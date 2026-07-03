Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot ricomincia da capo nelle libere

In una Vallelunga già oltre i 30 gradi, Andrea Bristot inaugura con il miglior crono di giornata il quarto round stagionale della ventesima edizione della Porsche Carrera Cup Italia, che con 29 piloti al via sarà protagonista sull'autodromo di Campagnano di Roma fino a domenica.

Rimasto in ombra nei test preferendo un giovedì "di rodaggio" e pur all'esordio sulla 911 GT3 Cup a Vallelunga, l'attuale leader della classifica generale e Rookie ha centrato il miglior crono del venerdì in 1'34"011, rimanendo a un decimino dal tempo stampato ieri da Delli Guanti.

Per Bristot, dunque, non è ancora caduto il muro dell'1 e 34, ma il bellunese di DInamic Motorsport resta grande protagonista e nelle libere precede la coppia del team Target formata da Senna Van Soelen e Filippo Fant (curiosità: secondo bellunese in top-3 a fine turno!).

Del resto è sfida aperta nella classifica a squadre fra le due compagine, anche se in Target sono diverse le considerazioni da fare sui propri alfieri, visto che l'olandese ha concluso la giornata a soli 2 decimi da Bristot, mentre Fant è terzo a oltre 7 decimi.

A margine, da segnalare anche il terzo portacolori del team alto-atesino, quell'Aldo Festante rimasto fermo in pista poco dopo metà della sessione con uno pneumatico danneggiato e anche una noia tecnica che ha richiesto una full course yellow di una quindicina di minuti per ripristinare il tutto.

Nonostante le libere interrotte, il driver campano (che a Vallelunga si è spesso e volentieri distinto) è riuscito a mantenersi in top-10, mentre anche il team BeDriver minaccia battaglia con i propri piloti in evidenza.

Diego Bertonelli è quarto di giornata a 8 decimi, mentre Lirim Zendeli è sesto a 9 decimi dal best lap, con limiti quasi in fotocopia per Alberto Cerqui (in top-5 con Ebimotors) e Harley Haughton (sesto).

Alle spalle del giovane britannico di Fulgenzi Racing spunta quindi un altro rookie come Paul De Prenter. L'olandese di TDE ha vissuto il miglior venerdì della stagione e in top-10 ha preceduto Callum Voisin, l'inglesino di Ombra Racing che ha concluso nono davanti a Festante anche lui a un secondo netto da Bristot.

Il migliore del test, Pietro Delli Guanti, ha diversificato il lavoro rispetto a ieri e con il Team Q8 Hi Perform non è neppure sceso sotto al muro dell'1 e 35 e lavorando sul passo ha concluso 12esimo a seguire Andrea D'Amico.

In Michelin Cup sorprende Stefano Stefanelli. Il pilota toscano di Malucelli Motorsport pè stato il più veloce della categoria in 1'35"578, staccando di 3 decimi il miglior inseguitore, Andrea Girondi.

A sua volta il torinese di Fulgenzi Racing precede Andrea Galli, fermatosi a un solo decimo con Ebimotors, mentre più staccati seguono il leader di campionato Cesare Brusa (Prima Ghinzani), Francesco Fenici (TDE) e Alex De Giacomi (Ebimotors).

Ora che fra test e libere tutte le prove e i giochi sono fatti, si attende con ansia domani, quando a Vallelunga il monomarca di Porsche Italia metterà in scena un super-sabato in ottica campionato, fra temperature roventi e le sfide apertissime delle qualifiche (previste alle 10.40) e soprattutto di gara 1, in programma alle 15.45 con diretta su DAZN (anche in modalità gratuita) e live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’34”011 02. Senna Van Soelen Target +0"258 03. Filippo Fant Target +0"756 04. Diego Bertonelli BeDriver +0"820 05. Alberto Cerqui Ebimotors +0"932 06. Lirim Zendeli BeDriver +0"941 07. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0"991 08. Paul De Prenter TDE +1"025 09. Callum Voisin Ombra Racing +1"061 10. Aldo Festante Target +1"190 11. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +1"198 12. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +1"222 13. Nathan Schaap Ombra Racing +1"318 14. Ariel Levi TDE +1"321 15. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +1"357 16. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"362 17. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +1"521 18. Karen Gaillard Ombra Racing +1"523 19. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"567 20. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +1"612 21. William Mezzetti Dinamic Motorsport +1"716 22. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"841 23. Andrea Galli Ebimotors +1"921 24. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"959 25. Luciano Martinez Ombra Racing +2"001 26. Cesare Brusa Prima Ghinzani +2"250 27. Francesco Maria Fenici TDE +2"302 28. Alex De Giacomi Ebimotors +2"453 29. Lee Mowle BeDriver +2"870