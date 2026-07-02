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Carrera Cup Italia Vallelunga

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti "dice 33" e svetta nel test

Il quarto atto del monomarca Porsche è iniziato sul circuito romano con il best lap del portacolori Q8 Hi Perform, l'unico oggi sotto al muro dell'1 e 34 in 1’33”932 a precedere Bertonelli e Van Soelen. Bristot solo 15°, mentre solo un soffio divide De Giacomi e Brusa in Michelin Cup. Domani (venerdì) pomeriggio le libere

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Modificato:
Pietro Delli Guanti, Team Q8 Hi Perform

Pietro Delli Guanti, Team Q8 Hi Perform

Foto di: AG Photo

Avrà bisogno di un weekend tutto all'attacco e in testa per tenere bella viva la rincorsa al titolo: Delli Guanti prova a mettere un primo mattoncino nella giornata dell'"antipasto", nella quale invece Bristot ha concluso soltanto 15esimo a 9 decimi dal suo più immediato inseguitore in classifica generale.

E' dunque firmato dal portacolori del Team Q8 Hi Perform il preview del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga, di scena da domani a domenica sul circuito che sorge a Campagnano di Roma.

Nel corso del test collettivo di oggi pomeriggio, Delli Guanti ha atteso mezzora prima di prendere il via della pista, ma da quel momento si è immediatamente lanciato nelle posizioni di vertice, mostrando un promettente feeling con la 911 GT3 Cup numero 8 e la pista.

Dopo i migliori riscontri di livello fatti segnare strada facendo da Bertonelli (BeDriver), Van Soelen (Target) e Cerqui (Ebimotors), sul finire della terza delle 4 ore a disposizione Delli Guanti è stato il primo e unico a girare sotto al muro dell'1 e 34, di fatto completando anche anzitempo il suo lavoro con la squadra in una sessione priva di episodi particolari.

Nessuno è poi riuscito a migliorare il buon 1'33"932 che ha consentito al pilota di origini pugliesi di concludere al top la giornata, anche se proprio Bertonelli gli è poi finito in scia, terminando a soli 87 millesimi dal best lap.

Occhio proprio ai distacchi, perché se è vero che Van Soelen ha girato terzo due decimi più lento di Delli Guanti, è vero anche che alle sue spalle sono tutti ultra-ravvicinati, tanto che la top-10 è racchiusa in meno di mezzo secondo.

Un "antipasto" più che stuzzicante in vista del weekend, insomma, nel quale in top-5 hanno trovato posto anche Haughton, salito quarto con Fulgenzi Racing proprio allo scadere, e Festante, quinto e secondo driver del team Target tra i migliori.

Anche lui a meno di 3 decimi da Delli Guanti, sesto è quindi Voisin con Ombra Racing. Il giovane britannico precede il già citato Cerqui, a sua volta davanti al concittadino bresciano Quaresmini (Prima Ghinzani) e al tedesco Zendeli con la seconda 911 GT3 Cup di BeDriver.

Bertuca, rookie di Omnia Motorsport, si i conferma quindi in costante evidenza nei 10. Il pilota milanese ha girato pochi millesimi più veloce rispetto al padrone di casa Mezzetti (Dinamic Motorsport) e a Levi, al rientro con TDE in sostituzione di Butti, impegnato nel TCR Europe a Budapest.

Come accennato, Bristot è soltanto 15esimo e precede di due decimi un duo di piloti che ora promette scintille in Michelin Cup: sia De Giacomi (Ebimotors) sia l'attuale leader di categoria Brusa (Prima Ghinzani) hanno infatti chiuso sul limite del 35 netto, superando di 3 decimi il padrone di casa Fenici, a fine giornata terzo di classe nella lista tempi con il team TDE.

Dopo il test odierno, domani (venerdì) le 29 Porsche 911 GT3 Cup iscritte tornano in pista per l'avvio "ufficiale" del weekend di gara: il quarto round della Carrera Cup Italia sarà inaugurato dalle prove libere in programma dalle 15.15 e a quel punto tornerà anche il caldo (oggi contenuto tra i 25 e i 28 gradi pomeridiani). Non solo in pista...

I tempi del test

POS. Pilota Team Tempo/distacco
01. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform 1’33”932
02. Diego Bertonelli BeDriver +0"087
03. Senna Van Soelen Target +0"227
04. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0”254
05. Aldo Festante Target +0"297
06. Callum Voisin Ombra Racing +0"299
07. Alberto Cerqui Ebimotors +0"303
08. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"341
09. Lirim Zendeli BeDriver +0"346
10. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +0"441
11. William Mezzetti Dinamic Motorsport +0"501
12. Ariel Levi TDE +0"526
13. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +0"532
14. Filippo Fant Target +0"754
15. Andrea Bristot Dinamic Motorsport +0"913
16. Karen Gaillard Ombra Racing +0"964
17. Alex De Giacomi Ebimotors +1"076
18. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"085
19. Paul De Prenter TDE +1"112
20. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"217
21. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +1"382
22. Francesco Maria Fenici TDE +1"401
23. Luciano Martinez Ombra Racing +1"439
24. Nathan Schaap Ombra Racing +1"553
25. Andrea Galli Ebimotors +1"604
26. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +1"761
27. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +1"764
28. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"814
29. Lee Mowle BeDriver +2"587

 

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