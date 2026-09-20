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Carrera Cup Italia MIsano 2

Carrera Cup Italia | Confermate le sei tappe del calendario 2027

E’ stato ufficializzata la nuova stagione del monomarca Porsche, che dopo il test di martedì 13 aprile al Mugello si aprirà il 7-9 maggio a Misano e si concluderà a fine ottobre ritornando sul circuito toscano, mentre quello romagnolo ospiterà anche il quarto round nell’inusuale data di agosto

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
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2026_PCCI_05_Misano2_gara2_Le 911 GT3 Cup schierate in partenza a Misano

2026_PCCI_05_Misano2_gara2_Le 911 GT3 Cup schierate in partenza a Misano

Foto di: AG Photo

Dal Mugello al Mugello. Dal test pre-season di martedì 13 aprile alla finalissima del 29-31 ottobre. E’ pronto il calendario 2027 della Porsche Carrera Cup Italia, ufficializzato nel corso del quinto e penultimo round appena conclusosi al Misano World Circuit.

E proprio sul circuito romagnolo, dopo lo shakedown collettivo di aprile in Toscana, il prestigioso monomarca tricolore disputerà il primo appuntamento della prossima stagione nel weekend del 9 maggio, per poi proseguire alla fine del mese a Imola.

In generale, confermate sei tappe a doppia gara (12 in totale, quindi), la formula con 4 round, pausa estiva, e 2 round conclusivi e decisivi ravvicinati (Monza e Mugello) e, in tre occasioni, la possibilità di effettuare i test pre-gara nel giovedì del relativo appuntamento (a Misano 1, Vallelunga e Monza).

Al contrario degli ultimi anni, particolarità è il fatto che non sono previsti impegni nei mesi di luglio e settembre ed è una circostanza inusuale l’inserimento del quarto appuntamento il 6-8 agosto, seconda visita a Misano con tanto di gara 1 in notturna nel sabato sera della riviera romagnola.

Aldilà del calendario, la grande novità della Carrera Cup Italia 2027 sarà naturalmente l’esordio tricolore della nuova Porsche 911 Cup, basata sul modello stradale della GT3 siglata 992.2, capace di maggior potenza (520 cavalli) e ulteriormente rivisita e ottimizzata sotto il profilo aerodinamico. La vettura ha esordito quest’anno in Supercup e nel monomarca tedesco.

Calendario 2027 Porsche Carrera Cup Italia

13 aprile: Mugello (official test)

7-9 maggio: Misano*

28-30 maggio: Imola

25-27 giugno: Vallelunga*

6-8 agosto: Misano

15-17 ottobre: Monza*

29-31 ottobre: Mugello

* Pre-race official test al giovedì

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