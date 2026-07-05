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Carrera Cup Italia Vallelunga

Carrera Cup Italia | Vallelunga: cambia tutto per Gara 2. Ecco come

Il combattutissimo sabato del quarto round lascia strascichi importanti in vista di una domenica che potrebbe anche rivoluzionare i vari equilibri di campionato: alle 12.20 si riparte con Delli Guanti e Van Soelen in prima fila e il capoclassifica Bristot a inseguire...

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
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Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga

Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga

Foto di: AG Photo

Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga

Vallelunga senza tregua e oggi gara 2 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia potrebbe regalare una giornata di grandi lotte dopo la combattutissima gara 1 vissuta ieri, con all'orizzonte la possibilità di riequilibrare ulteriormente il campionato, non soltanto nell'assoluta.

A breve, ore 12.20 in diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it, Delli Guanti e Van Soelen si posizioneranno in prima fila per il via della seconda corsa di un weekend iniziato con l'ormai consueto dominio di Bristot e proseguito però in maniera inattesa con il capoclassifica penalizzato due volte e ora costretto a inseguire.

Perché la pole per gara 2 è di fatto stata cancellata al bellunese dopo la situazione di pericolo causata nel finale di ieri in regime di safety car per via del nuovo sistema di "patente a punti". bristot è stato retrocesso di 5 posizioni sulla griglia e dunque si accomoderà in terza fila sulla sesta casella della griglia, alle spalle anche di Zendeli (3°), Festante (4°) e Levi (5°) e con a seguire i due giovani inglesi Voisin e Haughton, capaci di mettersi in evidenza anche ieri.

Tornando alla prima fila, dopo il primo successo in Carrera Cup centrato ieri, è chiaro che Delli Guanti ha davvero l'opportunità di accorciare ulteriormente. Ora in classifica generale il pilota del Team Q8 Hi Perform insegue Bristot con 33 punti da recuperare. Sapremo solo oggi se sono tanti o pochi...

Attenzione però a Van Soelen. Ieri secondo, il veloce olandese del team Target ha già dimostrato di saper vincere e andrà anche a caccia di punti pesanti in ottica titolo a squadre. Le penalty rimediate ieri da Bristot, infatti, hanno già cambiato il volto della rincorsa riservata ai team, dove ora Dinamic insegue proprio Target a 17 lunghezze (prima di ieri erano appaiati in vetta) e da dietro si è avvicinata anche BeDriver, che ha quasi agganciato Prima Ghinzani.

E pure in Michelin Cup tutti gli inseguitori, e in particolare Girondi, si sono riavvicinati a Brusa, ieri incappato in un sabato-no. Il leader di categoria scatterà di nuovo dalla pole, ma avrà al suo fianco proprio Girondi, che ora lo insegue a sole 8 lunghezze.

Un po' più indietro occhio all'eventuale recupero di Stefanelli (vincitore ieri), Galli, Fenici e De Giacomi, con anche Mowle regolarmente al via grazie al ripristino completo effettuato nella notte dai ragazzi di BeDriver sulla 911 GT3 Cup dell'inglese che, senza colpe, è stato spedito a muro nel finale di ieri.

Insomma, gara 2 è un gran bel rebus e una volta risolto la situazione pre-pausa estiva sarà evidentemente molto più chiara, anche per poter effettuare considerazioni più precise. I weekend della Carrera Cup Italia, come più volte visto, possono "svoltare" improvvisamente nel giro di una notte. Godiamoci lo show!

La qualifica per gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco
01. Andrea Bristot * Dinamic Motorsport 1’33”623
02. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"049
03. Senna Van Soelen Target +0"275
04. Lirim Zendeli BeDriver +0"364
05. Aldo Festante Target +0"421
06. Ariel Levi TDE +0"473
07. Callum Voisin Ombra Racing +0"489
08. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0"519
09. Alberto Cerqui Ebimotors +0"550
10. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +0"595
11. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"613
12. Diego Bertonelli BeDriver +0"646
13. Filippo Fant Target +0"646
14. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +0"659
15. Nathan Schaap Ombra Racing +0"672
16. William Mezzetti Dinamic Motorsport +0"682
17. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +0"945
18. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +0"983
19. Paul De Prenter TDE +1"088
20. Luciano Martinez Ombra Racing +1"125
21. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"368
22. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"406
23. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"417
24. Karen Gaillard Ombra Racing +1"422
25. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"667
26. Andrea Galli Ebimotors +1"760
27. Francesco Maria Fenici TDE +2"525
28. Alex De Giacomi Ebimotors +2"852
29. Lee Mowle BeDriver +2"979
       
 

* penalizzato di 5 posizioni sulla griglia di partenza

    

 

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