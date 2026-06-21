Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
Carrera Cup Italia Monza

Carrera Cup Italia | Monza: pioggia di penalty nel dopo gara 1

Combattutissimo sabato nel terzo round del monomarca Porsche: a farne le spese anche Delli Guanti, retrocesso nono, che perde punti pesanti nei confronti del leader Bristot. E Fulgenzi esce dalla top-15.

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Pubblicato:
Gara 1 della Carrera Cup Italia 2026 a monza

Gara 1 della Carrera Cup Italia 2026 a monza

Foto di: AG Photo

La classifica di gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Monza ha subito diversi scossoni tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri. I commissari sportivi hanno comminato varie penalità che ne hanno cambiato i contorni sia in top-10 sia nella zona punti e sia in Michelin Cup.

Provocando contraccolpi importanti anche nella classifica generale del monomarca di Porsche Italia. E da qui iniziamo mettendo ordine. Quarto al traguardo, Pietro Delli Guanti è stato penalizzato di 5 secondi sul tempo di gara per non aver restituito entro i termini concessi la posizione guadagnata su Voisin tagliando la Prima Variante.

Una decisione un po' fiscale, visto che nei tratti seguenti non era poi accaduto nulla di particolare e l'alfiere del Team Q8 Hi Perform aveva comunque fatto ripassare l'inglesino di Ombra Racing in vista della Ascari.

A termini di regolamento, però, ineccepibile, tanto più che proprio di casi particolari come questo erano stati sottolineati anche nel briefing di venerdì.

Per l'episodio, Delli Guanti ha perso la quarta piazza, piombando in nona e perdendo punti davvero preziosi dal capoclassifica ANdrea Bristot, che dunque ora vanta 36 lunghezze di vantaggio sul suo più immediato inseguitore.

In top-5 sale così Diego Bertonelli con BeDriver e il quarto posto viene "ereditato" da Aldo Ferstante, con conseguenti punti pesanti in ottica classifica Team, non a caso ora guidata dalla Target a più 5 su Dinamic.

Tornando ai piloti, in zona punti entra Benjamin Berta con Malucelli Motorsport (15esimo) e guadagna un ulteriore punticino Karen Gaillard. La giovane svizzera di Ombra Racing era già entrata in zona punti, ma il taglio della Roggia con sorpasso effettuato in gara 1 è costato al rientrante Enrico Fulgenzi 5 secondi di penalità.

Il driver jesino ha così perso proprio quella 14esima posizione ora di Gaillard, precipitando in 18esima. In queslla "zona", ulteriori 10 secondi dopo quelli già rimediati in gara sono stati comminati a FIlippo Fant, che al primo giro aveva colpito ed eliminato Harley Haughton e poi, in un sabato evidentemente stregato, ha spedito in testacoda l'incolpevole Ermanno Quintieri, sempre alla Roggia.

Infine, la Michelin Cup: qui è Andrea Galli a pagare il dazio di 10 secondi per aver colpito Andrea D'Amico alla Roggia facendogli perdere posizioni. L'alfiere di Ebimotors ha così perso la top-5 di categoria, favorendo Francesco Fenici (TDE), salito quarto, e Stefano Stefanelli, classificato quinto con Malucelli Motorsport.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Carrera Cup Italia | Monza: Bristot è diventato il cannibale?

Top Comments
More from
Gianluca Marchese

Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

Carrera Cup Italia | Monza: Voisin si gode il primo podio

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Voisin si gode il primo podio

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot è diventato il cannibale?

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Bristot è diventato il cannibale?

Ultime notizie

MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

Formula 1
F1 Formula 1
Barcellona
F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello