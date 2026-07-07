Vittoria imperiale per Pellè-Franceschini nella doppia tappa della Suzuki Rally Cup al Rally di Roma Capitale

Dopo tre giorni incredibili così, d’esperienza e di forza, a celebrare un doppio successo straordinario è stato Roberto Pellè, navigato da Luca Franceschini, che in entrambe le tappe ha centrato la vittoria dimostrando un adattamento straordinario alle condizioni capitoline. Il veloce pilota trentino, senatore del trofeo, ha massimizzato la sua esperienza riuscendo ad imporsi senza incappare in forature o noie, vincendo 6 prove speciali fra quelle effettuate. Un dominio che dopo il successo ottenuto alla Targa Florio vede il trentino volare in testa con 30 punti di vantaggio.

“Venerdì sera ero preoccupato, perché dopo le ricognizioni speravo di aver fatto un buon lavoro con le note, e fortunatamente si è rivelato così – commenta Pellè - Sulla prova lunga ho scelto un approccio diverso: sapevo che sarebbe stata complicata e che il rischio di forare era molto elevato. Ho preferito sacrificare qualcosa lì per poi poter attaccare sulle altre, ed è stata una scelta che ha pagato. Il giorno successivo invece ho attaccato nel secondo giro, dopo aver ricorretto le note, e ho potuto fare la differenza. Adesso andiamo ad Alba con 30 punti di margine, con maggiore serenità. Questo weekend è stato un grande lavoro di squadre, e credo che la differenza l'abbia fatta un mix di fortuna, attenzione e di esperienza”.

Sabato e domenica valevano come due gare separate per la Suzuki Rally Cup: una formula che ha regalato il doppio dello spettacolo e numerosi colpi di scena. Senza dubbio si è distinto il giovane Giovanni Villardi, in coppia con Fabio Andrian che subito era partito velocissimo. Sulla prova più lunga, la “Piana di Rascino”, ha però toccato il sotto scocca rompendo il catalizzatore e ritirandosi così mentre era in testa da gara 1. Alla domenica è poi ripartito dopo il grande lavoro dei meccanici, dimostrando un ritmo impressionante e chiudendo con un 2° posto preziosissimo, che lo lancia a primo inseguitore di Pellè. L’argento al sabato invece lo aveva strappato Giorgio Basso Corradi, in coppia con Nicolò Ventoso, ha disputato una giornata all’attacco, rimanendo sempre vicino alla vetta e conquistando un risultato che premia la crescita mostrata nel corso della stagione.

Gara costante ma senza picchi rispetto a come invece aveva abituato Jean Claude Vallino, in coppia con Sandro Sanesi, comunque in grado di ottenere punti importanti nelle due power-stage. Sabato una foratura ha rallentato la sua gara, mentre domenica con un passo migliore ha ottenuto il terzo posto, che gli vale anche il bronzo nella classifica del trofeo dietro a Villardi. Ancora una volta colpito dalla malasorte invece il siciliano Giorgio Fichera, che pur estremamente veloce pare non aver sollievo in questa stagione 2026. Sabato, in coppia con Matteo Lotta, ha riscontrato la stessa noia alla frizione patita alla Targa Florio, mentre di domenica ha forato nella PS9 nonostante due scratch nelle prime due prove.

Weekend positivo invece per due equipaggi che ora condividono la quinta piazza nella classifica della Suzuki Rally Cup: Andrea La Cola con Mattia Verrando e Stefano e Maurizio Vitali. Questi ultimi in particolare hanno centrato un ottimo terzo posto al sabato nonostante qualche problema fisico, mentre La Cola con costanza ha ottenuto due consecutivi quarti posti. In crescita poi i giovani Manuel Soletta e Marco Scalzotto, navigati rispettivamente da Mirko Valentino e Cristiano Rosina, che sono maturati in una gara sicuramente utile per fare esperienza chiusa anche con ottimi tempi e un quinto posto per Soletta. Un’uscita di strada ha invece condizionato la gara dell’equipaggio Sala, mentre Olivieri-Viotti hanno avuto noie elettriche. Guerrato-Bergamelli hanno invece dato una toccata chiudendo al sesto posto poi la domenica. Gara utile inoltre per Leone-Lepore, che trovando sempre più confidenza con la loro Suzuki rientrano nelle prime 10 posizioni della classifica del trofeo dopo 3 round.

Oltre la gara, il successo del Villaggio Suzuki

Il Rally di Roma Capitale è stato anche un'importante occasione di incontro tra Suzuki e gli appassionati, protagonista del ricco programma di attività organizzato nel Villaggio Rally. Grande successo ha riscosso l'esperienza della Swift Hybrid Skid Car, che ha coinvolto oltre 350 partecipanti in un percorso dedicato alla scoperta delle tecniche di controllo del sovrasterzo e del controsterzo, sempre in totale sicurezza. Affiancati dai consigli del pluricampione del mondo Gigi Pirollo, i partecipanti hanno potuto mettersi al volante della vettura. Molto apprezzato anche il simulatore professionale della GSX-8R Cup, che ha consentito a circa 400 appassionati di sperimentare le sensazioni della guida in pista a bordo della Suzuki GSX-8R, riproducendo fedelmente pieghe, staccate e trasferimenti di carico tipici della competizione. A completare l'area espositiva Suzuki ha contribuito il motore fuoribordo 40 CV e una selezione delle più recenti novità della gamma motociclistica, con la GSX-S1000GX, la GSX-8TT e la GSX-R1000R equipaggiata con lo scarico Yoshimura, attirando per tutto il weekend l'interesse di appassionati e visitatori.

UN RICCO MONTEPREMI | Suzuki per la stagione 2026 ha messo in palio addirittura 150 mila euro, con particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 potranno infatti contare su una speciale classifica dedicata, con premi in denaro specifici che andranno a sommarsi a quelli previsti dalla graduatoria assoluta. Se un pilota Under 25 dovesse vincere la classifica assoluta, riceverà così entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally.

Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro.

CLASSIFICA SUZUKI RALLY CUP: 1. Pellè 84; 2. Villardi 54 pti; 3. Vallino 51 pti; 4. Corradi Basso 41 pti; 5. Vitali, La Cola 37 pti; 7. Guerrato 30 pti; 8. Scalzotto 27 pti; 9. Soletta 24 pti; 10. Leone 20 pti.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP | 2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano; 2023 Matteo Giordano; 2024 Sebastian Dallapiccola; 2025 Lorenzo Varesco.

CALENDARIO 2026 SUZUKI RALLY CUP 2026 | 14-16 maggio Targa Florio Rally; 3-5 luglio Rally Roma Capitale (tappa 1 e tappa 2); 31 luglio - 2 agosto Rally Regione Piemonte; 18-20 settembre Rally del Lazio; 16-18 ottobre Rallye Sanremo.