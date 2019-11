Politica sui cookie

Come la maggior parte dei siti internet, Motorsport.com utilizza i cookie

I Cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul tuo computer dal tuo browser. Sono utilizzati per molte cose, ad esempio per ricordare se hai già visitato un sito in modo da rimanere loggato – o per aiutare noi a capire quanti visitatori vedono il nostro sito internet ogni mese. Contengono informazioni riguardo l’utilizzo del tuo computer, ma non includono infomazioni tue personali (non memorizzano il tuo nome, per intenderci).

Di seguito spieghiamo come vengono utilizzati i cookie sul sito internet Motorsport.com in generale – e, successivamente, come puoi controllare i cookie che possono essere utilizzati su questo sito (non tutti sono utilizzati su tutti i siti)

La nostra Policy per i Cookie

Questa Policy per i Cookie viene applicata a tutti i nostri siti web e alle nosrte applicazioni per cellulari (“il Sitoweb”).

In questa nostra Policy per i Cookie quando ci riferiamo a uno qualsiasi dei nostri siti, intendiamo qualsiasi sitoweb o applicazione per telefono gestita da o per conto di Motorsport.com, a prescindare da come hai fatto l’accesso al network. La nostra Policy per i Cookie forma parte ed è incorporata nella nostra Informativa per la Privacy.

Quando accedi al Sitoweb accetti che questa Policy per i Cookie sarà applicata ogni volta che fai l'accesso al Sitoweb e su tutti i dispositivi che utilizzi per fare l’accesso.

Tutti i cambiamenti applicati a questa Policy saranno pubblicati qui. Ci riserviamo il diritto di modificare la nostra Policy per i Cookie nel corso del tempo e questi cambiamenti diventeranno effettivi non appena pubblicati. Il tuo utilizzo del Sitoweb dopo le modifiche rappresenta la tua accettazione di tutte le modifiche applicate.

Il nostro utilizzo dei cookie

Potremmo collezionare delle informazioni automaticamente quando visiti il Sitoweb, utilizzando i cookie. I cookie ci permettono di identificare il tuo computer e conoscere dettagli riguardanti la tua ultima visita.

Puoi scegliere, in basso, di non accettare l'utilizzo dei cookie. Se lo fai non possiamo garantire che la tua esperienza di navigazione all’interno del Sitoweb possa essere al pari livello di quella che potresti avere permettendo l’utilizzo dei cookie.

Le informazioni raccolte dai cookie non identificano la tua persona; includono informazioni generali riguardanti le impostazioni del tuo computer, la tua connessione a Internet, ad esempio sistemi operativi e piattafome, indirizzo IP, i tuoi schemi di navigazioni, i tuoi tempi di navigazione sul Sitoweb e la tua posizione.

La maggior parte dei browser accetta i cookie in automatico, ma puoi cambiare le impostazioni del tuo browser per eliminare i cookie o prevenire l’accettazione automatica se preferisci.

Questi link spiegano come puoi controllare i cookie attraverso il tuo browser – ricorda che se impedisci l’utilizzo dei cookie nel tuo browser, questa impostazione verrà applicata a tutti i siti internet, non solamente uno.:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (questa pagina da accesso a maggiori informazioni per le diverse versioni di IE – la versione per cellulari è qui http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (o http://support.apple.com/ per le versioni per telefoni)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Tipologie di cookie che possono essere usati durante la tua visita sul nostro Sitoweb:

Le seguenti tipologie di cookie sono utilizzate sul nostro sito. Non elenchiamo il nome di ogni singolo cookie utilizzato – ma per ogni tipo di cookie ti diciamo come puoi controllare il suo utilizzo.

1. Cookie di personalizzazione

Questi cookie sono usati per riconoscere i visitatori frequenti del Sitoweb insieme ad altre informazioni che teniamo nel tentativo di memorizzare dati specifici di navigazione (ovvero il modo in cui arrivi al Sitoweb, le pagine viste, le opzioni che selezioni, le informazioni che inserisci e il percorso che fai all’interno del Sitoweb). Questi dati vengono usati per consigliarti dei contenuti che pensiamo potrebbero interessarti in base a cosa hai osservato fino a quel momento.

2. Cookie di analytics

Questi cookie analizzano il modo in cui i visitatori navigano il Sitoweb e come reagiscono. Sono utilizzati, ad esempio, per vedere quali sono i tipi di contenuti che piacciono di più in assoluto.

Se vuoi puoi impedire il loro utilizzo:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Cookie di servizi terzi

La condivisione sui Social Network, i video e altri servizi che noi offriamo sono gestiti da altre aziende. Le aziende potrebbero lasciare i loro cookie sul tuo computer quando utilizzi i loro servizi sul nostro sito o se se hai già fatto l’accesso sulle loro piattaforme.

Ecco una lista dei siti internet dove puoi scoprire di più sui servizi integrati con il Sitoweb e il loro utilizzo dei cookie:

4. I nostri Cookie per l'erogazione dei servizi e pubblicità

Vendiamo degli spazi su alcuni dei nostri siti internet a degli inserzionisti – in questo modo potete godere dei nostri contenuti gratuitamente.

Per questa ragione utilizziamo diversi servizi per aiutare noi e gli inserzionisti a capire a quale tipo di pubblicità potresti essere interessato. Questi cookie contengono informazioni riguardo il computer – non contengono tue informazioni personali (non sono collegati a te in quanto individuo). Potrebbero però registrare le tue visite ad altri siti – così da poter mostrare ad esempio la pubblicità di un auto se prima hai visitato un sito di motori.

Ecco i servizi che utilizziamo e come puoi controllare questi cookie. Ricorda che se non permetti l’utilizzo di questi cookie non significa che non visualizzerai nessun tipo di pubblicità, semplicimente questa non sarà profilata sui tuoi interessi o precedenti percorsi di navigazione.

Acudeo / Tremor (video advertising) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (advertising) http://www.google.com/

Google Adsense (ad partner) https://support.google.com/

Rubicon (ad partner) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Altri Cookie per l'erogazione di pubblicità

Le inserzioni sul Sitoweb sono fornite da altre organizzazioni. I nostri partner pubblicitari forniscono contenuti che credono siano di tuo interesse, in base alle informazioni che ottengono dalle tue visite sul Sitoweb e altri siti. Per fare questo, i nostri partner pubblicitari potrebbero aver bisogno di inserire dei cookie nel tuo computer. Questi cookie trattengono informazioni riguardanti il computer – non registrano informazioni sulla tua persona (ovvero non sono collegati a te come individuo).

Ricorda che se blocchi i cookie pubblicitari non vuol dire che non visualizzerai più nessun tipo di pubblicità, semplicimente queste non saranno basate sui tuoi interessi o precedenti percorsi di navigazione.

6. Cookie di gestione del sito internet

Questi vengono utilizzati per preservare la tua identià o la tua sessione sul Sitoweb. Per esempio, quando i nostri siti sono distribuiti su più di un server, utilizziamo un cookie per assicurarci che ti vengano inviate informazioni da un server specifico (altrimenti potresti ad esempio fare l’accesso ma poi vederti disconnesso inaspettatamente). Potremmo utilizzare cookie simili anche quando voti nei sondaggi per assicurarci che voti una sola volta e per essere certi che puoi utlizzare le nostre funzioni di commento quando non sei loggato (per essere sicuri che non vedi commenti che hai segnalato come offensivi, per esempio, o che non voti i commenti come positivi o negativi più di una volta).

Questi cookie non possono essere bloccati individualmente, ma puoi cambiare le impostazioni del tuo browser per bloccare tutti i cookie se non vuoi accettarli.