Carrera Cup Italia | Misano: Levy sfata il tabù in Taycan Rush

Romagna terra di motori e di... monomarca Porsche! Non solo Carrrera Cup italia, che lo scorso weekend al Misano World Circuit ha emozionato e celebrato i successi di Bristot e Van Soelen. Con una sola tappa ancora da disputare, anche la Porsche Taycan Rush è stata protagonista in pista e sul circuito adriatico ha delineato le sfide in vista della finalissima del Mugello.

L’appuntamento di Misano ha di nuovo messo alla prova in modalità elettrica i protagonisti al volante delle Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach da oltre mille cavalli e gommate Pirelli, nel caso specifico sui 4226 metri di un tracciato che unisce tratti misti e guidati ad altri più scorrevoli, dove è stato cruciale rispettare le “slow zones” istituite da regolamento.

Nel mix della pista e di condizioni trovate fra sabato e domenica, Andrea Levy ha messo a segno il primo successo stagionale per il Centro Porsche Torino. Il pilota e imprenditore piemontese è ormai tra i più esperti conoscitori delle sfide in formato time attack del monomarca tricolore e già lo scorso anno centrò una vittoria proprio a Misano, dove nella tappa 2026 di maggio fu invece secondo.

Stavolta, tra gestione delle velocità e strategia, Andrea è stato il miglior interprete in tutte le tre manche di gara disputate e sul podio finale ha preceduto la figlia Federica Levy, che lo insegue anche nella classifica generale con la vettura del Centro Porsche Padova, e Fausto Gasparetto, che ha concluso terzo a un soffio dalla giovane piemontese con i Centri Porsche di Milano.

Sotto al podio, dopo il piazzamento nella tappa casalinga disputata a Vallelunga, si migliora Luca Pagani, che fa salire al quarto posto i Centri Porsche di Roma. La top-5 sorride anche a un altro protagonista della serie come Massimiliano Venturi, al via con il dealer ufficiale di Bologna.

Nella classifica a punti stilata al termine delle sfide in pista seguono i piloti che a Misano hanno esordito sulle Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach; Alessandro Cutè (Centro Porsche Catania), Michele Dionigi (Centro Porsche Bari), Daniele Massaccesi (Centro Porsche Brescia) e Alberto Zaccarini (Centro Porsche Firenze).

Il vincitore Andrea Levy (Centro Porsche Torino): “È una bella sensazione salire sul gradino più alto dopo tre podi di fila. Il campionato è molto combattuto e finora nelle quattro gare disputate ci sono stati quattro vincitori diversi. Finalmente è arrivato il mio turno. Abbiamo iniziato con il ritmo ideale già sabato in manche 1, tra buon assetto generale e feeling con il tracciato, e poi tutto è proseguito in maniera lineare".

"Per andare davvero forte, sulla Taycan bisogna gestire la temperatura degli pneumatici, abbiamo delle Pirelli Trofeo RS molto prestazionali ma che vanno scaldate bene, e dosare al meglio il pacchetto batteria. Le esperienze precedenti mi hanno aiutato qui a Misano perché è naturale che un’auto del genere vada ben interpretata, cercando una guida pulita e sacrificando un po’ l’entrata in curva. Ora ci attende una finale nella quale mi aspetto un’ulteriore sfida ravvicinata sia in famiglia con Federica sia con Fausto Gasparetto. E ci giochiamo il titolo.”

Le fasi salienti e più spettacolari dell’appuntamento di Misano saranno resi disponibili nei prossimi giorni attraverso highlights che saranno inseriti tra i contenuti free di DAZN. La Porsche Taycan Rush disputerà l’ultimo atto della stagione e incoronerà i vincitori nel weekend del 1° novembre al Mugello Circuit.