Carrera Cup Italia | Monza: pioggia di penalty nel dopo gara 1

La classifica di gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Monza ha subito diversi scossoni tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri. I commissari sportivi hanno comminato varie penalità che ne hanno cambiato i contorni sia in top-10 sia nella zona punti e sia in Michelin Cup.

Provocando contraccolpi importanti anche nella classifica generale del monomarca di Porsche Italia. E da qui iniziamo mettendo ordine. Quarto al traguardo, Pietro Delli Guanti è stato penalizzato di 5 secondi sul tempo di gara per non aver restituito entro i termini concessi la posizione guadagnata su Voisin tagliando la Prima Variante.

Una decisione un po' fiscale, visto che nei tratti seguenti non era poi accaduto nulla di particolare e l'alfiere del Team Q8 Hi Perform aveva comunque fatto ripassare l'inglesino di Ombra Racing in vista della Ascari.

A termini di regolamento, però, ineccepibile, tanto più che proprio di casi particolari come questo erano stati sottolineati anche nel briefing di venerdì.

Per l'episodio, Delli Guanti ha perso la quarta piazza, piombando in nona e perdendo punti davvero preziosi dal capoclassifica ANdrea Bristot, che dunque ora vanta 36 lunghezze di vantaggio sul suo più immediato inseguitore.

In top-5 sale così Diego Bertonelli con BeDriver e il quarto posto viene "ereditato" da Aldo Ferstante, con conseguenti punti pesanti in ottica classifica Team, non a caso ora guidata dalla Target a più 5 su Dinamic.

Tornando ai piloti, in zona punti entra Benjamin Berta con Malucelli Motorsport (15esimo) e guadagna un ulteriore punticino Karen Gaillard. La giovane svizzera di Ombra Racing era già entrata in zona punti, ma il taglio della Roggia con sorpasso effettuato in gara 1 è costato al rientrante Enrico Fulgenzi 5 secondi di penalità.

Il driver jesino ha così perso proprio quella 14esima posizione ora di Gaillard, precipitando in 18esima. In queslla "zona", ulteriori 10 secondi dopo quelli già rimediati in gara sono stati comminati a FIlippo Fant, che al primo giro aveva colpito ed eliminato Harley Haughton e poi, in un sabato evidentemente stregato, ha spedito in testacoda l'incolpevole Ermanno Quintieri, sempre alla Roggia.

Infine, la Michelin Cup: qui è Andrea Galli a pagare il dazio di 10 secondi per aver colpito Andrea D'Amico alla Roggia facendogli perdere posizioni. L'alfiere di Ebimotors ha così perso la top-5 di categoria, favorendo Francesco Fenici (TDE), salito quarto, e Stefano Stefanelli, classificato quinto con Malucelli Motorsport.