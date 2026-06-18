Carrera Cup Italia | Monza ribolle, è rincorsa a Bristot

Due leader diversi usciti dalle prime due tappe, Senna Van Soelen a Imola e l’attuale capoclassifica Andrea Bristot a Misano, e ora appuntamento numero tre per la Porsche Carrera Cup Italia 2026, pronta ad alzare al massimo i giri motore delle 911 GT3 Cup nel Tempio della Velocità a Monza.

Da venerdì 19 a domenica 21 giugno l’Autodromo Nazionale ospita un appuntamento molto atteso dai protagonisti del monomarca tricolore e dai tanti driver di casa, alla ricerca di punti pensanti nella tappa che inaugura la fase centrale della stagione, caratterizzata da temperature estive elevate che rendono più delicata la gestione dell’intero pacchetto a disposizione e dal maggior tasso agonistico che deriva proprio dall’importanza della posta in palio.

Non a caso sono tutti presenti i 30 piloti iscritti all’intero campionato, ai quali nell’occasione si aggiunge il rientro in azione nella serie di Enrico Fulgenzi. Il pilota jesino è uno dei volti più noti della Carrera Cup Italia, che conquistò nel 2013 e nella quale torna dopo tre anni su una delle 911 GT3 Cup schierate dal team che porta il suo nome.

Sui 5793 metri del circuito di Monza sono in programma le consuete due gare da 30 minuti + 1 giro che infiammano i weekend del monomarca di Porsche Italia.

La prima si disputa sabato 20 giugno alle 15.20, mentre la chiusura delle sfide va in scena domenica alle 11.20. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta e on demand su DAZN (anche in modalità gratuita) e in live streaming sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

I protagonisti

Finora sempre a podio e reduce dalla doppietta personale messa a segno un mese fa nella tappa di Misano, Andrea Bristot si ripresenta al via a Monza con i gradi del capoclassifica, sia assoluto sia tra i Rookie. Il pilota bellunese di Dinamic Motorsport ha nel frattempo esordito anche in Porsche Supercup con un immediato secondo posto a Monaco e finora è l’autentica rivelazione della stagione.

Con 15 punti da recuperare lo insegue Pietro Delli Guanti. Il giovane pilota e testimonial del Team Q8 Hi Perform vanta da par suo tre secondi posti e sulla pista che lo scorso ottobre lo incoronò campione Rookie 2025 cercherà di sfatare il tabù vittorie per avvicinarsi alla leadership

Fra i numerosi pretendenti al successo, attenzione al bi-campione Gianmarco Quaresmini, terzo nella graduatoria generale, e al desiderio di riscatto di Giorgio Amati, entrambi alfieri di Prima Ghinzani Motorsport.

Fra gli esordienti, si candida un trio di giovani talentuosi come l’inglese Harley Haughton di Fulgenzi Racing (due volte a podio al Misano World Circuit), l’olandese Senna Van Soelen (vincitore a Imola con il team Target) e il comasco Marco Butti, a caccia dell’exploit casalingo con The Driving Experiences, oltre al già campione iridato dei kart Cristian Bertuca, alla prova del nove con Omnia Motorsport sul circuito di casa (per lui e per i Centri Porsche di Milano).

Inserito tra gli altri nel Talent Pool, il programma Porsche riservato agli under 23, rientra nel monomarca italiano Callum Voisin: presente a Imola e poi costretto a saltare Misano per una concomitanza, in Ombra Racing il britannico ritrova il compagno di squadra olandese Nathan Schaap.

Tutti con l’obiettivo di centrare un risultato che li porti in piena corsa per il titolo, sul fronte dei driver più esperti da Monza ripartono Aldo Festante (salito sul podio nel precedente appuntamento) e Filippo Fant con Target, il duo di punta di Be Driver Lirim Zendeli e Diego Bertonelli e il campione 2021 Alberto Cerqui (Ebimotors).

Apparsi in crescita a Misano, tornando fra i protagonisti più giovani con Malucelli Motorsport ci riprova l’ungherese Benjamin Berta e con il team Dinamic ripartono Andrea D’Amico, Lorenzo Cheli e William Mezzetti, intenzionato a marcare i primi punti stagionali.

Medesimo obiettivo per il giovane olandese Paul De Prenter (The Driving Experiences) e per la driver svizzera Karen Gaillard, risalita bene con Ombra Racing a Misano, dove invece il compagno di squadra Luciano Martinez ha vissuto il weekend più difficile da quando ha esordito in Carrera Cup.

Per l’argentino Monza può significare occasione di rilancio, opportunità che cercherà di cogliere anche il giovane cosentino Ermanno Quintieri con Omnia Motorsport.

Michelin Cup

Sette sono infine i pretendenti che si giocheranno i punti in palio nella Michelin Cup. La rincorsa al titolo della categoria ha finora messo in evidenza Cesare Brusa, che con Prima Ghinzani ha già messo a segno tre successi ma è poi incappato in uno “zero” che ha riequilibrato la classifica.

Per il pilota lombardo la tappa di casa è particolarmente delicata, così come lo è per il suo più immediato inseguitore, il bresciano di Ebimotors Alex De Giacomi, staccato di appena 7 punti e assente da Monza in Carrera Cup Italia dal 2023.

Due volte a podio sullo storico circuito brianzolo all’esordio nel 2025 e vincitore della scorsa gara a Misano, Andrea Girondi è sempre più nel vivo della Michelin Cup. Attualmente terzo in classifica, il torinese di Fulgenzi Racing precede di un soffio sia Stefano Stefanelli, che con Malucelli Motorsport deve riscattare la tappa precedente dopo l’ottimo avvio di stagione a Imola, sia Francesco Maria Fenici.

A Misano il pilota laziale di The Driving Experiences ha centrato il primo podio stagionale e punta al bis esattamente come Andrea Galli, altro driver lombardo al via, già rallista e in decisa progressione nella sua stagione d’esordio con Ebimotors nel monomarca di Porsche Italia, il cui schieramento è completato dal britannico di BeDriver Lee Mowle.

Gli iscritti a Monza

N. Pilota Team 3 Alberto Cerqui Ebimotors 4 Paul De Prenter The Driving Experiences 7 Marco Butti The Driving Experiences 8 Pietro Delli Guanti Team Q8 Hi Perform 10 Lirim Zendeli BeDriver 11 Callum Voisin Ombra Racing 12 Luciano Martinez Ombra Racing 14 Senna Van Soelen Target SRL 15 Aldo Festante Target SRL 17 Benjamin Berta Malucelli Motorsport 18 William Mezzetti Dinamic Motorsport 19 Andrea D’Amico Dinamic Motorsport 20 Harley Haughton Enrico Fulgenzi Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 22 Ermanno Quintieri Omnia Motorsport 24 Filippo Fant Target SRL 25 Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Prima Ghinzani Motorsport 30 Karen Gaillard Ombra Racing 31 Cristian Bertuca Omnia Motorsport 32 Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani Motorsport 33 Nathan Schaap Ombra Racing 35 Andrea Bristot Dinamic Motorsport 49 Enrico Fulgenzi Enrico Fulgenzi Racing 50 Francesco Maria Fenici The Driving Experiences 54 Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport 56 Cesare Brusa Prima Ghinzani Motorsport 67 Alex De Giacomi Ebimotors 75 Andrea Galli Ebimotors 80 Lee Mowle BeDriver 88 Andrea Girondi Enrico Fulgenzi Racing