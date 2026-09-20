Carrera Cup Italia | E ora il ballo del Mugello!

Senna Van Soelen e anche Pietro Delli Guanti si sono presi la scena oggi nella gara 2 che ha concluso il penultimo round della Porsche Carrera Cup Italia al Misano World Circuit. E' probabile che se la prenderanno anche al gran finale del Mugello il 30 ottobre - 1° novembre prossimo nel thrilling finale che deciderà la nomination del Talent Pool di Porsche Italia riservato agli under 23.

Però. Nonostante una gara 2 un po' a... gambero (dalla pole a 4°, del resto non si può vincere sempre), la copertina romagnola a fine weekend spetta inevitabilmente alla certezza che porta il nome di Andrea Bristot.

Perché alla prima stagione in uno dei monomarca più ambìti, ma anche impegnativo sia tecnicamente sia psicologicamente, il 26enne bellunese scoperto da Dinamic Motorsport è già molto vicino alla corona assoluta.

I punti di vantaggio di Bristot proprio su Delli Guanti, bravissimo e con il merito di essere ancora l'unico in grado di poter contendergli il titolo con il Team Q8 Hi Perform, sono 28. Un gap che vale la metà del totale dei punti ancora a disposizione, cioè 56.

E' un "cuscinetto" sul quale il capoclassifica può dormire sonni tranquilli? In condizioni "normali" certamente sì. Però è vero che non sempre la Carrera Cup ha vissuto condizioni "normali". Persino nel caso in cui i piloti di vertice erano esperti e navigati.

Vedremo se il rivale diretto avrà la solidità e quel pizzico di fortuna sempre necessario per riuscire a portare la contesa almeno fino a gara 2 del Mugello. Bristot vorrà invece chiudere i conti già al sabato. Del resto c'è già riuscito con largo anticipo nella classifica Rookie.

E' quasi riduttivo rimarcarlo, ma il bellunese un titolo lo ha già messo matematicamente in cassaforte proprio qui a Misano con il quarto posto odierno. Ovvio: al punto attuale e dopo una stagione con già 5 vittorie, un ulteriore podio e 8 pole position non è questa la sorpresa che ci si aspetta.

In ogni caso Bristot ha già messo in cascina 64 punti in più di Van Soelen. Veloce e anche discreto calcolatore il 21enne rookie olandese del team Target, che con un paio di sbavature in meno (e come sempre un pizzico di sorte favorevole in più) sarebbe ancora lì a giocarsela con i due italiani.

Per lui, come per Delli Guanti e, chissà, magari anche per Harley Haughton, Callum Voisin (velocissimo a Misano, dove alla fine ha forse pagato un po' di inesperienza) e gli altri c'è l'appuntamento con la verifica finale del Talent Pool. Un bel rompicapo per coach Andrea Boldrini. I talenti in erba della Carrera Cup lo costringono quasi sempre a decisioni dell'ultimo minuto...

Ma per Van Soelen c'è anche un titolo a squadre da regalare a Target, tornata a macinare punti pesanti dopo il pesantissimo "zero" di sabato, ma ancora nel mirino di Dinamic e almeno anche dei campioni in carica di BeDriver.

Bella sfida. Così come quella che al Mugello vedrà l'ultimo e a questo punto impronosticabile confronto tra i pretendenti alla Michelin Cup 2026. Tra Andrea Girondi e Cesare Brusa è un continuo testa a testa ormai.

Nelle ultime tre gare i due si sono alternati in vetta alla classifica per un solo punto. Che poi è quello che Girondi aveva prima di Misano, ha poi perso sabato in gara 1 e che ora, ritrovatolo in gara 2, custodirà gelosamente fino al Mugello.

La resa dei conti non risparmierà nessuno, neppure Alex De Giacomi e Stefano Stefanelli, che possono ancora dire la loro dopo i rispettivi successi di Misano e averla scampata bella nella pazzesca carambola di gara 2 (De Giacomi pienamente coinvolto, ma nella sfortuna senza nemmeno un graffio; Stefanelli bravo e fortunato a schivare tutte le vetture dei rivali).

Per qualcuno il Mugello sarà ovviamente crudele. Come ogni verdetto finale. E' l'essenza del motorsport. Vince chi arriva uno. Però anche quest'anno la stagione del monomarca di Porsche Italia sta continuando a fermentare, scoprire talenti, dispensare agonismo, emozioni e spettacolo.

Vincerà chi arriva uno, ma al Mugello sarà una sfida stimolante e forse anche divertente per tutti. E chi arriva due o tre? C'è sempre il 2027. Il calendario è fatto e motorsport.com lo ha appena pubblicato qui. E la nuova 911 Cup è parcheggiata proprio dietro l'angolo...

Le classifiche dopo Misano

Assoluta: 1. Bristot 203; 2. Delli Guanti 175; 3. Van Soelen 139; 4. Quaresmini 120; 5. Festante 98; 6. Haughton 95; 7. Zendeli 90; 8. Bertonelli 76; 9. Cerqui 71; 10. Voisin 60.

Rookie: 1. Bristot 203; 2. Van Soelen 139; 3. Haughton 95; 4. Voisin 60; 5. Butti 55.

Michelin Cup: 1. Girondi 105; 2. Brusa 104; 3. De Giacomi 97; 4. Stefanelli 95; 5. Fenici 76.

Team: 1. Target 252; 2. Dinamic Motorsport 232; 3. BeDriver 199; 4. Prima Ghinzani 177; 5. Fulgenzi Racing 131.