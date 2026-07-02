Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti "dice 33" e svetta nel test
Il quarto atto del monomarca Porsche è iniziato sul circuito romano con il best lap del portacolori Q8 Hi Perform, l'unico oggi sotto al muro dell'1 e 34 in 1’33”932 a precedere Bertonelli e Van Soelen. Bristot solo 15°, mentre solo un soffio divide De Giacomi e Brusa in Michelin Cup. Domani (venerdì) pomeriggio le libere
Pietro Delli Guanti, Team Q8 Hi Perform
Foto di: AG Photo
Avrà bisogno di un weekend tutto all'attacco e in testa per tenere bella viva la rincorsa al titolo: Delli Guanti prova a mettere un primo mattoncino nella giornata dell'"antipasto", nella quale invece Bristot ha concluso soltanto 15esimo a 9 decimi dal suo più immediato inseguitore in classifica generale.
E' dunque firmato dal portacolori del Team Q8 Hi Perform il preview del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga, di scena da domani a domenica sul circuito che sorge a Campagnano di Roma.
Nel corso del test collettivo di oggi pomeriggio, Delli Guanti ha atteso mezzora prima di prendere il via della pista, ma da quel momento si è immediatamente lanciato nelle posizioni di vertice, mostrando un promettente feeling con la 911 GT3 Cup numero 8 e la pista.
Dopo i migliori riscontri di livello fatti segnare strada facendo da Bertonelli (BeDriver), Van Soelen (Target) e Cerqui (Ebimotors), sul finire della terza delle 4 ore a disposizione Delli Guanti è stato il primo e unico a girare sotto al muro dell'1 e 34, di fatto completando anche anzitempo il suo lavoro con la squadra in una sessione priva di episodi particolari.
Nessuno è poi riuscito a migliorare il buon 1'33"932 che ha consentito al pilota di origini pugliesi di concludere al top la giornata, anche se proprio Bertonelli gli è poi finito in scia, terminando a soli 87 millesimi dal best lap.
Occhio proprio ai distacchi, perché se è vero che Van Soelen ha girato terzo due decimi più lento di Delli Guanti, è vero anche che alle sue spalle sono tutti ultra-ravvicinati, tanto che la top-10 è racchiusa in meno di mezzo secondo.
Un "antipasto" più che stuzzicante in vista del weekend, insomma, nel quale in top-5 hanno trovato posto anche Haughton, salito quarto con Fulgenzi Racing proprio allo scadere, e Festante, quinto e secondo driver del team Target tra i migliori.
Anche lui a meno di 3 decimi da Delli Guanti, sesto è quindi Voisin con Ombra Racing. Il giovane britannico precede il già citato Cerqui, a sua volta davanti al concittadino bresciano Quaresmini (Prima Ghinzani) e al tedesco Zendeli con la seconda 911 GT3 Cup di BeDriver.
Bertuca, rookie di Omnia Motorsport, si i conferma quindi in costante evidenza nei 10. Il pilota milanese ha girato pochi millesimi più veloce rispetto al padrone di casa Mezzetti (Dinamic Motorsport) e a Levi, al rientro con TDE in sostituzione di Butti, impegnato nel TCR Europe a Budapest.
Come accennato, Bristot è soltanto 15esimo e precede di due decimi un duo di piloti che ora promette scintille in Michelin Cup: sia De Giacomi (Ebimotors) sia l'attuale leader di categoria Brusa (Prima Ghinzani) hanno infatti chiuso sul limite del 35 netto, superando di 3 decimi il padrone di casa Fenici, a fine giornata terzo di classe nella lista tempi con il team TDE.
Dopo il test odierno, domani (venerdì) le 29 Porsche 911 GT3 Cup iscritte tornano in pista per l'avvio "ufficiale" del weekend di gara: il quarto round della Carrera Cup Italia sarà inaugurato dalle prove libere in programma dalle 15.15 e a quel punto tornerà anche il caldo (oggi contenuto tra i 25 e i 28 gradi pomeridiani). Non solo in pista...
I tempi del test
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|1’33”932
|02.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+0"087
|03.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"227
|04.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+0”254
|05.
|Aldo Festante
|Target
|+0"297
|06.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+0"299
|07.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|+0"303
|08.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+0"341
|09.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|+0"346
|10.
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|+0"441
|11.
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|+0"501
|12.
|Ariel Levi
|TDE
|+0"526
|13.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+0"532
|14.
|Filippo Fant
|Target
|+0"754
|15.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|+0"913
|16.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+0"964
|17.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+1"076
|18.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+1"085
|19.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"112
|20.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|+1"217
|21.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+1"382
|22.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+1"401
|23.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|+1"439
|24.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+1"553
|25.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|+1"604
|26.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+1"761
|27.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+1"764
|28.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"814
|29.
|Lee Mowle
|BeDriver
|+2"587
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