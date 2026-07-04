Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!

Spettacolo e sangue freddo in un finale da brividi. Andrea Bristot continua a dominare e conquista una combattutissima qualifica nel quarto round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Vallelunga e dunque scatterà davanti a tutti in gara 1 in programma oggi pomeriggio alle 15.45 (diretta DAZN anche in modalità gratuita e live streaming su www.carreracupoitalia.it).

Anche stavolta il capoclassifica del team Dinamic non sbaglia nel momento decisivo: nel duello finale con Pietro Delli Guanti, quando tutti erano in pista e qualcuno ha anche incontrato del traffico alzando il piede, è balzato davanti precedendo di soli 89 millesimi il portacolori del Team Q8 Hi Perform.

Il crono vincente di Bristot è stato di 1'33"415, con Abs il migliore di sempre per le 911 GT3 Cup modello "992", quasi due decimi più veloce della pole 2024 centrata da Larry Ten Voorde.

Se il pilota bellunese prosegue come un rullo compressore la sua annata d'esordio nel monomarca di Porsche Italia e oggi avrà una nuova occasione per allungare in classifica, Delli Guanti ha davvero ben impressionato, prendendosi comunque una brillante prima fila.

Come previsto nel pre-qualifiche, buono anche il ritmo tenuto dagli alfieri di BeDriver e di Target. Con il primo, Lirim Zendeli ha fatto segnare il terzo miglior crono a due decimi da Bristot e, con evidente soddisfazione mostrata al termine della mattinata, sulla griglia di gara 1 aprirà la seconda fila affiancato da Senna Van Soelen.

L'olandese di Target è stato da par suo lesto a mettersi a capo di un quintetto davvero agguerrito con tutti i componenti capaci di girare sul piede del 33 e 8. Lotta senza soluzione di continuità, dunque, con Van Soelen che ha preceduto di un soffio Harley Haughton, il rookie britannico di Fulgenzi Racing molto bravo nel riuscire a entrare nella top-5 assoluta, Aldo Festante, sesto con la seconda 911 GT3 Cup by Target, Alberto Cerqui, settimo con Ebimotors, e Diego Bertonelli, a sua volta secondo alfiere di BeDriver.

Nono e ultimo ad abbattere il muro dell'1 e 34, aprirà la quinta fila Callum Voisin, altro giovane talento inglese, schierato in questo caso da Ombra Racing. Infine, in top.10 ha trovato posto anche il rientrante Ariel Levi, che con TDE ha girato in 34 netto precedendo di un decimo il padrone di casa William Mezzetti (Dinamic Motorsport) e di due Cristian Bertuca (Omnia Motorsport) e Gianmarco Quaresmini (Prima Ghinzani.

Anche la pole di Michelin Cup è arrivata nel finale, per merito di un super giro di Cesare Brusa. Il leader della categoria ha settato un 1'34"723 e con la 911 GT3 di Prima Ghinzani è riuscito a superare di oltre due decimi un pur brillante Andrea Girondi.

Il torinese di Fulgenzi Racing in classe precede a sua volta Andrea Galli (Ebimotors), Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport) e il padrone di casa Francesco Fenici (TDE), seguito al sesto posto da un Alex De Giacomi rimasto lontanissimo con Ebimotors dai suoi stessi crono dei giorni scorsi.

La qualifica per gara 1

POS. Pilota Team Tempo/distacco 01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’33”415 02. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"089 03. Lirim Zendeli BeDriver +0"272 04. Senna Van Soelen Target +0"388 05. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0"400 06. Aldo Festante Target +0"403 07. Alberto Cerqui Ebimotors +0"470 08. Diego Bertonelli BeDriver +0"473 09. Callum Voisin Ombra Racing +0"526 10. Ariel levi TDE +0"638 11. William Mezzetti Dinamic Motorsport +0"702 12. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +0"788 13. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"789 14. Filippo Fant Target +0"816 15. Nathan Schaap Ombra Racing +0"822 16. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +0"846 17. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +1"110 18. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"138 19. Paul De Prenter TDE +1"214 20. Luciano Martinez Ombra Racing +1"280 21. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"308 22. Karen Gaillard Ombra Racing +1"400 23. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"547 24. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"566 25. Andrea Galli Ebimotors +1"676 26. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"806 27. Francesco Maria Fenici TDE +2"579 28. Alex De Giacomi Ebimotors +2"794 29. Lee Mowle BeDriver +3"051