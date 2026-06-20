Carrera Cup Italia | Monza, Bristot avvisa tutti: "Si può solo crescere"

Parla sempre più da leader Andrea Bristot. Dopo Misano, dove il mese scorso ha poi centrato la doppietta che l'ha portato in testa alla Porsche Carrera Cup Italia, stamattina a Monza il 26enne pilota del team DInamic ha conquistato un'altra pole position per gara 1 di oggi pomeriggio.

Nel pieno del terzo round stagionale, pur da esordiente nel monomarca tricolore, Bristot appare sempre più sicuro dei propri mezzi, ben testati anche nella doppia trasferta vissuta nel frattempo in Supercup tra Monte Carlo (secondo all'esordio!) e Barcellona.

E oggi per il bellunese l'occasione appare davvero ghiotta per cercare di allungare in vetta alla classifica dopo un turno di prove ufficiali "vinto" a tempo di nuovo record delle 911 GT3 Cup (1’48”578, un decimino meglio del crono di Robert De Haan nella pole 2024 dell'olandese).

Andrea, che cosa hai trovato in più qui a Monza per rifilare quasi 4 decimi al più vicino inseguitore (sempre Senna Van Soelen) sia nelle libere ieri sia in qualifica?

"In realtà ieri eravamo gli unici con gomma nuova. Oggi invece lo eravamo tutti. Siamo stati bravi, il team è stato bravo a trovare il momento giusto in qualifica nella variabile del traffico, abbiamo anche avuto fortuna, visto che c'è stata anche una full course yellow, e la fortuna serve sempre. E' andato tutto liscio e quando va tutto liscio se sei a posto di guida e a posto di macchina fai la differenza".

Da esordiente battere il record a Monza, seppure con l'ausilio ora dell'Abs, immaginiamo sia una bella soddisfazione: come vivi la situazione di ritrovarti così davanti con costanza?

"Sono contento. E sono molto contento di essere stato davanti da subito. Immaginavo che magari da metà stagione in poi ci sarei arrivato con un po' più di esperienza, però esserci da subito mi rende davvero molto soddisfatto. Da qui in avanti è tutto un crescere per me. Perché sto più tempo sulla macchina, tutto è sempre più familiare, capisco molte più cose... Tra virgolette da qui in avanti è tutto in discesa."

Naturalmente dietro non si fermeranno a guardare, neppure oggi pomeriggio...

"Assolutamente. Vincere è sempre difficile, aldilà del campionato che disputi e gli avversari che trovi. La vittoria è sempre dura da conquistare."

Oggi che cosa servirà per riuscirci in gara 1?

"A parte una partenza ok, se riesco a imprimere un bel passo nei primi due giri poi dovrei essere abbastanza al sicuro. La differenza si farà lì, poi servirà costanza."

Il gran caldo (36 gradi!) vi preoccupa?

"No. Anche in relazione al caldo e al degrado gomme, la reale differenza la fa il pilota. E sotto questo profilo mi sento abbastanza sicuro. L'usura degli pneumatici non dovrebbe essere un grosso problema qui a Monza, in ogni caso penso che con questo caldo sarà facile mettere in crisi il posteriore se si guida sporco. Bisognerà gestire bene la guida, appunto."