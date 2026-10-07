WEC | Crescita Ford secondo i piani: da Monza due LMDh in pista, poi test endurance

Tutto procede secondo programma in Ford Racing, con i prossimi test della LMDh che si intensificheranno per poter presentarsi pronti al via della stagione 2027 del FIA World Endurance Championship.

Dopo le uscite in quel di Paul Ricard, Portimão e Silverstone, la Casa dell'Ovale Blu sta pianificando già la prove che avranno luogo a Monza il 27-30 ottobre, dove le vetture in pista diventeranno due.

In attesa di scoprire con che numeri le auto americane correranno in Classe HYPERCAR e quale sarà il nome scelto (fra qualche settimana ne sapremo di più), l'entusiasmo è già tangibile e le informazioni raccolte dai piloti ufficiali - Matt Campbell, Nick Yelloly, Mike Rockenfeller, Sébastian Priaulx, Logan Sargeant e Tom Blomqvist - mettono ora la squadra davanti al punto che serve per accelerare lo sviluppo e la crescita.

Ford LMDh, test a Silverstone Foto di: Ford

"Abbiamo iniziato al Paul Ricard con quattro Shakedown di mezza giornata nell'area di Oreca adibita alle prove per verificare come la vettura si sarebbe comportata prima di passare al circuito principale. Sono stati tutti un grande successo. La vettura si è accesa, è partita, ha completato i giri e abbiamo effettuato tutti i controlli dei sistemi. Tutto tempo prezioso sfruttato al meglio prima di scendere in pista", ha raccontato il responsabile del progetto LMDh di Ford Racing, Dan Sayers in un incontro coi giornalisti, al quale era presente anche Motorsport.com.

"Abbiamo poi svolto tre giorni di prove sul tracciato, ma in realtà ben distanziati tra loro: prima due, poi un intervallo di quattro giorni e infine il terzo, per permetterci di analizzare a fondo i dati e apportare miglioramenti. Il ritmo di sviluppo è ovviamente rapido in questa fase. Era sempre asciutto e i nostri tre piloti si sono alternati al volante, come prima prova ne siamo usciti molto soddisfatti con un ottimo chilometraggio".

"Successivamente, ci siamo recati a Portimão, che si è rivelato molto più impegnativo. Sono stati quattro giorni consecutivi, cosa piuttosto massacrante con una nuova vettura. Abbiamo quindi trascorso diverse notti in bianco. Anche qui il meteo è stato ottimo e tutte le sessioni sono andate benissimo con tanti km all'attivo, imparando moltissimo non solo sulla vettura, ma anche sui sistemi di controllo e sul gruppo motopropulsore, che ovviamente sono sviluppati internamente da Ford Racing".

"Abbiamo perfezionato i sistemi frenanti, controllo dell'ibrido e la calibrazione del motore, tutto ad un ritmo piuttosto sostenuto perché il tempo a disposizione è poco. È un bel compromesso cercare di concentrare le prove e concedersi tempo tra un test e l’altro per fare le dovute verifiche, apportare aggiornamenti, analizzare i dati, effettuare i test al simulatore e le simulazioni per il software prima della prova seguente".

"Di recente siamo stati a Silverstone, col tipico meteo del Regno Unito tra pioggia torrenziale e cielo azzurro. E questo ci ha permesso, ancora una volta, di fare notevoli progressi con tutte le diverse mescole di pneumatici e di comprendere meglio le gomme slick e le varie mescole. Sul bagnato abbiamo utilizzato la precedente versione delle gomme Michelin, provando i sistemi in queste condizioni. In un paio di giorni abbiamo messo insieme quasi 1.300km e penso che la pioggia sia stato un vantaggio per provare più cose".

Logan Sargeant, Dan Sayers, Ford LMDh Foto di: Ford

In questi primi test avete riscontrato problemi particolari?

"Le cose stanno procedendo bene e l'affidabilità non è male. Ovviamente stiamo imparando sempre qualcosa di nuovo e, di solito, sono proprio i piccoli dettagli a metterti in difficoltà nelle gare endurance. Quindi sono cose da valutare e risolvere, ma per il resto siamo fiduciosi".

Sul motore cosa ci puoi dire?

"Beh, la prima accensione una volta montato sul telaio è stata fantastica! Ed è una cosa che non si vede più, una volta fatta. Tutto è andato liscio e per quanto riguarda il cambio e il telaio, gran parte di questi aspetti era già stata collaudata. Quindi, di fatto, non ci resta che capire meglio tutto il gruppo motopropulsore".

Quanto c'è da imparare?

"Moltissimo perché è il primo motore da gara completamente nuovo di Ford Racing e lo sviluppo procede costantemente. Ci saranno diverse specifiche durante i test, con l’obiettivo di arrivare a quella definitiva per le prove di Aragón. Dopo di che, ci concentreremo sul test endurance. Man mano che si procede nel programma di test, si riescono ad ottenere le prestazioni e a comprenderne l’80% delle caratteristiche abbastanza rapidamente. E qui arriviamo ai dettagli di cui parlavo prima, per questo dico che rimane ancora moltissimo da fare per raggiungere il livello dei nostri rivali. Ma il fatto che tutti i sistemi funzionino e che tutto sia a posto ci offre proprio la possibilità di spingere fin da subito, senza però sottovalutare la quantità di lavoro necessaria".

Motore Ford LMDh Foto di: Ford

L'integrazione tra telaio e motore com'è andata?

"Direi tutto tranquillamente, poi è chiaro che in queste prime fasi stiamo riscontrando alcuni piccoli problemi di affidabilità qua e là. Si tratta solo di individuarli e risolverli. Alcuni sono minori, legati a vibrazioni, supporti dei sensori e via dicendo. Ma il lavoro svolto a Dearnborn sul banco prova sta dando i suoi frutti su guidabilità, calibrazione, simulazioni del controllo di trazione".

C'è un aspetto prioritario da risolvere?

"Siamo in piena fase di sviluppo, si tratta semplicemente di rimanere su basi semplici per avere un buon equilibrio. Poi si crescerà passo per passo coi di sistemi di controllo. Non dimentichiamo che ci sono sinergie in termini di tecnologia di produzione: Ford Racing è all’avanguardia nelle sue tecniche di produzione e fornisce competenze e componenti alla F1 e la stessa tecnologia viene utilizzata su alcune parti per la LMDh. E anche per l'ibrido, ci sono alcuni aspetti comuni riguardo il software".

Le esperienze con l'ibrido fatte tra WRC e F1 stanno tornando utili?

"Alcuni nostri ingegneri lavoravano in Red Bull e sono tornati con noi per sviluppare il software; ora lo stanno aggiornando e perfezionando. Il sistema Bosch è ormai ben collaudato e abbiamo anche la fortuna di avere Matt Campbell, che ha lavorato tantissimo nelle fasi iniziali dell'introduzione di questo sistema. La responsabilità su questo sistema è comunque di Bosch e la batteria MGU è di Fortescue. Direi che tutto funziona piuttosto bene e non abbiamo riscontrato alcun problema significativo".

Ford LMDh, test a Silverstone Foto di: Ford

Qual è l'aspetto dove avete migliorato maggiormente?

"Direi la squadra. A Silverstone, finalmente avevamo a disposizione l’intera struttura con tutti i membri del team; questo ha fatto un’enorme differenza nel modo in cui abbiamo lavorato. Se si lavora in modo coordinato, si riesce a fare molto di più e lo si è visto dai chilometraggi che siamo riusciti a percorrere. Ovviamente non è l’unico parametro che utilizziamo, ma sappiamo quanto si impara ogni volta che si scende in pista. La prestazione della squadra è stata ottima".

E sui sistemi?

"Sono in continua evoluzione. Gli strumenti a bordo pista, tutto il software, le tecniche di analisi: tutto sta progredendo, man mano che la squadra si consolida. Una delle cose più difficili è riunire tre gruppi provenienti da tre sedi diverse e farli funzionare come un tutt'uno. È un aspetto su cui stiamo lavorando molto al momento ed è qualcosa che migliora ogni volta che scendiamo in pista".

Come sono divisi i compiti?

"L’ingegneria è Ford Racing e la maggior parte del team che si occupa del gruppo motopropulsore si trova a Detroit. A Charlotte c'è il gruppo legato alle prestazioni. La progettazione della vettura è affidata agli ingegneri di Ford Racing e ci si riunisce con il team operativo dal Regno Unito. La sfida più grande è cercare di coordinare tutte le persone da più parti del mondo, concentrandoli sulle aree giuste e facendo progressi dove è prioritario. Man mano che vai avanti, tutto diventa più semplice".

Dan Sayers, Ford Racing Foto di: Ford

I fusi orari differenti hanno aiutato nello sviluppo?

"Sì, è sicuramente un vantaggio, ma non ne abbiamo approfittato nei primi due test perché volevamo procedere con calma. A Silverstone è stata la prima volta che abbiamo avuto delle persone sul posto collegate con la sede, le quali si univano a noi al pomeriggio, si facevano un’idea di ciò che stava succedendo e poi potevano lavorare su aggiornamenti e analisi mentre noi riposavamo, in modo da fornici tutto per il giorno successivo. Non siamo ancora arrivati al punto di far funzionare il simulatore con il pilota in loop, ma potrebbe succedere. Nel frattempo, avere un supporto da remoto è un vantaggio enorme".

Quando inizierete a girare con due vetture?

"La seconda arriverà a Monza nei test che si svolgeranno alla fine di questo mese. In realtà, una è in pista e l'altra la stiamo usando in galleria del vento, quindi questa sarà la terza. Sarà fantastico, ma dal punto di vista logistico e operativo molto più difficile, ovviamente, però ci permetterà di imparare il doppio. Da ora in poi, utilizzeremo due vetture in tutti i test, dedicandone una ai sistemi di controllo e cose simili, mentre l’altra si occuperà esclusivamente della messa a punto meccanica".

State già pensando a come preparare il test endurance?

"Ne abbiamo uno in programma per novembre ad Aragón. Tutto ciò che impareremo da quell’esperienza, verrà messo in pratica per il successivo previsto a Sebring ad inizio 2027. Poi è chiaro che ci sono anche le prove al banco e sul gruppo motopropulsore, che avvengono contemporaneamente a Dearborn".

Ford LMDh, test a Silverstone Foto di: Ford

Avete già qualche indicazione su come potrebbe andare, anche di notte?

"Penso che ne sapremo di più quando inizieremo a fare dei veri e propri long-run, dato che stiamo ancora modificando i sistemi di controllo ogni volta poter fare vari confronti. La buona notizia è che tutto ha funzionato bene in ogni condizione, abbiamo fatto qualche giro notturno a Portimão, ma i risultati più significativi arriveranno quando correremo di notte".

In cosa dovete lavorare ancora per arrivare alle specifiche definitive della vettura?

"In gran parte sui dispositivi aerodinamici, per assicurarci di rientrare nella finestra prestazionale prevista dal regolamento. Porteremo un gran numero di questi componenti più piccoli nella galleria del vento quando procederemo all’omologazione finale, sempre su richiesta della FIA, proprio per assicurarci di rientrare nei limiti. E poi ci sono i componenti legati alla durata che aggiorneremo, quindi specifiche del motore, scarichi e tutto ciò che riguarda il gruppo motopropulsore; possiamo ovviamente apportare modifiche fino all’ultimo momento man mano che individuiamo questi aspetti. Ma il resto della struttura portante è praticamente definito e, di fatto, omologato. I freni sono un altro aspetto che stiamo per finalizzare; dato che hanno un’influenza enorme sui sistemi di controllo, è importante che siano a posto. Quindi li stiamo lasciando per ultimi, ma siamo in linea con i tempi previsti".

Avete una tabella di marcia per l'omologazione?

"Abbiamo completato tutte le simulazioni CFD, ora si tratta fondamentalmente di controlli formali e cose del genere. Ci stiamo preparando per l’omologazione di fine anno, compresi i test in galleria del vento. Ed è proprio a questo che ci stiamo dedicando ora. Assicurarci di essere nei limiti, che tutto sia definitivo; tutte cose che scopriremo durante i test. Ma siamo in linea con i tempi".

Per i test negli Stati Uniti, che piste avete scelto?

"Sicuramente al COTA, ma soprattutto Sebring. Come tutti sappiamo, è un circuito che mette a dura prova le auto. Quindi, vogliamo andarci e testarne la resistenza. E questo è previsto relativamente avanti nel programma di test, per ovvie ragioni. Ma andare lì e provare, per poi tornarci all’inizio del 2027 per un test endurance, pensiamo sia il modo migliore per avere un ok definitivo sulla vettura".

Ford LMDh, test al Paul Ricard Foto di: Ford

Avete già scelto le due formazioni dei piloti?

"Abbiamo annunciato i 6 piloti, ma ancora non è stato deciso chi guiderà quale vettura. Lo decideremo verso la fine dell’anno, dopo aver effettuato il primo test endurance e aver visto come interagiscono tra loro, anche per quanto riguarda l’ergonomia all’interno della vettura. Ci sono diversi fattori da considerare, quindi è una cosa che non stiamo affrettando. Sarà una decisione che prenderemo verso la fine dell’anno".

Anche Genesis ha il telaio Oreca e ha debuttato bene quest'anno: siete convinti di poter fare altrettanto?

"Stanno registrando ottimi tempi sul giro ed è fantastico, con un'auto ora affidabile. Non c’è motivo per cui non dovremmo essere competitivi anche noi, ma è chiaro che è difficile dirlo quando stai svolgendo dei test. Si tende a guardare i tempi sul giro e non dovresti farlo, ma ad un certo punto finisci per farti coinvolgere. Non conosciamo pesi e potenze con cui correremo, quindi dovremo essere realistici su come inizieremo la stagione. Dopo il test endurance avremo un'idea più chiara del quadro della situazione, per ora pensiamo solo a noi stessi e cerchiamo di fare il massimo perché la strada è ancora lunga. Stiamo lavorando duramente per portare a termine il lavoro".

Vorresti riuscire a fare qualche test in più?

"I mesi stanno scorrendo molto più velocemente di quanto vorrei per poterne aggiungere un paio. Il piano va sempre rivisto, ma direi che l'abbiamo azzeccato, compresi gli intervalli tra una sessione e l’altra. Per ora calcoliamo che la prima gara sia in Qatar e il programma deve consentirci di essere pronti per quell’evento. C'è molto entusiasmo, ma dobbiamo semplicemente concentrarci e assicurarci di essere il più preparati possibile per il prossimo anno. Continuo a dire a tutti che bisogna godersi questi momenti, perché far parte di questo percorso con Ford Racing è incredibile. E ogni tanto devo ripeterlo anche a me stesso".