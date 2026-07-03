Carrera Cup Italia | Vallelunga: Fenici alla ricerca del... podio perduto

Splende il sole sull'Autodromo di Vallelunga e ormai ci siamo: nel pomeriggio scattano le prove libere del quarto round della Porsche Carrera Cup Italia e dopo i test di ieri, nel quale Pietro Delli Guanti e il Team Q8 Hi Perform hanno dettato il passo girando un decimino sotto al muro dell'1 e 33, c'è grande curiosità per capirne di più in vista del clou di sabato e domenica, anche perché l'attuale leader assoluto, Andrea Bristot, nel giovedì di prove ha fatto segnare soltanto il 15esimo crono di riferimento.

Anche in Michelin Cup, però, la tappa romana è particolarmente delicata. Con l'inizio della seconda metà di campionato, i punti diventano pesantissimi anche nella categoria riservata ai piloti categorizzati Fia bronze e fra questi c'è un personaggio in cerca d'... autore in questo 2026 iniziato per lui un po' in salita.

Più che altro, in realtà, Francesco Maria Fenici sta cercando di ritrovare il podio perduto, nel senso che, reduce da stagioni in costante crescita e spesso e volentieri a celebrare il risultato con il sapore delle bollicine, il vicecampione Michelin Cup 2024 quest'anno tra i piazzamenti più ambìti vanta soltanto un secondo posto centrato a Misano.

Troppo poco, al momento,m per le sue ambizioni e per quelle del team The Driving Experiences "colorato" Orodei24, partner presentissimo proprio in quel di Vallelunga, dove tra l'altro Fenici è all'appuntamento di casa, così' come lo sono i Centri Porsche di Roma che "targano" la 911 GT3 Cup del pilota laziale.

Nei test Alex De Giacomi e l'attuale leader Cesare Brusa hanno dettato il passo girando in 35 netto, il portacolori TDE si è messo in scia a 3 decimi. Può essere un punto di partenza incoraggiante per dare la svolta alla sua stagione.

“Nell’appuntamento per me di casa - spiega Fenici - l’unico obiettivo è quello di fare davvero bene e salire sul podio. Dopo aver girato ieri, già non vedo l’ora di risalire in macchina sul circuito che prediligo e al quale per ovvi motivi sono particolarmente legato".

In effetti, tra vittorie e podi, sul circuito capitolino sono tanti i risultati di prestigio centrati in passato da Fenici, che allora rilancia anche in vista delle qualifiche di domani: "Oggi nelle libere non sarà necessario macinare tanti chilometri e chissà su quali limiti, l'importante è svolgere un lavoro di qualità. A livello di prestazione pura, invece, sul giro punto ad abbattere il muro del minuto e 35, sarebbe il lasciapassare ideale per giocarci pole position e vittorie, con le quali spero di ripagare tutto il sostegno che mi garantiranno i tanti amici, tifosi e ospiti che verranno a trovarci in circuito”.

Infine un breve commento sui test per tastare la situazione: "Durante la sessione di ieri abbiamo dovuto fermarci oltre un'ora e risolvere una noia al posteriore a livello di semiasse e cuscinetto. Non siamo stati particolarmente fortunati, ma poi nel finale ci siamo rifatti e a Michelin nuove siamo anche andati abbastanza bene. Dovrò fare molto meglio, ovviamente, come ho già spiegato, e per questo continueremo a lavorare..."