stesse compagini che animano il monomarca tricolore e per non mettere "sotto stress" il mercato e nel contempo sovrabbondanti griglie di partenza, la prima mossa sarà quella di fornire un massimo di tre nuove auto per ciascun team.

Con la previsione dell'ingresso di una nuova squadra, il totale dovrebbe arrivare a 12, per una previsione realistica di 32-33 Porsche 911 Cup iscritte all'intera stagione. Un numero che rappresenterebbe la cifra ideale secondo molti addetti ai lavori.

Le nuove auto saranno consegnate proprio a partire da anno nuovo, mentre una novità sarebbe già al vaglio anche sotto il profilo dei regolamenti sportivi, perché potrebbe cambiare qualcosa sui criteri di ammissione alla Michelin Cup.

Si accenna a un possibile rialzo dell'età minima per appunto i piloti categorizzati "FIA bronze" che vorrebbero partecipare alla categoria. E anche il calendario 2027 sembrerebbe già in fase avanzata di definizione.

Di sicuro se ne saprà di più già a settembre, quando dopo la lunga pausa estiva prevista quest'anno la Carrera Cup Italia tornerà in azione per inaugurare la volata finale di una stagione che ancora, con le "vecchie care" 911 GT3 Cup, ha ancora molto da dire. E da decidere. In questo caso solo in pista!