Carrera Cup Italia | Vallelunga: la sostenibile leggerezza del leader

Quando meno te l'aspetti Bristot esce dai box, si lancia e va in testa al gruppo. Oggi sono state solo prove libere nel quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga, ma il leader del monomarca tricolore ha lanciato un nuovo, chiarissimo messaggio a tutti i rivali: anche sul circuito romano tutti dovranno fare i conti con lui, che ieri nel test era rimasto piuttosto "abbottonato", girando pochissimo e concludendo soltanto con il 15esimo crono.

Nel pomeriggio, invece, il bellunese di Dinamic Motorsport non ci ha messo molto a scalare la classifica e, pur rimanendo a un decimo dal miglior crono che Delli Guanti aveva fatto segnare proprio nei test di giovedì, ha chiuso davanti a tutti anche in questo venerdì caldo (ma non afoso) e soleggiato.

Una leadership al momento gestita con grande serenità da Bristot, esattamente come gli è perfettamente riuscito a Misano e Monza. Ancora è soltanto venerdì, si diceva, ma le premesse sono davvero importanti in vista di un sabato di qualifica e gara 1 che si annuncia rovente: ormai stupisce relativamente la facilità con la quale anche oggi il pilota veneto ha raggiunto certi limiti.

Già con un set di Michelin piuttosto usato Bristot comandava il gruppo in 1'34"769; poi, montate quattro coperture più fresche, il best di giornata è arrivato ancora una volta nel giro di pochi minuti in 1'34"011.

"Ieri dopo il test non ero preoccupato - ha poi dichiarato a fine turno -; oggi è filato tutto molto tranquillo, ma è difficile dire se sia pienamente soddisfatto del mio crono con questa gomma, perché non ho riferimenti qui a Vallelunga, dove sono all'esordio. Per ora comunque tutto ok."

Non c'è dubbio che sono gli inseguitori a dover trovare le contromisure più efficaci per poterlo arginare. Una missione non impossibile, ovviamente, ma che dovrà essere ben curata non solo tecnicamente, ma anche sotto il profilo psicologico, perché Bristot in questo momento sembra davvero vivere una "sostenibile leggerezza".

Da vero leader, consapevole dei propri mezzi e al centro della squadra. E il prossimo target sarà la qualifica di domani (sabato) mattina, con già i primi punti del weekend in palio.

Manco a dirlo, Bristot arriva alla qualifica "sereno, perché la macchina ovviamente c'è e io penso di esserci". L'unica increspatura fugace che lo fa per un attimo riflettere è il pensiero di poter trovare traffico, una variabile non da sottovalutare sui 4 km di Vallelunga. E allora? "Domani vediamo di trovare lo spazio giusto!" Inseguitori permettendo...