Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot ricomincia da capo nelle libere
Nel venerdì del quarto round il capoclassifica di DInamic risponde ben presente e torna al vertice dopo aver "lavorato a parte" nei test di ieri. A seguire il team Target (ma Festante si ferma), BeDriver e Cerqui. Delli Guanti 12°, Stefanelli ok in Michelin Cup. Domani un cruciale sabato tra qualifiche e gara 1
Porsche CCI 2026 a Vallelunga
Foto di: AG Photo
In una Vallelunga già oltre i 30 gradi, Andrea Bristot inaugura con il miglior crono di giornata il quarto round stagionale della ventesima edizione della Porsche Carrera Cup Italia, che con 29 piloti al via sarà protagonista sull'autodromo di Campagnano di Roma fino a domenica.
Rimasto in ombra nei test preferendo un giovedì "di rodaggio" e pur all'esordio sulla 911 GT3 Cup a Vallelunga, l'attuale leader della classifica generale e Rookie ha centrato il miglior crono del venerdì in 1'34"011, rimanendo a un decimino dal tempo stampato ieri da Delli Guanti.
Per Bristot, dunque, non è ancora caduto il muro dell'1 e 34, ma il bellunese di DInamic Motorsport resta grande protagonista e nelle libere precede la coppia del team Target formata da Senna Van Soelen e Filippo Fant (curiosità: secondo bellunese in top-3 a fine turno!).
Del resto è sfida aperta nella classifica a squadre fra le due compagine, anche se in Target sono diverse le considerazioni da fare sui propri alfieri, visto che l'olandese ha concluso la giornata a soli 2 decimi da Bristot, mentre Fant è terzo a oltre 7 decimi.
A margine, da segnalare anche il terzo portacolori del team alto-atesino, quell'Aldo Festante rimasto fermo in pista poco dopo metà della sessione con uno pneumatico danneggiato e anche una noia tecnica che ha richiesto una full course yellow di una quindicina di minuti per ripristinare il tutto.
Nonostante le libere interrotte, il driver campano (che a Vallelunga si è spesso e volentieri distinto) è riuscito a mantenersi in top-10, mentre anche il team BeDriver minaccia battaglia con i propri piloti in evidenza.
Diego Bertonelli è quarto di giornata a 8 decimi, mentre Lirim Zendeli è sesto a 9 decimi dal best lap, con limiti quasi in fotocopia per Alberto Cerqui (in top-5 con Ebimotors) e Harley Haughton (sesto).
Alle spalle del giovane britannico di Fulgenzi Racing spunta quindi un altro rookie come Paul De Prenter. L'olandese di TDE ha vissuto il miglior venerdì della stagione e in top-10 ha preceduto Callum Voisin, l'inglesino di Ombra Racing che ha concluso nono davanti a Festante anche lui a un secondo netto da Bristot.
Il migliore del test, Pietro Delli Guanti, ha diversificato il lavoro rispetto a ieri e con il Team Q8 Hi Perform non è neppure sceso sotto al muro dell'1 e 35 e lavorando sul passo ha concluso 12esimo a seguire Andrea D'Amico.
In Michelin Cup sorprende Stefano Stefanelli. Il pilota toscano di Malucelli Motorsport pè stato il più veloce della categoria in 1'35"578, staccando di 3 decimi il miglior inseguitore, Andrea Girondi.
A sua volta il torinese di Fulgenzi Racing precede Andrea Galli, fermatosi a un solo decimo con Ebimotors, mentre più staccati seguono il leader di campionato Cesare Brusa (Prima Ghinzani), Francesco Fenici (TDE) e Alex De Giacomi (Ebimotors).
Ora che fra test e libere tutte le prove e i giochi sono fatti, si attende con ansia domani, quando a Vallelunga il monomarca di Porsche Italia metterà in scena un super-sabato in ottica campionato, fra temperature roventi e le sfide apertissime delle qualifiche (previste alle 10.40) e soprattutto di gara 1, in programma alle 15.45 con diretta su DAZN (anche in modalità gratuita) e live streaming sempre in HD su www.carreracupitalia.it.
I tempi delle libere
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|1’34”011
|02.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"258
|03.
|Filippo Fant
|Target
|+0"756
|04.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+0"820
|05.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|+0"932
|06.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|+0"941
|07.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+0"991
|08.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"025
|09.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+1"061
|10.
|Aldo Festante
|Target
|+1"190
|11.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+1"198
|12.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|+1"222
|13.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+1"318
|14.
|Ariel Levi
|TDE
|+1"321
|15.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+1"357
|16.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|+1"362
|17.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+1"521
|18.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+1"523
|19.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+1"567
|20.
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|+1"612
|21.
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|+1"716
|22.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"841
|23.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|+1"921
|24.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+1"959
|25.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|+2"001
|26.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+2"250
|27.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+2"302
|28.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+2"453
|29.
|Lee Mowle
|BeDriver
|+2"870
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