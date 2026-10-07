IGTC | Ultima corsa ai titoli nel gran finale della 8h di Indianapolis

L'undicesima stagione dell'Intercontinental GT Challenge si concluderà sabato con la 8h di Indianapolis, gara in cui Luca Stolz, Maxime Martin e Laurin Heinrich puntano a superare Maro Engel in classifica.

28 GT3 - numero record per qualsiasi evento nordamericano dell'IGTC – affronteranno il settimo e ultimo appuntamento del campionato al "Brickyard", prima che il Circuit of The Americas entri in calendario il prossimo maggio. Di queste, 25 rappresentano i Costruttori iscritti all'Intercontinental: BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Mercedes-AMG e Porsche.

Con Kerong Li già matematicamente campione della IGTC Independent Cup e Porsche a un passo dal conquistare il suo quarto titolo Costruttori (eguagliando così il record), tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra Martin e Stolz, compagni di squadra Mercedes e vincitori insieme della 24h del Nürburgring all'inizio di quest'anno.

Heinrich, dal canto suo, deve centrare la seconda vittoria consecutiva – dopo aver dominato la scena a Suzuka il mese scorso – per sperare di colmare il notevole divario di punti.

Le loro possibilità sono favorite dall'assenza forzata di Engel. Il vantaggio del pilota tedesco su Stolz e Martin è, rispettivamente, di 7 e 8 punti, occupando inoltre la seconda posizione nella classifica del DTM in vista dell'ultimo round a Hockenheim, nel quale sarà impegnato. Engel potrebbe quindi realizzare, nel corso di questo fine settimana, una storica doppietta titolata in due continenti diversi nell'arco di sole 24 ore.

Una cosa è certa: sabato verrà incoronato l'undicesimo Campione piloti diverso dell'IGTC in altrettanti anni di storia della serie. Mercedes-AMG ha già ottenuto questo successo con Tristan Vautier (2018), Dani Juncadella (2022) e Jules Gounon (2023), mentre Dennis Olsen (2019) è stato l'unico rappresentante Porsche a laurearsi Campione.

Sebbene la Independent Cup sia stata assegnata a Suzuka, c'è ancora molto in palio nella categoria IGTC riservata ai piloti Bronze. Innanzitutto, Li punta a scrivere la storia diventando il primo pilota a ottenere il massimo punteggio in quattro gare. Grazie al regolamento del campionato che prevede lo scarto del peggior risultato, l'asiatico potrebbe chiudere il 2026 a quota 100 punti (il massimo possibile) dopo i successi ottenuti a Bathurst, Nürburgring e Suzuka; nel frattempo, in assenza di Jefri Ibrahim, anche Johannes Zelger e Ralf Bohn restano in lizza per il secondo posto in classifica.

C'è ancora molto in gioco anche nel GT World Challenge America, che concluderà la stagione 2026 sabato sera. 4 punti separano Michai Stephens e Mikael Grenier dai loro rivali nella classe Pro, Justin Rothberg e Robby Foley, mentre Dave Musial Jr e Ryan Yardley hanno un vantaggio di appena tre lunghezze su Kyle Washington – il cui compagno di squadra, Tom Sargent, è impegnato nell'ELMS – nella lotta per il primato nella classe Pro-Am.

Importante anche la sfida tra il punto di riferimento attuale della IndyCar e cinque volte campione in carica Alex Palou e il suo rivale stagionale nonché vincitore della Indy 500 del 2022, Marcus Ericsson.

ENGEL AL COMANDO NELL'IGTC, MA NON NELL'IMS

Il fatto che Engel continui a guidare la classifica nonostante abbia saltato la gara di Suzuka testimonia il suo dominio nei primi tre appuntamenti dell'IGTC. Due vittorie (a Bathurst e al Nürburgring) e un secondo posto a Spa gli hanno garantito un vantaggio di 17 punti su Stolz, mentre Martin – che ha condiviso con lui l'abitacolo in Australia e in Germania – si trova leggermente più staccato.

Avevano un'occasione d'oro per ridurre il divario in Giappone, ma le speranze di sfruttare la partenza in prima fila sono svanite a causa della squalifica della loro vettura. La rimonta dal trentesimo al quinto posto ha parzialmente limitato i danni, ma lascia comunque entrambi di fronte a una sfida potenzialmente complicata per questo fine settimana.

A differenza di quanto accaduto a Suzuka e al Nürburgring, dove gareggiavano in coppia, Mercedes-AMG offre a Stolz e Martin l'opportunità di vincere il titolo separandoli tra le due vetture iscritte nella classe Pro. Un sesto posto nella classifica dell'IGTC basterebbe a Stolz per superare il totale di punti di Engel e conquistare il titolo piloti, a patto che Martin finisca alle sue spalle.

Il tedesco sarà portacolori di Lone Star Racing, che ha partecipato alla gara l'ultima volta nel 2024. E, proprio come in quell'occasione, Palou – ormai cinque volte campione IndyCar in carica – farà parte dell'equipaggio. Lo spagnolo conosce bene l'Indianapolis Motor Speedway, ma sta anche dimostrando un dominio senza precedenti nelle corse di monoposto americane.

Di conseguenza, la sua partecipazione alla 8 Ore sarà sicuramente un argomento di grande interesse. Tuttavia, saranno le prestazioni del terzo pilota LSR, Lin Hodenius, a determinare la competitività della squadra. Il regolamento della classe Pro a Indy impone la presenza di un pilota classificato "Silver" e, con l'olandese, Mercedes-AMG dispone di uno dei giovani talenti più veloci al mondo.

Martin, dal canto suo, deve piazzarsi almeno quinto e davanti a Stolz per laurearsi campione (arrivando sesto, infatti, perderebbe il confronto diretto con Engel). Il pilota belga ha però anche l'ulteriore responsabilità di aiutare i suoi compagni di squadra della JMF Motorsports – Grenier (vincitore a Bathurst insieme a Martin ed Engel all'inizio dell'anno) e Stephens – a conquistare il titolo del GT World America, che attualmente li vede in testa.

Va detto che Stolz e Martin guidano due delle cinque vetture della categoria Pro idonee a ottenere punti per l'IGTC. Piazzarsi tra i primi cinque basterebbe per superare il punteggio di Engel, ma eventuali passi falsi potrebbero facilmente permettere a una o due auto Pro-Am di finire davanti a loro.

Ed è qui che entra in gioco Laurin Heinrich. Il giovane pilota tedesco sta vivendo un momento d'oro, specialmente in America: le sue imprese nella Classe IMSA GTP sono solo la punta di diamante di una stagione straordinaria, che ha toccato un altro picco con il successo ottenuto insieme al team AO by Absolute e a Bushi Rex a Suzuka.

Vincere la terza gara consecutiva per Porsche nell'IGTC – dopo il trionfo di Lionspeed GP a Spa – è fondamentale per mantenere vive le sue, seppur ridotte, speranze di titolo. Qualsiasi risultato inferiore non basterebbe a colmare il divario iniziale di 22 punti; inoltre, Heinrich deve sperare che sia Stolz che Martin non vadano oltre il quinto posto.

La partecipazione della 911 di Wright Motorsports nella categoria Pro-Am gioca ulteriormente a favore di Mercedes-AMG. Tuttavia, dato che diverse vetture non Pro hanno già un posto garantito nella "Pole Shootout" di venerdì, Heinrich potrebbe riservare delle sorprese, proprio come fece nel 2023 quando era ancora un pilota poco noto. In realtà, molto dipenderà dai suoi compagni di squadra nel GT World America, Musial Jr e Yardley, il cui obiettivo principale è conquistare il titolo di classe nel campionato nazionale.

A Porsche bastano 6 punti per assicurarsi il titolo Costruttori. Un traguardo che appare una formalità, considerando le undici 911 schierate. Tra queste, la vettura Pro del team McCann Racing – con il vincitore di Suzuka Alessio Picariello affiancato da McCann Jr e Vanier – sembrava la candidata ideale per un risultato di vertice assoluto, prima che Wright aggiungesse Morris Schuring all'equipaggio composto da Thomas Merrill e Kevin Estre.

Al di là delle sfide per il campionato, Ferrari si presenta come una seria pretendente alla vittoria grazie ad AF Corse USA: la coppia titolare per l'intera stagione, formata da Matias Perez Companc e Frederik Schandorff, ha infatti vinto l'ultima gara del GT World America disputata a Barber. A loro si unisce il pilota ufficiale Nicklas Nielsen; su questo circuito la Casa di Maranello non ha ancora ottenuto vittorie nell'IGTC, sebbene abbia trionfato nell'ultima gara del campionato a Laguna Seca nel 2019.

Scendendo nell'elenco iscritti, c'è poi BMW tra i cosiddetti outsider, il che appare alquanto insolito considerando il dominio esercitato dal team WRT in questo evento a partire dal 2023. Tuttavia, data l'assenza della scuderia belga e il fatto che il Costruttore non sia coinvolto nella lotta per i titoli IGTC di quest'anno, le speranze bavaresi di centrare il quarto successo consecutivo sono affidate ai team clienti americani Riley Technologies, Turner Motorsports e Random Vandals.

Questi ultimi due team hanno sempre ottenuto ottimi risultati a Indy e sono certamente in lizza per un piazzamento tra i primi sei. Turner schiera Connor De Phillippi, vincitore della 8 Ore del 2020, ma è la presenza di Ericsson al fianco del fratello Hampus – oltre al confronto diretto con il rivale della IndyCar Palou – a offrire uno degli spunti più interessanti della gara di quest'anno.

Le possibilità di Chevrolet di conquistare la prima vittoria nell'IGTC sembravano legate principalmente all'iscrizione provvisoria nella categoria Pro del team DragonSpeed. Tuttavia, il ritiro di quest'ultimo lascia in griglia una sola Corvette, schierata nella classe Pro-Am dalla scuderia Chouest Povoledo Racing.

Lo stesso vale per Ford, che a Suzuka ha conquistato la pole position e il secondo posto – il miglior risultato di sempre nel campionato – pur disponendo di una sola Mustang. Il pilota ufficiale Chris Mies, membro dell'equipaggio salito sul podio in Giappone, torna in pista questo fine settimana al fianco dei piloti titolari della Dollahite Racing, Scott Dollahite e Alex Sedgwick; il loro obiettivo principale sarà la vittoria nella classe Pro-Am.

Aston Martin, Lamborghini e McLaren completano l'elenco dei nove costruttori, ma non sono idonee ad acquisire punti per il campionato IGTC.

IL PROGRAMMA

Tenendo conto delle 6 ore di fuso che ci separano dal tracciato di Indianapolis, vediamo quali sono gli orari italiani per seguire tutte le azioni del weekend.

Mercoledì 7 ottobre

Test 1: 21;25-22;55

Giovedì 8 ottobre

Test 2: 16;45-18;15

Venerdì 9 ottobre

Test Bronze: 00;30-1;00

Prove Libere: 1;00-2;30

Pre-Qualifiche: 15;50-17;20

Qualifica 1: 21;35-21;50

Qualifica 2: 21;57-22;12

Qualifica 3: 22;20-22;35

Pole Shootout: 23;35-23;50

Sabato 10 ottobre

Gara: 12;30 (8 Ore)

IGTC - 8h di Indianapolis: Elenco Iscritti