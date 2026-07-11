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F1 | Ferrari senza scarico soffiato e Macarena Evo? A Spa la SF-26 gioca le opzioni se non piove

La squadra del Cavallino prepara il GP del Belgio nella consapevolezza che i lunghi rettilinei favoriscono la Mercedes, ma lo staff di Serra ha preparato una configurazione aerodinamica che dovrebbe esaltare la rossa, liberando qualche cavallo dello 067/6.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dino Beganovic, Ferrari SF-26

Dino Beganovic, Ferrari SF-26

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

La Ferrari prepara Spa-Francorchamps. Due vittorie nelle ultime tre gare indicano una rossa protagonista che vuole cancellare il GP d’Austria come un... incidente di percorso. Anzi il Red Bull Ring è servito a capire qual è la strada maestra per lo sviluppo della SF-26. 
La parola d’ordine è una sola: scaricare l’aerodinamica. Il circuito che si snoda nei boschi delle Ardenne, almeno sulla carta, non è favorevole alla Scuderia, ma la stessa cosa si diceva prima di Silverstone, dove gli esponenti della squadra di Maranello erano pronti ad accettare un distacco dalla Mercedes di mezzo secondo. 

Il Cavallino non ricusa la filosofia degli ultimi tempi: osare con coraggio, senza paura. La rossa in Belgio farà uno step avanti, cambiando volto rispetto alla macchina che ha vinto in Gran Bretagna con Charles Leclerc. 

L’idea è quella di rinunciare al sistema STM per la prima volta in questa stagione. La Ferrari sui lunghi rettilinei di Spa-Francorchamps libera lo scarico unico dal Flick Tail Mode: nella FP1 della Stiria il rookie Dino Beganovic aveva girato sulla rossa di Leclerc e, fra i diversi esperimenti aerodinamici effettuati, aveva girato in un run senza lo scarico soffiato, anticipando una configurazione che era stata pensata proprio per il Belgio. 

Dettaglio tecnico del sistema FTM della Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico del sistema FTM della Ferrari SF-26

Foto di: Paul Foster

Loic Serra, direttore tecnico del Cavallino, vuole recuperare i 7 cavalli che l’occlusione dello scarico costa allo 067/6, sapendo di poter fare a meno dell’aumento di carico che il sistema assicura nel retrotreno. La FIA, nella prima stesura del regolamento 2027, ha ufficializzato che qualsiasi tentativo di soffiare lo scarico sarà vietato, per cui gli aerodinamici della Gestione Sportiva dovranno sviluppare un’altra trovata per ripristinare la downforce nel retrotreno. 

La Ferrari, inoltre, dovrebbe sfruttare anche l’ultima evoluzione dell’ala reversibile. Mentre la soluzione della Red Bull è finita sotto alla lente della Federazione Internazionale dopo due mancate chiusure dei profili mobili che hanno causato due brutti incidenti a Max Verstappen (in qualifica in Austria alla curva 9 e al giro 47 in Gran Bretagna alla Stowe), la Scuderia non teme stop, essendo l’unica squadra che è riuscita a mettere a punto una soluzione perfettamente funzionante. 

Ferrari SF-26: a Spa-Francorchamps potrebbe esserci una versione dell'ala Macarena più spinta

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Foto di: Roberto Chinchero

La versione della RB22 sta mostrando deficit imprevisti con due cedimenti diversi e la McLaren che ha allestito la sua interpretazione, non ha ancora trovato l’efficienza che gli ingegneri di Rob Marshall andavano cercando. A Maranello dovrebbero sfornare la versione che apre la luce fra i flap reversibili e il profilo principale. La nuova soluzione dovrebbe dare 11 km/h di velocità in più in fondo ai rettilinei. 

La configurazione aerodinamica per il Belgio potrebbe essere completata da un fondo (scivolo?) più scarico fra quelli già visti, se non ci sarà il rischio pioggia che da sempre accompagna gli appuntamenti in Vallonia. Le previsioni meteo, per il momento, comprendono anche l’acqua, ma in questo caso la rossa potrà scegliere quali elementi potrà recuperare. 

Charles Leclerc, Ferrari SF-26, nel filming day svolto al Madring

Charles Leclerc, Ferrari SF-26, nel filming day svolto al Madring

Foto di: Ferrari

A dispetto di quello che si va dicendo, non è vero che è stato ridotto il lavoro di preparazione al simulatore, anzi. Che partecipi o meno Lewis Hamilton, da sempre refrattario al lavoro indoor, l’attività non si è mai fermata con Charles e gli ottimi collaudatori.  

La gestione dell’energia è uno degli aspetti che viene sperimentata: la pista delle Ardenne non presenta le difficoltà di ricarica di Silverstone, ma è sicuramente un tracciato che si trova a metà in una teorica classifica di quelli dove è più complesso usare bene l’elettrico. 

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