Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

Weekend perfetto per Andrea Bristot quello del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia da poco conclusosi a Monza. L'attuale capoclassifica aveva già dominato il sabato del monomarca tricolore e con la 911 GT3 Cup di Dinamic Motorsport il 26enne bellunese ha concesso un bis in gara 2 che gli consente di completare il lavoro con il pieno di punti (compreso quello del giro più veloce in 1'48"659 fatto segnare al 13° passaggio e quelli della pole).

Impressionante il ritmo imposto da Bristot fin dal via, che al contrario di ieri stavolta è stato senza indugi. Preso immediatamente il comando delle operazioni, è stato poi un assolo fino a pochi minuti dal termine, quando con quasi 10 secondi di vantaggio il driver veneto ha dovuto superare anche la prova di una neutralizzazione in safety car, scesa in pista per "rimediare" a uno dei numerosi contatti che hanno caratterizzato ancher gara 2, combattutissima.

Nel caso specifico si trattava del duello da top-10 tra William Mezzetti e Cristian Bertuca, quest'ultimo poi coinvolto insieme a Callum Voisin (3° ieri al primo podio ma out oggi) anche nella bagarre finale proprio all'ultimo giro, quello della ripartenza.

Anche in questo caso Bristot è stato perfetto e poco dopo ha potuto festeggiare la meritata doppietta sul traguardo: con quelle centrate nel Tempio della Velocità, sono quattro le vittorie consecutive in stagione, grazie alle quali in classifica generale ha ora scavato un solco profondo nei confronti dei più immediati inseguitore.

Tra questi resiste Pietro Delli Guanti, tornato sul podio della Carrera Cup italia. il pilota del Team Q8 Hi Perform è stato bravo e freddo nella rimonta che l'ha portato dal quinto posto in griglia al secondo a fine gara, precedendo anche Aldo Festante, superato in volata proprio all'ultima tornata dopo un attacco all'esterno della Parabolica e comunque terzo a completare il podio

L'alfiere del team Target scattava dalla prima fila al fianco del poleman Bristot, ma al via Lirim Zendeli era riuscito a metergli le ruote davanti, guadagnando la seconda posizione.

Il tedesco di BeDriver, squadra che nel frattempo perdeva Diego Bertonelli alla Prima Variante perché colpito da Senna Van Soelen (Target), penalizzato ma a sua volta ritirato poco dopo, ha mantenuto la seconda posizione fino al traguardo.

Per un contatto causato proprio su Festante all'ingresso della Roggia, però, fin dai primi giri Zendeli è stato penalizzato di 5 secondi da scontare nel dopogara ed è precipitato decimo.

Alle spalle di Bristot, Delli Guanti e Festante, autore di un ottimo avvio di gara, Gianmarco Quaresmini è risalito fino al quarto posto, riportando il team Prima Ghinzani in top-5, nella quale dopo la sfortunata gara 1 di ieri ha trovato posto anche il rookie inglese di Fulgenzi Racing Harley Haughton, che ha concluso quinto mentre il rientrante team principal Enrico Fulgenzi era costretto al ritiro per una noia elettronica.

Anche approfittando dei vari contatti tra chi lo precedeva, come riuscitogli sabato, Marco Butti ha completato la seconda, grande rimonta del weekend, risalendo da 18esimo al via fino al sesto posto centrato al traguardo.

Davvero brillante in gara il weekend del giovane driver comasco del team TDE, che sul traguardo ha preceduto Filippo Fant, che ha riscattato gli errori di gara 1 con un settimo posto molto prezioso anche per il team Target.

A completare la top-10, ottavo è Andrea D'Amico, al miglior risultato personale con Dinamic Motorsport dopo un positivo recupero anche dalla sbavatura che gli era occorsa nelle libere, e Alberto Cerqui, nono davanti a Zendeli in una gara piuttosto pulita con il team Ebimotors.

Anche in Michelin Cup le bagarre sono state davvero tante e in alcuni casi pure esagerate. Dopo un avvio non facile dalla pole, come già gli era successo in gara 1, Cesare Brusa ritrova la vittoria di categoria e torna ad allungare in classifica, sia su Andrea Girondi, secondo con Fulgenzi Racing, sia su Alex De Giacomi, terzo a completare il podio con Ebimotors, entrambi comunque ancora in piena corsa in vista del prossimo appuntamento stagionale, che si disputa il 3-5 luglio a Vallelunga.