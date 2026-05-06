Pubblicità su Motorsport.com
Motorsport.com offre una vasta gamma di prodotti su misura per raggiungere i vostri obiettivi di marketing e comunicazione. Per saperne di più e ottenere il nostro media kit si prega di contattare il nostro responsabile vendite per l’Italia:
Federico Marongiu | Italy Sales Manager
sales@motorsport.com
C: +39 345 79 09 616
Via del Fornetto, 3 | 00149 Roma
T: +39 06 97 993 700 | F: +39 06 96 708 750
Il nostro profilo: Brand riconosciuto e leader a livello mondiale
Motorsport.com è il riferimento per tutti gli appassionati delle corse per i suoi contenuti sempre aggiornati e di alta qualità: notizie, foto, video, streaming live e molto altro.
Motorsport.com copre tutte le competizioni sportive auto e moto tra cui la Formula Uno, MotoGP, World Superbike, Mondiale Endurance, WTCC, WRC, Formula E, Le Mans e tanto altro ancora.
La nostra rete mondiale di editori, giornalisti e fotografi anima costantemente il sito e le fanpage di contenuti live dalle gare.
Grazie alla nostra tecnologia all’avanguardia, pubblichiamo più di 1.200 articoli, 12.000 foto e centinaia di video ogni mese. La nostra libreria di 1,7 milioni di foto sul mondo delle corse è la più grande al mondo.
La nostra audience: appassionati, fidelizzati, coinvolti
Motorsport.com è la destinazione ideale per collegare il proprio Brand con un pubblico globale di appassionati di automobilismo, motociclismo e professionisti del settore che rappresenta un bacino unico di potenziali consumatori.
Il target del sito ha un reddito superiore alla media, è composto da consumatori ricettivi per una vasta gamma di prodotti e servizi: automobili, ricambi e aftermarket, elettronica, articoli sportivi, alimenti / bevande, bevande energetiche, viaggi, servizi finanziari e molto altro.
La nostra piattaforma globale consente di offrire infinite opzioni per interagire con appassionati di automobilismo e motociclismo benestanti, istruiti e fedeli ai marchi che sostengono il loro sport preferito.
Motorsport.com consente agli inserzionisti di scegliere l’audience di uno specifico campionato selezionando un determinato target di riferimento.
Pubblicità su Motorsport.com: Massimo ROI garantito
Offriamo una vasta gamma di formati pubblicitari IAB standard e di forte impatto, tutti progettati per veicolare al meglio i valori del vostro brand. Ospitiamo Rich.Media e targetizzazioni di vario livello (compreso il geo-targeting).
|Formati IAB standard:
|Size
|Leaderboard
|728x90
|MPU
|300x250
|Skyscraper
|160x600
|Formati IAB impattanti
|Size
|Super Leaderboard
|970x90
|Half Page
|300x600
|Billboard
|970x250
|Formati espandibili IAB
|Size
|Pushbar
|970x90 - 970x415
|Formati video
|Duration
|Pre-roll
|15 secondi
|Pre-roll
|30 secondi
|Customizzazioni e formati speciali
|Size
|Skin
|1500x900
|Interstitial
|900x500
Altre opzioni e le offerte speciali
Motorsport.com offre anche una vasta gamma di iniziative editoriali personalizzate per supportare i vostri obiettivi di marketing. Siamo in grado di creare contenuto su misura.
Ulteriori opportunità
- Sponsorizzazione di campionati e canali
- Sponsorizzazioni dell’Home Page
- Contenuti sponsorizzati
- Concorsi sponsorizzati
- Partnership
- Social Media Marketing
- DEM
Contatti
Pubblicità
Federico Marongiu | Italy Sales Manager
federico.marongiu@edimotive.com
C: +39 345 79 09 616
sales@motorsport.com
Marketing e Comunicazione
Simone Zaccaria | marketing&comunicazione
simone.zaccaria@edimotive.com
M: +39 331 24 99 279
Via del Fornetto, 3 | 00149 Roma
T: +39 06 97 993 700 | F: +39 06 96 708 750