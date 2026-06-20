Carrera Cup Italia | Monza: Bristot è diventato il cannibale?

Pole position con record, vittoria e giro più veloce. L'hat trick odierno di Andrea Bristot in gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia in corso a Monza fa virare fortemente nella direzione del pilota bellunese di Dinamic Motorsport, che ha il preciso merito di averlo scoperto, le chance di titolo.

Seppure condita da un piccolo "giallo" che citeremo a breve, la domanda non può che essere una: nell'annata d'esordio nel monomarca tricolore e dopo sole 5 gare (3 delle quali vinte consecutivamente), Bristot è già diventato il cannibale di questa stagione?

Forse è ancora presto per una risposta definitiva. Di sicuro è stata disarmante la superiorità dimostrata finora dal driver veneto in questo weekend brianzolo caratterizzato dal gran caldo e da tante belle sfide ai vertici, in generale tutte piuttosto corrette.

Qualche considerazione, però, è necessaria. La prima ha a che vedere con le partenze. Ancora una volta, come gli era successo già a Imola e poi anche a Barcellona in Supercup, Bristot non ha avuto uno spunto ideale al via di gara 1, tanto che Van Soelen, che scattava al suo fianco in prima fila, era riuscito a sfilargli il comando della corsa.

Lo stesso leader di campionato, con un vantaggio ben lievitato in giornata, ammette la defaillance appena dopo la festa sul podio più alto: "Oggi gran gara - ha dichiarato -, ma di nuovo male la partenza. Devo sistemarla, perché una volta ti va bene che non succede niente dietro ma prima o poi la pagherò. Quindi devo sistemare le partenze, poi, però, quella prima posizione dovevo riprenderla assolutamente!".

Operazione ben condotta e riuscita qualche tornata dopo alla ripartenza dalla prima safety car in un duello molto corretto ingaggiato con il rivale olandese del team Target.



"Non avevo dubbi sulla correttezza - ha commentato poi Bristot -, l'ho visto fin da Imola. Sapevo che mi avrebbe rispettato e io ho cercato di rispettare lui, è andato tutto bene."

Anche se, e questa è la seconda considerazione, che ha più a che fare con il fattore esperienza (pur sempre di un rookie si sta parlando), proprio su Bristot a un certo punto pesava il rischio di un provvedimento che avrebbe potuto portargli via una vittoria per la verità più che meritata.

Allo start, infatti, il poleman, affiancato da Van Soelen, ha accompagnato l'avversario oltre i limiti della pista, verso il lato della corsia/uscita box. I commissari, però, hanno ritenuto che infliggergli la penalità di ammonizione con diffida e un penalty point sulla "patente a punti" introdotta quest'anno sia un provvedimento proporzionato.

In effetti lo stesso Van Soelen ha poi completato con successo la fase di sorpasso e Bristot è stato corretto nel non ostacolarlo nell'approccio alla prima Variante e nella sua percorrenza. Il rischio di una penalità più pesante c'è comunque stato.

Bristot scatterà dalla pole position anche domani (domenica) nella gara 2 che alle 11.20 (diretta DAZN e www.carreracupitalia.it) completerà il fine settimana brianzolo. Un'altra occasione per allungare ulteriormente in campionato.

Anche se dopo oggi, cannibale oppure no, non può più nascondersi nella rincorsa al titolo: "Ormai bisogna vincerlo! E mi spiego. Le aspettative iniziali erano alte, ma dire di vincerlo da esordiente era difficile. Dopo le prime gare e dopo questa vittoria è chiaro che ci siamo e bisogna vincere".

Starà agli avversari, ora ben avvisati anche pubblicamente, trovare le contromisure necessarie. Ma dovranno fare in fretta...