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Carrera Cup Italia Vallelunga

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot ricomincia da capo nelle libere

Nel venerdì del quarto round il capoclassifica di DInamic risponde ben presente e torna al vertice dopo aver "lavorato a parte" nei test di ieri. A seguire il team Target (ma Festante si ferma), BeDriver e Cerqui. Delli Guanti 12°, Stefanelli ok in Michelin Cup. Domani un cruciale sabato tra qualifiche e gara 1

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Modificato:
Porsche CCI 2026 a Vallelunga

Porsche CCI 2026 a Vallelunga

Foto di: AG Photo

In una Vallelunga già oltre i 30 gradi, Andrea Bristot inaugura con il miglior crono di giornata il quarto round stagionale della ventesima edizione della Porsche Carrera Cup Italia, che con 29 piloti al via sarà protagonista sull'autodromo di Campagnano di Roma fino a domenica.

Rimasto in ombra nei test preferendo un giovedì "di rodaggio" e pur all'esordio sulla 911 GT3 Cup a Vallelunga, l'attuale leader della classifica generale e Rookie ha centrato il miglior crono del venerdì in 1'34"011, rimanendo a un decimino dal tempo stampato ieri da Delli Guanti.

Per Bristot, dunque, non è ancora caduto il muro dell'1 e 34, ma il bellunese di DInamic Motorsport resta grande protagonista e nelle libere precede la coppia del team Target formata da Senna Van Soelen e Filippo Fant (curiosità: secondo bellunese in top-3 a fine turno!).

Del resto è sfida aperta nella classifica a squadre fra le due compagine, anche se in Target sono diverse le considerazioni da fare sui propri alfieri, visto che l'olandese ha concluso la giornata a soli 2 decimi da Bristot, mentre Fant è terzo a oltre 7 decimi.

A margine, da segnalare anche il terzo portacolori del team alto-atesino, quell'Aldo Festante rimasto fermo in pista poco dopo metà della sessione con uno pneumatico danneggiato e anche una noia tecnica che ha richiesto una full course yellow di una quindicina di minuti per ripristinare il tutto.

Nonostante le libere interrotte, il driver campano (che a Vallelunga si è spesso e volentieri distinto) è riuscito a mantenersi in top-10, mentre anche il team BeDriver minaccia battaglia con i propri piloti in evidenza.

Diego Bertonelli è quarto di giornata a 8 decimi, mentre Lirim Zendeli è sesto a 9 decimi dal best lap, con limiti quasi in fotocopia per Alberto Cerqui (in top-5 con Ebimotors) e Harley Haughton (sesto).

Alle spalle del giovane britannico di Fulgenzi Racing spunta quindi un altro rookie come Paul De Prenter. L'olandese di TDE ha vissuto il miglior venerdì della stagione e in top-10 ha preceduto Callum Voisin, l'inglesino di Ombra Racing che ha concluso nono davanti a Festante anche lui a un secondo netto da Bristot.

Il migliore del test, Pietro Delli Guanti, ha diversificato il lavoro rispetto a ieri e con il Team Q8 Hi Perform non è neppure sceso sotto al muro dell'1 e 35 e lavorando sul passo ha concluso 12esimo a seguire Andrea D'Amico.

In Michelin Cup sorprende Stefano Stefanelli. Il pilota toscano di Malucelli Motorsport pè stato il più veloce della categoria in 1'35"578, staccando di 3 decimi il miglior inseguitore, Andrea Girondi.

A sua volta il torinese di Fulgenzi Racing precede Andrea Galli, fermatosi a un solo decimo con Ebimotors, mentre più staccati seguono il leader di campionato Cesare Brusa (Prima Ghinzani), Francesco Fenici (TDE) e Alex De Giacomi (Ebimotors).

Ora che fra test e libere tutte le prove e i giochi sono fatti, si attende con ansia domani, quando a Vallelunga il monomarca di Porsche Italia metterà in scena un super-sabato in ottica campionato, fra temperature roventi e le sfide apertissime delle qualifiche (previste alle 10.40) e soprattutto di gara 1, in programma alle 15.45  con diretta su DAZN (anche in modalità gratuita) e live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.

I tempi delle libere

POS. Pilota Team Tempo/distacco
01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’34”011
02. Senna Van Soelen Target +0"258
03. Filippo Fant Target +0"756
04. Diego Bertonelli BeDriver +0"820
05. Alberto Cerqui Ebimotors +0"932
06. Lirim Zendeli BeDriver +0"941
07. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0"991
08. Paul De Prenter TDE +1"025
09. Callum Voisin Ombra Racing +1"061
10. Aldo Festante Target +1"190
11. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +1"198
12. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +1"222
13. Nathan Schaap Ombra Racing +1"318
14. Ariel Levi TDE +1"321
15. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +1"357
16. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"362
17. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +1"521
18. Karen Gaillard Ombra Racing +1"523
19. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"567
20. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +1"612
21. William Mezzetti Dinamic Motorsport +1"716
22. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"841
23. Andrea Galli Ebimotors +1"921
24. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"959
25. Luciano Martinez Ombra Racing +2"001
26. Cesare Brusa Prima Ghinzani +2"250
27. Francesco Maria Fenici TDE +2"302
28. Alex De Giacomi Ebimotors +2"453
29. Lee Mowle BeDriver +2"870

 

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