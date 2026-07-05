Carrera Cup Italia | Vallelunga: Van Soelen torna al successo in gara 2

E' Senna Van Soelen il vincitore della gara 2 che a Vallelunga ha concluso il quarto round della Porsche Carrera Cup Italia. Un successo molto importante per l'olandese di Target Competition così come lo è il secondo posto di Pietro Delli Guanti, che scattava dalla pole, in ottica campionato, nel quale il driver del Team Q8 Hi Perform rosicchia ancora qualche punto al leader Andrea Bristot, oggi sesto dopo il difficile sabato vissuto ieri.

Van Soelen, che rinsalda il suo terzo posto in classifica, ha costruito il successo, il suo secondo stagionale dopo aver già trionfato in gara 2 a Imola, bruciando al via proprio Delli Guanti, che alle sue spalle faticava a contenere anche l'ottimo avvio di Lirim Zendeli.

Il tedesco di BeDriver, però, era a sua volta attaccato da Aldo Festante, che con la seconda 911 GT3 Cup di Target nella grande bagarre del primo giro riusciva ad avere la meglio e si issava in terza posizione. Da quel momento in poi, Van Soelen, Delli Guanti e Festante hanno fatto gara a parte lì davanti, impiegando un ritmo insostenibile per la concorrenza che seguiva.

Anche perché proprio il primo giro è stato fatale per molti rivali diretti delle prime file: lo stesso Zendeli perdeva terreno uscendo largo all'ingresso della Soratte, mentre Ariel Levi veniva a contatto con Callum Voisin e poi Harley Haughton (che si è preso la colpa dell'accaduto).

Per i portacolori rispettivamente di TDE, Ombra Racing e Fulgenzi Racing nulla da fare: tutti e tre si sono dovuti fermare ai box ritirando le vetture. così come era costretto a fare alla piazzola di Ebimotors Andrea Galli tra i protagonisti della Michelin Cup, giratosi al Tornantino.

Dal caos iniziale, dietro ai battistrada è emerso Gianmarco Quaresmini, che con Prima Ghinzani aveva la meglio su Cristian Bertuca. Il rookie di Omnia Motorsport ha poi ingaggiato un lungo duello per la top-5 con Bristot, che al contrario di quanto fatto ieri in gara 1 con Zendeli stavolta non si è preso alcun rischio e ha badato soprattutto a portare punti in casa Dinamic, preziosissimi tra l'altro per la sua leadership, visto l'andazzo del weekend.

Davanti la battaglia per la vittoria si è riaccesa nelle ultime tornate quando Van Soelen ha perso lo splitter e Delli Guanti e Festante si sono riavvicinati minacciosi, ma l'olandese è riuscito a contenerli bene, tagliando il traguardo in prima posizione e guadagnando anche il punto aggiuntivo del giro più veloce (il 4° in 1'34"776).

Sul podio fanno quindi festa anche Delli Guanti, reduce dal successo di gara 1 e pienamente rilanciatosi in campionato in questo caldo weekend romano, e Festante, che insieme a Van Soelen fa prendere il largo a Target nella classifica Team.

Dietro, Quaresmini, Bertuca e Bristot concludono nell'ordine, mentre in top-10 trovano posto gli altri superstiti del primo giro: Alberto Cerqui, settimo con Ebimotors, Diego Bertonelli (BeDriver), Nathan Schaap, tornato fra i "grandi" con Ombra Racing, e Filippo Fant, che con Target precede un Paul De Prenter in decisa crescita con TDE.

La lotta per la Michelin Cup premia sul traguardo Andrea Girondi, che con Fulgenzi Racing è ora a un solo punto da Cesare Brusa (Prima Ghinzani) in classifica. Sul podio fanno festa anche il vincitore di ieri Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport) e Francesco Fenici, al secondo podio casalingo con TDE.

Il leader di categoria è quarto ma può recriminare per il colpo subìto da Lorenzo Cheli che gli ha compromesso la gara ed è costato poi una penalità di 10 secondi al giovane sammarinese del team Dinamic. Venuti a contatto nel finale, quinto e sesto di Michelin Cup sono rispettivamente ALex De Giacomi (Ebimotors) e Lee Mowle (BeDriver).

Ora il monomarca di Porsche Italia va in vacanza: di nuovo tutti in pista a settembre al Misano World Circuit, dove riprenderanno tutte le sfide per i vari titoli in palio in questa combattutissima 20esima edizione della serie.