Carrera Cup Italia | Vallelunga, finalmente Delli Guanti: "E se in gara 2..."

Il verdetto più importante del sabato del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Vallelunga, oltre alla prima vittoria nel monomarca tricolore di Pietro Delli Guanti, è che lo stesso giovane pilota pugliese ha avvicinato Andrea Bristot in classifica generale rosicchiando punti davvero preziosi.

Intendiamoci, Il margine di sicurezza dell'alfiere bellunese di Dinamic Motorsport, che nell'odierna gara 1 dopo essere scattato dalla pole ha perso la possibilità di vincere o fare podio per una penalità rimediata dopo aver colpito Lirim Zendeli in un duello per il primo posto, resta più che discreto, ma gli attuali 36 punti non rappresentano più una zona cuscinetto vera e propria.

Anche perché c'è un retroscena che potrebbe ulteriormente cambiare le carte in tavola e soffiare a favore di Delli Guanti. Almeno teoricamente. Aldilà della rincorsa al titolo, è comunque giusto celebrare questa vittoria, che segna anche il ritorno al successo del Team Q8 Hi Perform.

"Abbiamo fatto una partenza così così e siamo sfilati terzi - ha raccontato Delli Guanti dopo i sorrisi e le bollicine del podio condiviso con Senna Van Soelen e Harley Haughton -; Bristot e Zendeli erano su gomma nuova e ne avevano un po' di più (eccolo il retroscena importante, ndr), poi il contatto fra loro mi ha permesso di andare in testa, abbiamo sfruttato bene l'occasione..."

Te l'aspettavi?

"Non era questo il modo in cui avrei voluto vincere la mia prima gara in Carrera Cup Italia, però ce la prendiamo lo stesso, sono ottimi punti per il campionato ed è sicuramente un bel modo di inaugurare bene le gare del weekend"

Che cosa significa nel profondo questo successo?

"Significa tanto, perché comunque l'aspettavo da tempo. Sapevo che sarebbe arrivato prima o poi, perché comunque il potenziale c'è. Ed è importante soprattutto perché eravamo gli unici ad avere le gomme usate."

In effetti il campionato si è improvvisamente riaperto...

"Non è male ora la situazione, però Andrea è ancora un po' distante, poi lui sta dimostrando di essere forte in quasi tutte le condizioni e in quasi tutte le piste. In ogni caso si apre uno spiraglio di luce sulla classifica generale, questo sì. Diciamo che se anche gara 2 dovesse girare a nostro favore allora sì che il campionato sarebbe riaperto. Però noi dobbiamo pensare a fare il nostro e basta."

Visto il retroscena (che comunque sarebbe stato svelato), in questo caso potrebbe anche significare utilizzare stavolta lui un set di Michelin "jolly" nuove. Anche perché Delli Guanti si posizionerà di nuovo in prima fila al fianco del rivale diretto e se vuole mantenere vivo il campionato dovrà superarlo ancora una volta.

L'opzione è allettante e in effetti potrebbe rappresentare un vantaggio. La cosa certa è che il portacolori Q8 ha già in testa un obiettivo ormai obbligato: "Domani andremo all'attacco!"