Suzuki al Rally di Roma Capitale 2026: un’edizione tra spettacolo, innovazione e visione internazionale

La Suzuki Rally Cup: il monomarca promosso da Suzuki Italia è pronto a fare da protagonista al Rally di Roma Capitale. Il grande evento internazionale, valido per il FIA European Rally Championship e il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, dal 3 al 5 luglio accenderà gli asfalti della capitale e del centro Italia, per uno degli appuntamenti motoristici più attesi di tutto l’anno. Il trofeo dedicato alle Suzuki Sport Swift Hybrid sarà una gara a sé e avrà una doppia tappa con doppi punteggi, un modo per permettere ai 13 equipaggi iscritti di fare un’esperienza straordinaria in un contesto eccezionale e dal livello sportivo mondiale.

Sabato 4 e domenica 5 saranno dunque due gare distinte, con due power stage, doppi premi e il doppio dello spettacolo. Oltre 200 sono infatti i chilometri di prove speciali, alcuni inediti altri già affrontati dal Rally di Roma Capitale negli anni passati, per una gara che ha richiamato i migliori interpreti del rallysmo mondiale da ogni dove

Al Rally di Roma l’universo Suzuki tra due e quattro ruote

Suzuki sarà presente al Rally di Roma con un area dedicata che prevede l’esposizione dei modelli moto quali: GSX-S1000GX, GSX-8TT, GSX-S1000 GX e GSX-R1000R. I visitatori avranno inoltre la possibilità di vivere un’esperienza immersiva grazie alla GSX-8R installata su un simulatore di guida Moto Trainer, che consentirà di mettersi alla prova in totale sicurezza. Accanto all’area dedicata alle moto, sarà esposto anche un motore fuoribordo, mentre uno spazio specifico sarà riservato alla Swift Sport equipaggiata con Skid Car. Questa particolare configurazione permetterà al pubblico di sperimentare in un circuito dedicato le tecniche di gestione delle perdite di aderenza e del sovrasterzo, con il supporto del navigatore Campione del Mondo Rally Luigi “Gigi” Pirollo.

Le Suzuki e gli equipaggi al via

Ben 13 saranno dunque i protagonisti di questo secondo atto della Suzuki Rally Cup, su altrettante Suzuki Swift Sport Hybrid con pneumatici Extreme Tyres pronte ad incendiare la già bollente bagarre del Rally di Roma Capitale. Ancora una volta poi, come ormai è consuetudine per il monomarca giapponese, la partecipazione di equipaggi giovani è sempre maggioritaria. Con il favore della classifica del trofeo partirà davanti Giovanni Villardi, navigato da Fabio Andrian, leader della Suzuki Rally Cup dopo il primo round alla Targa Florio.

Il giovane pilota di Chiampo infatti aveva fatto la differenza nella Power Stage in Sicilia, mentre la gara era stata vinta da Roberto Pellè. Il senatore del monomarca, sempre in coppia con Luca Franceschini, era stato il più veloce nella gara più antica del mondo, e ora vorrà provare a centrare il bis anche all’ombra del Colosseo. Davvero di qualità però l’elenco partenti di questo secondo atto per la Cup, in un parterre fra cui spiccano Jean Claude Vallino con Sandro Sanesi, grandi protagonisti già nelle passate stagioni e Campioni Italiani R1 in carica, rallentati in Sicilia da una foratura.

Attenzione poi ad un altro arrembante under25, Nicola Guerrato in coppia con Pietro Bergamelli, che alla Targa Florio si era messo in mostra con un ottimo 4° posto. A caccia di conferme invece Giorgio Basso Corradi, navigato da Nicolò Ventoso, mentre punta a crescere Edoardo Sala affiancato da Andrea Sala alla sua quinta gara in carriera. Era stato sfortunato alla Targa Andrea La Cola, lo scorso anno protagonista fra le Racing Start e quest’anno in coppia con Mattia Verrando. Puntano a migliorare ulteriormente invece Marco Scalzotto, affiancato da Cristiano Rosina, e Samuel Umberto Soletta in coppia con Mirko Valentino.

Per Angelo Leone e Marco Lepore Roma sarà l’occasione di scoprire al meglio la Suzuki, mentre per altri equipaggi il Rally della Capitale deve significare riscatto.

Tra questi quello della famiglia Vitali, Stefano e Maurizio, che erano stati rallentati da una foratura alla Targa e che invece vorranno dimostrare tutto il loro potenziale. Grande attesa invece per Giorgio Fichera questa volta navigato da Matteo Lotta, indubbio protagonista della Cup sfortunato nella gara di casa ma ora più che mai determinato a farsi valere fino in fondo. Al debutto invece nella stagione 2026 della Suzuki Rally Cup un’ottima conoscenza del trofeo, Lorenzo Oliveri in coppia con Lucrezia Viotti.

Programma di gara

Il Rally di Roma Capitale scatterà venerdì 3 luglio con lo shakedown di Tuscolo (6 km) dalle ore 08:00, mentre nel pomeriggio gli equipaggi sfileranno nella tradizionale parata dal quartiere EUR fino al centro di Roma, prima della cerimonia di partenza in Via degli Annibaldi alle 20:00 e della spettacolare SSS "Colosseo ACI Roma" (1,30 km), in programma alle 20:05 all’ombra dell'Anfiteatro Flavio. Sabato 4 luglio si entrerà nel vivo con la prima gara della Cup, articolata su cinque prove speciali: Vallecupola (22,50 km), Piana di Rascino (27,85 km), Colle di Tora e il secondo passaggio su Piana di Rascino, per oltre 100 chilometri cronometrati immersi negli spettacolari scenari della Sabina e dell'Appennino laziale. Domenica 5 luglio andrà invece in scena la seconda gara, con altri cinque tratti cronometrati e oltre 90 chilometri di sfida, prima del gran finale con la cerimonia d'arrivo in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla premiazione.

UN RICCO MONTEPREMI

Suzuki per la stagione 2026 metterà in palio 150 mila euro, e presterà particolare attenzione ai giovani talenti: i piloti Under 25 potranno contare su una speciale classifica dedicata, con premi in denaro specifici che andranno a sommarsi a quelli previsti dalla graduatoria assoluta. Se un pilota Under 25 dovesse vincere la classifica assoluta, riceverà così entrambi i premi, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally.

Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno da 20.000 euro per il primo fino a 1.000 euro per l’ottavo. Per gli Under 25, i primi tre classificati riceveranno premi da 12.000 fino a 4.000 euro, mentre il primo classificato dei navigatori avrà un premio di 1.000 euro.

ALBO D’ORO SUZUKI RALLY CUP

2008 Roberto Sordi; 2009 Andrea Crugnola; 2010 Milko Pini; 2011 Claudio Gubertini; 2012 Damiano Defilippi; 2013 Paolo Amorisco; 2014 Alessandro Uliana; 2015 Marco Capello; 2016 Corrado Peloso; 2017 Simone Rivia; 2018 Corrado Peloso; 2019 Simone Goldoni; 2020 Andrea Scalzotto; 2021 Simone Goldoni; 2022 Matteo Giordano; 2023 Matteo Giordano; 2024 Sebastian Dallapiccola; 2025 Lorenzo Varesco.

CALENDARIO 2026 SUZUKI RALLY CUP 2026

14-16 maggio Targa Florio Rally; 3-5 luglio Rally Roma Capitale (tappa 1 e tappa 2); 31 luglio - 2 agosto Rally Regione Piemonte; 18-20 settembre Rally del Lazio; 16-18 ottobre Rallye Sanremo.