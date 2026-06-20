Carrera Cup Italia | Monza, Quintieri dalla maturità alla pista in una notte!

Da Cosenza a Monza. Passare dall'esame di maturità alle qualifiche del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia. In una notte. Lo racconta Ermanno Quintieri, driver calabrese alla stagione d'esordio nell'ultra-competitivo monomarca tricolore sotto le insegne di Omnia Motorsport.

Diciotto anni compiuti a febbraio, "primina" frequentata a suo tempo, Quintieri sta già affrontando le prove finali del suo percorso al liceo classico Telesio di Cosenza.

Dopo gli esordi nel karting ("che frequento ancora perché secondo me fondamentale", specifica lui stesso) e una prima annata nella Porsche Sports Cup Suisse, sulle orme del già bi-campione Simone Iaquinta (che conosce bene) chissà che non riesca a riportare in Calabria il titolo della Carrera Cup Italia.

Non quest'anno, ovvio, anche se il suo esordio a Imola è stato davvero incoraggiante. Poi decisamente meno fortunato (non per colpe sue) il weekend di Misano. Il futuro di questo ragazzo del sud al quale piace fare attività sportiva andando oltre al motorsport, tra calcio, palestra e correre ("ma sono anche molto socievole, mi piace stare con gli amici, uscire, divertirmi in generale"), passerà dalle corse in circuito e nel contempo dall'università.

Nei suoi pensieri c'è già la facoltà di ingegneria. E pure oltre: "In realtà ho già superato i test - precisa -; penso sia possibile conciliare il tutto".

Intanto come concili gli impegni del liceo con quelli dell'automobilismo?

"Finora mi sono trovato abbastanza bene. Seguo il programma studente-atleta previsto in Italia e riesco a conciliare le interrogazioni programmate, poi per fortuna anche i miei amici e i professori mi sostengono, magari mi aiutano un po' di più e quindi mi ritengo fortunato."

E conciliare questo weekend di gara in particolare con la maturità?

"A Monza lo scorso anno ho disputato la prova della Porsche Sports Cup Suisse e qualche settimana fa sono venuto a testare per cercare di prepararmi al meglio. In ogni caso saltare le prove libere ieri non ha reso le cose facili. In qualifica hai solo pochi giri con due set di pneumatici. Stamattina i primi sono di fatto saltati per una full course yellow e poi ho cercato di dare tutto in soli 3 giri e mi reputo abbastanza soddisfatto. Ritrovarmi nei 15 sia per gara 1 sia per gara 2 è un buon punto di partenza viste le premesse."

Questa settimana hai dapprima affrontato la prova di italiano, giusto ieri hai concluso lo scritto di latino e poi ti sei catapultato da Cosenza a qui...

"Ho pochissime ore di sonno all'attivo. Stanotte sono arrivato alle 2! Però gli scritti sono andati bene."

Quindi nell'immediato qual è il tuo obiettivo a Monza?

"Fare il meglio possibile. E credo si possano fare due buone gare perché appunto siamo tra i top-15."

E invece per la stagione?

"Quest'anno vorrei crescere sia come pilota sia come persona. La Carrera Cup Italia ti permette di sviluppare competenze e tecniche di guida avanzate, curare i rapporti ingegnere-pilota... è un monomarca, ti confronti fra tutte auto uguali ed è richiesta grande tecnica e professionalità."

Che tempi ti sei dato?

"L'obiettivo è diventare pilota professionista a tutti gli effetti, ce la metterò tutta. Sono ancora giovane ma bisogna sfruttare proprio questi anni, il momento è ora, quindi l'idea di base è almeno quella di un biennio."

Che esperienza è la Carrera Cup Italia in generale?

"Di sicuro formativa. Già al primo approccio ho notato una differenza notevole nei confronti della Suisse. Livello di professionalità elevato, hai meno ore di pista, quindi devi riuscire a mettere tutto insieme nel più breve tempo possibile e ciò richiede molto più impegno e dedizione."

E i rivali sono tanti...

"Sì, ma, in definitiva, è sempre una lotta contro se stessi."