Carrera Cup Italia | Vallelunga, Van Soelen: "Lo Shoot Out conta più del titolo!"

Vincere il titolo della Porsche Carrera Cup Italia "vale" di più rispetto ad aggiudicarsi la nomination del Talent Pool di Porsche Italia per potersi giocare l'opportunità di diventare pilota Junior attraverso l'International Shoot Out di Porsche Motorsport. Ma forse quest'ultimo traguardo "conta" di più. Almeno per qualcuno.

Non c'è dubbio che anche a Vallelunga nel quarto round stagionale appena concluso gli under 23 selezionati per il programma di coaching diretto da Andrea Boldrini (che fra l'altro hanno monopolizzato i primi 4 posti di gara 1) hanno cercato di superarsi a vicenda, oltre che confrontarsi con il resto dei pretendenti al monomarca tricolore.

Dopo la bella vittoria centrata in gara 2 oggi pomeriggio, Senna Van Soelen esce allo scoperto e lo ammette chiaramente. Il giovane olandese sta per compiere 21 anni e con il team Target ha inaugurato un percorso di crescita che in questi mesi sta dando dei frutti preziosi.

Due vittorie, due podi, terzo posto in classifica, considerazione nel paddock e all'interno del Talent Pool stesso fra i vari colleghi. Van Soelen sta ripagando anche gli sforzi della squadra e dei propri partner commerciali, provando a sognare in grande come ogni ragazzo di talento prova a fare "ogni maledetta domenica", per citare un noto film.

"Oggi è stata una bella gara - ha detto dopo aver celebrato il successo sul podio -; sono partito molto bene e poi è stata una questione di costruire un po' di vantaggio, fin quando non ho rotto lo splitter e a quel punto abbiamo sofferto. Ma devo dire un grande grazie al lavoro del team Target e a quello del meccanico Matteo, senza di loro non sarebbe stato possibile vincere, mi hanno dato un razzo!"

Ma pensi ancora al titolo?

"Ogni volta mi chiedono del titolo, naturalmente oggi abbiamo fatto il pieno di punti ma dobbiamo ragionare soltanto gara per gara, concentrarsi su tutto. Abbiamo lavorato davvero tanto con il team per far si che tutto funzionasse ed è bello che lo facciamo tutti insieme. Questo rappresenta il perché sappiamo di essere così veloci. Costruiamo e cerchiamo di andare all'attacco ed è esattamente quello che abbiamo fatto oggi".

Quindi che cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime gare dopo la pausa estiva?

"Abbiamo già visto che a Misano avevamo un gran ritmo, anche se poi non abbiamo concretizzato i risultati, quindi non vediamo l'ora di tornare a correre lì. Purtroppo dobbiamo attendere la pausa..."

A parte il titolo e la classifica Rookie, c'è il Talent Pool, dove ritrovi molti dei piloti con cui ti confronti in pista, da Delli Guanti agli inglesi Haughton e Voisin...

"E' davvero interessante lottare con i colleghi del Talent Pool, ci rispettiamo molto, anche quando lottiamo duramente fra di noi. Ed è interessante confrontarsi e lavorare con coach Boldrini."

A questo punto è chiaro che stai puntando alla nomination per l'International Shoot Out di Porsche...

"Di sicuro più che al titolo di campione. Guardo oltre, so che sarebbe ancora più importante. E' ovvio che lo Shoot Out Porsche è l'obiettivo, questo non è in discussione."