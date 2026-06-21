Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!
Tutto pronto per lo start di gara 2 con Bristot e Festante in prima fila. Più dietro nuova sfida Brusa-Girondi in Michelin Cup, mentre sulla griglia di partenza Martinez è il primo penalizzato dal sistema di penalty points introdotto quest'anno
Gara 1 della Carrera Cup Italia 2026 a monza
Foto di: AG Photo
Dopo il caldo rovente di ieri fuori e dentro alla pista, si riaccendono i motori nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026, pronto a completare un weekend combattutissimo con gara 2, in programma a breve ancora con temperature molto elevate.
Sulla griglia di partenza di Monza, dopo l'hat trick di sabato e la leadership rinsaldata nella classifica generale e rookie, Bristot si posizionerà di nuovo in pole position.
Al suo fianco, stavolta l'alfiere del team Dinamic non avrà Van Soelen, ma pur sempre un portacolori Target, nel caso specifico Festante, quarto ieri in gara 1: il team alto-atesino, grazie anche al secondo posto dell'olandese, ha preso la testa nella graduatoria riservata alle squadre, nella quale la rincorsa al titolo si fa sempre più interessante.
Oggi, però, Van Soelen si posizionerà sesto in terza fila, mentre la seconda sarà interamente occupata dai piloti di BeDriver Zendeli (terzo) e Bertonelli (quarto). Immediatamente dietro, P5 per Delli Guanti con il Team Q8 Hi Perform, mentre alle spalle di Van Soelen si posizioneranno Fulgenzi e Voisin, ieri al primo podio.
Prime cinque file completate da Cerqui (Ebimotors) e lo sfortunatissimo Haughton (Fulgenzi Racing), eliminato in gara 1 da un contatto causato da Fant (che scatterà 12esimo alle spalle di Quaresmini).
Lo stesso Fant, in genere molto corretto ma poi ritenuto responsabile anche del contatto che ha escluso Quintieri, ha così accumulato ben 4 penalty points tutti in una volta nel nuovo sistema di "patente a punti" introdotto quest'anno nel regolamento del monomarca di Porsche Italia.
Un sistema che proprio a Monza in occasione della partenza di gara 2 ha mietuto la prima "vittima": Luciano Martinez. Con la penalità rimediata ieri per aver costretto al ritiro De Prenteer in Prima Variante, l'argentino ha superato la quota di 5 penalty points concessi.
Dal sesto scatta automatica la penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza della prima gara utile e ciò rappresenta esattamente il caso di Martinez, arrivato a 7 (attenzione perché a quota 10 poi si scalano 10 caselle...).
Una posizione in più la guadagnano dunque i grandi protagonisti della Michelin Cup: la pole di gara 2 è di nuovo nelle mani di Brusa, ma ieri l'alfiere di Prima Ghinzani è stato poi superato nelle prime fasi da Girondi.
Grazie ai due successi di fila centrati fra Misano e appunto ieri, proprio il torinese di Fulgenzi Racing è pienamente rientrato nella rincorsa al titolo, anche se nella classifica di categoria, oltre al leader Brusa, al momento deve inseguire pure De Giacomi, che con Ebimotors sulla griglia di gara 2 scatterà alle spalle dei due rivali diretti. Insomma, punti in palio pesantissimi anche in Michelin Cup...
La qualifica per gara 2
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|1’47”941
|02.
|Aldo Festante
|Target
|+0"368
|03.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|+0"427
|04.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+0"504
|05.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|+0"527
|06.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"685
|07.
|Enrico Fulgenzi
|Fulgenzi Racing
|+0"715
|08.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+0"728
|09.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|+0"761
|10.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+0"924
|11.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+0"932
|12.
|Filippo Fant
|Target
|+1"035
|13.
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|+1"087
|14.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|+1"189
|15.
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|+1"301
|16.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+1"317
|17.
|Giorgio Amati
|Prima Ghinzani
|+1"354
|18.
|Luciano Martinez *
|Ombra Racing
|+1"443
|19.
|Marco Butti
|TDE
|+1"549
|20.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+1"586
|21.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"810
|22.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"826
|23.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+1"854
|24.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+2"116
|25.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+2"208
|26.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+2"336
|27.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+2"501
|28.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+2"658
|29.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|+2"658
|30.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+2"840
|31.
|Lee Mowle
|BeDriver
|+3"968
|* scatterà 23° per aver superato la soglia dei 6 penalty points, pagando 5 posizioni in griglia
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