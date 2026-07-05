Carrera Cup Italia | Vallelunga: cambia tutto per Gara 2. Ecco come
Il combattutissimo sabato del quarto round lascia strascichi importanti in vista di una domenica che potrebbe anche rivoluzionare i vari equilibri di campionato: alle 12.20 si riparte con Delli Guanti e Van Soelen in prima fila e il capoclassifica Bristot a inseguire...
Gara 1 della Porsche CCI a Vallelunga
Foto di: AG Photo
Vallelunga senza tregua e oggi gara 2 del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia potrebbe regalare una giornata di grandi lotte dopo la combattutissima gara 1 vissuta ieri, con all'orizzonte la possibilità di riequilibrare ulteriormente il campionato, non soltanto nell'assoluta.
A breve, ore 12.20 in diretta su DAZN e www.carreracupitalia.it, Delli Guanti e Van Soelen si posizioneranno in prima fila per il via della seconda corsa di un weekend iniziato con l'ormai consueto dominio di Bristot e proseguito però in maniera inattesa con il capoclassifica penalizzato due volte e ora costretto a inseguire.
Perché la pole per gara 2 è di fatto stata cancellata al bellunese dopo la situazione di pericolo causata nel finale di ieri in regime di safety car per via del nuovo sistema di "patente a punti". bristot è stato retrocesso di 5 posizioni sulla griglia e dunque si accomoderà in terza fila sulla sesta casella della griglia, alle spalle anche di Zendeli (3°), Festante (4°) e Levi (5°) e con a seguire i due giovani inglesi Voisin e Haughton, capaci di mettersi in evidenza anche ieri.
Tornando alla prima fila, dopo il primo successo in Carrera Cup centrato ieri, è chiaro che Delli Guanti ha davvero l'opportunità di accorciare ulteriormente. Ora in classifica generale il pilota del Team Q8 Hi Perform insegue Bristot con 33 punti da recuperare. Sapremo solo oggi se sono tanti o pochi...
Attenzione però a Van Soelen. Ieri secondo, il veloce olandese del team Target ha già dimostrato di saper vincere e andrà anche a caccia di punti pesanti in ottica titolo a squadre. Le penalty rimediate ieri da Bristot, infatti, hanno già cambiato il volto della rincorsa riservata ai team, dove ora Dinamic insegue proprio Target a 17 lunghezze (prima di ieri erano appaiati in vetta) e da dietro si è avvicinata anche BeDriver, che ha quasi agganciato Prima Ghinzani.
E pure in Michelin Cup tutti gli inseguitori, e in particolare Girondi, si sono riavvicinati a Brusa, ieri incappato in un sabato-no. Il leader di categoria scatterà di nuovo dalla pole, ma avrà al suo fianco proprio Girondi, che ora lo insegue a sole 8 lunghezze.
Un po' più indietro occhio all'eventuale recupero di Stefanelli (vincitore ieri), Galli, Fenici e De Giacomi, con anche Mowle regolarmente al via grazie al ripristino completo effettuato nella notte dai ragazzi di BeDriver sulla 911 GT3 Cup dell'inglese che, senza colpe, è stato spedito a muro nel finale di ieri.
Insomma, gara 2 è un gran bel rebus e una volta risolto la situazione pre-pausa estiva sarà evidentemente molto più chiara, anche per poter effettuare considerazioni più precise. I weekend della Carrera Cup Italia, come più volte visto, possono "svoltare" improvvisamente nel giro di una notte. Godiamoci lo show!
La qualifica per gara 2
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Andrea Bristot *
|Dinamic Motorsport
|1’33”623
|02.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|+0"049
|03.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"275
|04.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|+0"364
|05.
|Aldo Festante
|Target
|+0"421
|06.
|Ariel Levi
|TDE
|+0"473
|07.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+0"489
|08.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+0"519
|09.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|+0"550
|10.
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|+0"595
|11.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+0"613
|12.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+0"646
|13.
|Filippo Fant
|Target
|+0"646
|14.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+0"659
|15.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+0"672
|16.
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|+0"682
|17.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|+0"945
|18.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+0"983
|19.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"088
|20.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|+1"125
|21.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+1"368
|22.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"406
|23.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+1"417
|24.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+1"422
|25.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+1"667
|26.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|+1"760
|27.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+2"525
|28.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+2"852
|29.
|Lee Mowle
|BeDriver
|+2"979
|
* penalizzato di 5 posizioni sulla griglia di partenza
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