Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot perde la pole per gara 2!

Ci sono da rifare un po' di conti (e li faremo non appena ci saranno quelli ufficiali) dopo il sabato "pazzo" vissuto nel quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga. Un sabato iniziato benissimo per Bristot, capoclassifica che al mattino aveva messo di nuovo tutti in fila dietro di lui nelle qualifiche.

Un bel duello con Delli Guanti e due pole conquistate sul filo dei millesimi sul fronte del pilota bellunese di Dinamic Motorsport lasciavano presagire un weekend decisamente più tranquillo di quanto poi rivelatosi.

Al contrario, forse complice anche un po' di inesperienza (del resto è soltanto al suo quarto weekend nel monomarca tricolore), Bristot in gara 1 ha commesso due infrazioni fin troppo evidenti.

Durante la corsa ha pagato caro il colpo inferto dopo 6 tornate alla fiancata di Zendeli, che lo precedeva dopo averlo superato al giro 1 e con il quale era ancora in piena lotta per la vittoria.

Si profilava almeno un secondo posto per il capoclassifica, invece, scontata la penalità al traguardo, Bristot si era classificato soltanto 15esimo, raccogliendo un punticino contro il "pieno" fatto da Delli Guanti, nel frattempo vincitore davanti a Van Soelen e Haughton.

Proprio all'arrivo della corsa, però, in regime di safety car, che stava scortando tutto il gruppo al traguardo per l'incidente causato da Brusa che aveva mandato a muro Mowle alla penultima tornata, si era notata l'improvvisa accelerazione che Bristot aveva effettuato proprio nel momento in cui la vettura di sicurezza varcava la linea del traguardo, causando il rischio di contatti e tamponamenti alle sue spalle.

La situazione di pericolo è stata palese e una gara che doveva terminare in tutta tranquillità dietro safety car dopo i "botti" e le "botte" precedenti ha invece vissuto di nuovo attimi da brivido. Un caos che in serata è poi costato al protagonista un'ulteriore penalità, che lo ha fatto scivolare fuori dalla zona punti.

Ma non è questa la cosa più grave per il driver veneto: con le due infrazioni commesse ieri, infatti, sulla sua "patente a punti" Bristot raggiunge la quota (6 punti) per la quale ora dovrà scontare 5 posizioni di retrocessione sulla griglia della prossima gara.

Che, appunto, è gara 2 di stamattina (ore 12.20, diretta DAZN e www.carreracupitalia.it). Dalla pole guadagnata ieri, quindi, retrocederà in sesta piazza, terza fila. Al netto di una possibilissima rimonta (e rivincita personale anche rispetto al sabato da dimenticare), potrebbe costargli davvero caro, anche perché a ereditare quella pole sarà proprio Delli Guanti, che con il Team Q8 Hi Perform ha l'occasione più inaspettata per avvicinarsi ulteriormente nella rincorsa al titolo...