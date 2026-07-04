Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!
Qualifica-show nel quarto round del monomarca Porsche con miglior crono del capoclassifica (1'33"415), che scatterà davanti a tutti in gara 1 oggi alle 15.45 (diretta DAZN e www.carreracupitalia.it). Battuto in extremis un ottimo Delli Guanti, poi Zendeli, Van Soelen e Haughton. Brusa super in Michelin Cup
Andrea Bristot, Dinamic Motorsport
Foto di: AG Photo
Spettacolo e sangue freddo in un finale da brividi. Andrea Bristot continua a dominare e conquista una combattutissima qualifica nel quarto round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Vallelunga e dunque scatterà davanti a tutti in gara 1 in programma oggi pomeriggio alle 15.45 (diretta DAZN anche in modalità gratuita e live streaming su www.carreracupoitalia.it).
Anche stavolta il capoclassifica del team Dinamic non sbaglia nel momento decisivo: nel duello finale con Pietro Delli Guanti, quando tutti erano in pista e qualcuno ha anche incontrato del traffico alzando il piede, è balzato davanti precedendo di soli 89 millesimi il portacolori del Team Q8 Hi Perform.
Il crono vincente di Bristot è stato di 1'33"415, con Abs il migliore di sempre per le 911 GT3 Cup modello "992", quasi due decimi più veloce della pole 2024 centrata da Larry Ten Voorde.
Se il pilota bellunese prosegue come un rullo compressore la sua annata d'esordio nel monomarca di Porsche Italia e oggi avrà una nuova occasione per allungare in classifica, Delli Guanti ha davvero ben impressionato, prendendosi comunque una brillante prima fila.
Come previsto nel pre-qualifiche, buono anche il ritmo tenuto dagli alfieri di BeDriver e di Target. Con il primo, Lirim Zendeli ha fatto segnare il terzo miglior crono a due decimi da Bristot e, con evidente soddisfazione mostrata al termine della mattinata, sulla griglia di gara 1 aprirà la seconda fila affiancato da Senna Van Soelen.
L'olandese di Target è stato da par suo lesto a mettersi a capo di un quintetto davvero agguerrito con tutti i componenti capaci di girare sul piede del 33 e 8. Lotta senza soluzione di continuità, dunque, con Van Soelen che ha preceduto di un soffio Harley Haughton, il rookie britannico di Fulgenzi Racing molto bravo nel riuscire a entrare nella top-5 assoluta, Aldo Festante, sesto con la seconda 911 GT3 Cup by Target, Alberto Cerqui, settimo con Ebimotors, e Diego Bertonelli, a sua volta secondo alfiere di BeDriver.
Nono e ultimo ad abbattere il muro dell'1 e 34, aprirà la quinta fila Callum Voisin, altro giovane talento inglese, schierato in questo caso da Ombra Racing. Infine, in top.10 ha trovato posto anche il rientrante Ariel Levi, che con TDE ha girato in 34 netto precedendo di un decimo il padrone di casa William Mezzetti (Dinamic Motorsport) e di due Cristian Bertuca (Omnia Motorsport) e Gianmarco Quaresmini (Prima Ghinzani.
Anche la pole di Michelin Cup è arrivata nel finale, per merito di un super giro di Cesare Brusa. Il leader della categoria ha settato un 1'34"723 e con la 911 GT3 di Prima Ghinzani è riuscito a superare di oltre due decimi un pur brillante Andrea Girondi.
Il torinese di Fulgenzi Racing in classe precede a sua volta Andrea Galli (Ebimotors), Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport) e il padrone di casa Francesco Fenici (TDE), seguito al sesto posto da un Alex De Giacomi rimasto lontanissimo con Ebimotors dai suoi stessi crono dei giorni scorsi.
La qualifica per gara 1
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|1’33”415
|02.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|+0"089
|03.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|+0"272
|04.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"388
|05.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+0"400
|06.
|Aldo Festante
|Target
|+0"403
|07.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|+0"470
|08.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+0"473
|09.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+0"526
|10.
|Ariel levi
|TDE
|+0"638
|11.
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|+0"702
|12.
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|+0"788
|13.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+0"789
|14.
|Filippo Fant
|Target
|+0"816
|15.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+0"822
|16.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+0"846
|17.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+1"110
|18.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|+1"138
|19.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"214
|20.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|+1"280
|21.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+1"308
|22.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+1"400
|23.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"547
|24.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+1"566
|25.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|+1"676
|26.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+1"806
|27.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+2"579
|28.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+2"794
|29.
|Lee Mowle
|BeDriver
|+3"051
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