Opel presenta la GSE 27FE con un messaggio chiaro: arriva in FE con l'ambizione di vincere

Opel ha scelto il palcoscenico del Salone di Parigi per mostrare al mondo la livrea definitiva della GSE 27FE, la monoposto con cui il marchio tedesco debutterà in Formula E a partire dalla prossima stagione. Un reveal che non è solo un esercizio di stile, bensì un passaggio simbolico da quella che è stata la fase di preparazione al momento in cui si scenderà in pista non per competere, ma per vincere.

Parole che avevano ripetuto il CEO e il Team Principal di Opel nel momento dell’annuncio dell’ingresso del brand di Russelsheim qualche mese fa: rispetto per tutti i rivali, timori per nessuno. Se Opel entra in Formula E, non lo fa per partecipare. Lo fa per vincere, formando una squadra che impari e si riveli competitiva già dal primo anno. E altrimenti non potrebbe essere, perché il modo in cui ha scelto di unirsi alla categoria elettrica ne dimostra l’impegno.

Pur rimanendo sotto l’ombrello dei marchi Stellantis, Opel ha infatti deciso di entrare direttamente con un proprio team acquisendo la licenza dalla FE, senza appoggiarsi a una scuderia privata già esistente e questa rappresenta una novità. Questo è il primo punto che dimostra la serietà del progetto e la voglia di imporsi nella categoria completamente elettrica, pur sfruttando gli asset Stellantis.

Opel Formula E Team Gen 4 Foto di: Opel

Ma è un punto che va letto in maniera più ampia, perché per vincere servono anche i piloti e per trovare quelli migliori, serve un progetto valido. È stato proprio questo punto a spingere Mitch Evans, tra i piloti migliori in Formula E, a lasciare Jaguar per sposare una squadra che sta nascendo ora, ma che ha delle ambizioni importanti.

Parte delle attività, per il momento, è ancora legata alla sede di Satory di Stellantis dove, ovviamente, è avvenuta gran parte dello sviluppo della Gen4 e dove comunque ci sono tutte le attrezzature per seguire da vicino la Formula E come avvenuto nelle tre precedenti generazioni. Ma Opel sta pian piano creando nuove strutture a Russelsheim, in Germania, che diventerà il suo cuore strategico e operativo.

La veste cromatica è solo uno dei tanti elementi che fanno una squadra, ma è anche quello che salta per primo all’occhio osservando una vettura, che ne definiscono l’identità. Su questo fronte, Opel non ha voluto tradire la tradizione e si è ispirata alle sue livree del passato reinterpretandole per l’era elettrica con tre blocchi in nero, argento e giallo.

Opel Formula E Team Gen 4 Foto di: Opel

Allo stesso tempo, la composizione delle linee struttura le superfici curve della vettura, ne enfatizza le proporzioni e la rende riconoscibile, sia in pit lane, sia in TV. Novità del design finale è la “spina” argento metallizzato che corre lungo il centro della vettura, che simboleggia il legame tra il pilota e la vettura e che non era invece presente sulla livrea per i test.

“Con il design finale della Opel GSE 27FE mostriamo come appare la Formula E attraverso gli occhi di Opel” - ha spiegato Pierre-Olivier Garcia, Opel Global Brand Design Manager -. “Questo è il design tedesco: nulla è lì per caso. Ogni linea segue la logica della prestazione, una precisione tedesca tracciata alla velocità della luce”.

L’elemento più evidente è il colore giallo GSE Yellow, che attraversa il carbonio a vista con decisione e trasforma la monoposto in una firma di brand immediatamente riconoscibile. “In Formula E l’energia decide la gara, e per Opel l’energia ha un colore: GSE Yellow. È audace senza essere aggressivo e tecnico senza essere complicato. Il giallo significa andare”.

Opel Formula E Team Gen 4 Foto di: Opel

La scelta di entrare proprio con la Gen4 non è casuale. La nuova generazione rappresenta il prossimo grande step per la Formula E, probabilmente superiore alla somma di tutti quelli precedenti. È un salto tecnologico che cambierà il volto della categoria e che arriva nel momento in cui Opel sta ridefinendo la propria identità sul mercato come brand elettrico.

Con la presentazione della livrea, Opel entra nella fase finale della preparazione. Tra l’annuncio dell’ingresso in marzo e la prima gara, il programma ha incluso test privati, lavoro intensivo al simulatore e al banco prova.

Dopo la settimana di test ufficiali di metà novembre a Jarama, in Spagna, il team farà il suo debutto in gara nel doppio appuntamento di Gedda, in Arabia Saudita, il 18 e 19 dicembre 2026. La prima stagione nel Mondiale porterà la squadra in 21 gare, 13 città e quattro continenti, con la tappa di casa a Berlino come momento clou l’8 e 9 maggio 2027.