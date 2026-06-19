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Carrera Cup Italia Monza

Carrera Cup Italia | Monza: Delli Guanti è il primo a rilanciare

Per il giovane alfiere del Team Q8 Hi Perform la tappa che vale il giro di boa della stagione diventa banco di prova fondamentale per testare le reali ambizioni di titolo dopo 3 ottimi podi in 4 gare e una classifica che lo vede inseguire Bristot e la sua prima vittoria nel monomarca Porsche...

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Modificato:
Gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia a Imola

Gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia a Imola

Foto di: AG Photo

E' in partenza il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia a Monza. Agli ordini del direttore di prova Massimiliano Ghinassi, è in corso il briefing piloti, tra i quali uno degli osservati speciale della tappa di metà campionato non può che essere Pietro Delli Guanti (a sinistra nella foto), per il quale l'Autodromo Nazionale si può considerare circuito di casa e il weekend si annuncia da prova del nove.

Dopo le due trasferte internazionali nel GT Cup Europe (con alterne fortune), il giovane pilota del Team Q8 Hi Perform riparte per la rincorsa al titolo del monomarca di Porsche Italia, dove al momento è all'inseguimento di Andrea Bristot (a destra nella foto), ovvero l'esordiente più sorprendente di questo inizio di stagione e anche compagno "di tenda" in Dinamic.

Il gap è di 15 punti, non così tanti quindi, ma è chiaro che domenica sera, al giro di boa della serie, si potrà fare un primo bilancio e testare le reali ambizioni di titolo di tutti i pretendenti, lui compreso, naturalmente, finora ottima "punta" di vertice con 3 podi in 4 gare tra Imola e Misano.

Manca solo una vittoria, insomma, per far virare definitivamente la freccia della bilancia verso valori più che positivi. Anche se Delli Guanti appare molto più focalizzato sul massimizzare ogni singolo risultato. Lo dice lui stesso sottolineando, di fatto, che vincere è importante ma marcare punti che contano in ogni occasione lo è forse anche di più.

Lo scorso anno Monza gli regalò, al termine di un weekend vissuto ad alta competitività, quel titolo Rookie che si era prefissato a inizio 2025 come obiettivo minimo. Otto mesi dopo, alla vigilia del fine settimana di quest'anno, tra il gran caldo e una sfida lanciata per il titolo, il driver pugliese trapiantato al nord e che ora studia a Modena la vede così: “Arriviamo qui dopo un inizio di stagione molto positivo che ci ha permesso di raccogliere punti importanti e costruire una buona posizione in classifica".

"Siamo stati competitivi in ogni gara e questo è sicuramente l'aspetto più incoraggiante. Monza è una pista che amo particolarmente, dove il lavoro di squadra e la capacità di sfruttare ogni dettaglio possono fare una grande differenza."

"Sarebbe bello - e chiude - conquistare la prima vittoria stagionale proprio su un tracciato storico come questo, ma sarà fondamentale soprattutto raccogliere punti pesanti per il campionato e mantenere la continuità che ci ha contraddistinto finora”.

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