MotoGP | Di Giannantonio: "Il podio di oggi va bene, ma domani arriveranno anche le Aprilia"

È terzo nel mondiale piloti a soli tredici punti dal nuovo leader del mondiale che è Jorge Martin, dopo la caduta in qualifica di Marco Bezzecchi che si è fratturato la clavicola. Fabio Di Giannantonio non ha voluto cercare rischi inutili preferendo nella gara Sprint del Sachsenring agguantare un podio che lo pone, per ora, come il migliore pilota Ducati nella graduatoria iridata.

Il romano ha chiuso nel codone delle due Desmosedici dei fratelli Marquez, ma non ha mai tentato un vero attacco ad Alex. Ma potevi aspirare a qualcosa di più?

“Sì, potevo fare meglio sicuramente alla prima curva, dove Ai mi ha passato, però sono stato bravo a riattaccarlo subito e a riprendermi la posizione. Alla fine della gara corta forse ne avevo un po' di più di Alex e, forse, ho risparmiato un po' troppo la gomma dietro. Ovviamente ci ho provato ad andare sotto ad Alex, ma quando ti avvicini troppo a chi sta davanti diventa difficilissimo passare e, quindi, avrei dovuto prendere troppi rischi. Dunque, va bene così”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Steve Wobser / via Getty Images

Diggia può fare affidamento sul supporto di Andrea Miglio che è l’analista video e Coach del VR46 Racing Team...

“Devo dire che il supporto di Migno è molto utile, perché, purtroppo, ho il brutto vizio di sbagliare un sacco di linee, nonostante sia sempre veloce. Il ruolo di Mig, quindi, è fondamentale, perché grazie al suo lavoro di coach riesco a migliorare sempre le traiettorie. Avevo alcuni punti del circuito da rivedere e Andrea ha dato un buon contributo al risultato”.

Marc Marquez ha gestito la Sprint? Lo spagnolo ne avrebbe avuto ancora se fosse stato attaccato?

“Sapevamo che Marquez al Sachsenring era il grande favorito, ha sempre fatto paura. Arrivare, quindi, così vicino è sicuramente un buon risultato, ma è vero anche che non ha spinto come avrebbe potuto soprattutto all'inizio. È altrettanto vero che su questa pista stare dietro è molto difficile, perché la gomma davanti va alle stelle, quindi c’è un po' di compensazione. Dai, bravi noi, ma fortissimo lui”.

“Alex, invece, l’avrei potuto attaccare, ma c’è stata una sola opportunità che non ho colto. Ho preso i punti che sono buoni”.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, con Alex Marquez e Marc Marquez Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Domani con la gomma a mescola media e una distanza doppia potrebbe cambiare qualcosa nel GP?

“Beh, le tre Aprilia arriveranno di sicuro, mi dispiace tantissimo che Bez si sia fatto male, è sempre brutto correre senza un rivale così forte, alla fine lo considero un amico anche in pista. Secondo me domani le Aprilia saranno della partita e saremo tutti un po' più vicini”.