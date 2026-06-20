Carrera Cup Italia | Monza: è la sfida Team più aperta di sempre?

Mentre il caldo si fa già sentire, a Monza è tutto pronto per le qualifiche di stamattina nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia dopo le libere di venerdì con il leader Bristot di Dinamic Motorsport e Senna Van Soelen di Target Competition che hanno dettato il passo ai vertici.

Se la lotta per i titoli che riguardano i piloti è già entrata nel vivo, in un periodo particolarmente significativo della stagione non è da meno la situazione che riguarda le squadre, perché anche la classifica riservata ai team quest'anno sta offrendo uno degli scenari più incerti, forse di sempre nel monomarca tricolore.

Dopo i primi due appuntamenti a Imola e Misano, infatti, le prime tre formazioni sono racchiuse in appena cinque punti: proprio Dinamic guida con 95 punti seguito, guarda un po', da Target a quota 92 e poi da Prima Ghinzani a 90 (Quaresmini è tornato alla vittoria e Amati è a caccia di rivincite).

L'equilibrio è favorito anche dal fatto che Delli Guanti è alfiere ufficiale del Team Q8 Hi Perform e, come accadeva a Ombra Racing nelle ultime stagioni con Masters, non può segnare punti per la squadra che ne cura la 911 GT3 Cup (che è sempre Dinamic,), ma in ogni caso lo scenario è piuttosto raro nel culmine di metà stagione e testimonia un livello di competitività che rende ogni gara determinante nella rincorsa a un titolo al quale i team tengono eccome.

Fra l'altro, alle spalle del terzetto di testa, proprio i campioni in carica di BeDriver non sono così lontani e occupano la quarta posizione con 74 punti (schierando due driver esperti come Bertonelli e Zendeli), davanti a Fulgenzi Racing con 67 (ieri Haughton è rimasto un po' indietro).

Entrambe mantengono ancora dei buoni margini per inserirsi nella lotta qualora il fine settimana nel Tempio della Velocità dovesse favorire i propri portacolori.

Più staccati, ma tutt'altro che fuori dai giochi nei singoli weekend, TDE (occhio a Butti) segue con 40 punti, Omnia Motorsport con 38 (occhio a Bertuca, nelle libere piuttosto bene) e Ombra Racing con 35, mentre Ebimotors e Malucelli Motorsport chiudono le fila schierando però un solo portacolori fra i Pro.

Monza potrebbe anche riuscire a rimescolare qualche carta per la presenza di alcuni piloti di esperienza di ritorno (leggi Fulgenzi) e di profili di prospettiva al rientro (leggi Voisin con Ombra). Prima delle due gare, però, c'è da decidere lo scenario che scaturirà dalle qualifiche.

Il caldo preoccupa, ma stamattina un po' meno rispetto a quanto è previsto nel pomeriggio in gara 1 e allora c'è anche chi sta ipotizzando un crono da pole position di ottimo livello. Vedremo se con l'ausilio dell'ABS si toccheranno livelli da record al di sotto delll'1 e 47. Al via ci sarà anche D'Amico: è stata infatti ripristinata da Dinamic la 911 GT3 Cup danneggiata ieri nell'uscita a Lesmo 2.