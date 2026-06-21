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Carrera Cup Italia Monza

Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

Tutto pronto per lo start di gara 2 con Bristot e Festante in prima fila. Più dietro nuova sfida Brusa-Girondi in Michelin Cup, mentre sulla griglia di partenza Martinez è il primo penalizzato dal sistema di penalty points introdotto quest'anno

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Pubblicato:
Gara 1 della Carrera Cup Italia 2026 a monza

Gara 1 della Carrera Cup Italia 2026 a monza

Foto di: AG Photo

Dopo il caldo rovente di ieri fuori e dentro alla pista, si riaccendono i motori nel terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026, pronto a completare un weekend combattutissimo con gara 2, in programma a breve ancora con temperature molto elevate.

Sulla griglia di partenza di Monza, dopo l'hat trick di sabato e la leadership rinsaldata nella classifica generale e rookie, Bristot si posizionerà di nuovo in pole position.

Al suo fianco, stavolta l'alfiere del team Dinamic non avrà Van Soelen, ma pur sempre un portacolori Target, nel caso specifico Festante, quarto ieri in gara 1: il team alto-atesino, grazie anche al secondo posto dell'olandese, ha preso la testa nella graduatoria riservata alle squadre, nella quale la rincorsa al titolo si fa sempre più interessante.

Oggi, però, Van Soelen si posizionerà sesto in terza fila, mentre la seconda sarà interamente occupata dai piloti di BeDriver Zendeli (terzo) e Bertonelli (quarto). Immediatamente dietro, P5 per Delli Guanti con il Team Q8 Hi Perform, mentre alle spalle di Van Soelen si posizioneranno Fulgenzi e Voisin, ieri al primo podio.

Prime cinque file completate da Cerqui (Ebimotors) e lo sfortunatissimo Haughton (Fulgenzi Racing), eliminato in gara 1 da un contatto causato da Fant (che scatterà 12esimo alle spalle di Quaresmini).

Lo stesso Fant, in genere molto corretto ma poi ritenuto responsabile anche del contatto che ha escluso Quintieri, ha così accumulato ben 4 penalty points tutti in una volta nel nuovo sistema di "patente a punti" introdotto quest'anno nel regolamento del monomarca di Porsche Italia.

Un sistema che proprio a Monza in occasione della partenza di gara 2 ha mietuto la prima "vittima": Luciano Martinez. Con la penalità rimediata ieri per aver costretto al ritiro De Prenteer in Prima Variante, l'argentino ha superato la quota di 5 penalty points concessi.

Dal sesto scatta automatica la penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza della prima gara utile e ciò rappresenta esattamente il caso di Martinez, arrivato a 7 (attenzione perché a quota 10 poi si scalano 10 caselle...).

Una posizione in più la guadagnano dunque i grandi protagonisti della Michelin Cup: la pole di gara 2 è di nuovo nelle mani di Brusa, ma ieri l'alfiere di Prima Ghinzani è stato poi superato nelle prime fasi da Girondi.

Grazie ai due successi di fila centrati fra Misano e appunto ieri, proprio il torinese di Fulgenzi Racing è pienamente rientrato nella rincorsa al titolo, anche se nella classifica di categoria, oltre al leader Brusa, al momento deve inseguire pure De Giacomi, che con Ebimotors sulla griglia di gara 2 scatterà alle spalle dei due rivali diretti. Insomma, punti in palio pesantissimi anche in Michelin Cup...

La qualifica per gara 2

POS. Pilota Team Tempo/distacco
01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’47”941
02. Aldo Festante Target +0"368
03. Lirim Zendeli BeDriver +0"427
04. Diego Bertonelli BeDriver +0"504
05. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"527
06. Senna Van Soelen Target +0"685
07. Enrico Fulgenzi Fulgenzi Racing +0"715
08. Callum Voisin Ombra Racing +0"728
09. Alberto Cerqui Ebimotors +0"761
10. Harley Haughton Fulgenzi Racing +0"924
11. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"932
12. Filippo Fant Target +1"035
13. William Mezzetti Dinamic Motorsport +1"087
14. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"189
15. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +1"301
16. Nathan Schaap Ombra Racing +1"317
17. Giorgio Amati Prima Ghinzani +1"354
18. Luciano Martinez * Ombra Racing +1"443
19. Marco Butti TDE +1"549
20. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"586
21. Paul De Prenter TDE +1"810
22. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"826
23. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +1"854
24. Alex De Giacomi Ebimotors +2"116
25. Karen Gaillard Ombra Racing +2"208
26. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +2"336
27. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +2"501
28. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +2"658
29. Andrea Galli Ebimotors +2"658
30. Francesco Maria Fenici TDE +2"840
31. Lee Mowle BeDriver +3"968
       
  * scatterà 23° per aver superato la soglia dei 6 penalty points, pagando 5 posizioni in griglia    

 

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