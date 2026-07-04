Carrera Cup Italia | Vallelunga: sfida ai Levy in Taycan Rush

Nel weekend della Carrera Cup Italia a Vallelunga ritorna in pista anche lo spettacolo in modalità time attack della seconda edizione della Porsche Taycan Rush, che gira la boa di metà stagione e inizia a delineare la propria classifica piloti.

In questo caso, il primo monomarca 100% elettrico nella storia del marchio tedesco mette in scena il terzo dei cinque atti in calendario proprio sul circuito dove tutto iniziò quando, nel settembre 2024, le Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach furono testate proprio per porre le basi dell’innovativa serie, sia a livello tecnico (presente anche Pirelli per valutare gli pneumatici) sia sportivo nel simulare il format che poi sarebbe stato adottato.

Con il pieno coinvolgimento dei dealer ufficiali, da quella giornata il monomarca organizzato da Porsche Italia ha vissuto una crescita esponenziale, proponendo una modalità originale e accattivante per competere, divertirsi e misurarsi in pista nelle modalità e nelle caratteristiche uniche che l’elettrico di Porsche sa offrire per piacere di guida, tecnologia e prestazioni (le Taycan protagoniste superano i mille cavalli di potenza).

Non è un caso che sull’autodromo che sorge a Campagnano di Roma la Taycan Rush attende al via un pieno di iscritti che comprende diversi protagonisti già entrati in azione quest’anno e nella stagione d’esordio 2025.

Protagonisti e situazione

Tra i pretendenti al successo, spicca il nome di Andrea Levy, il gentleman driver piemontese del Centro Porsche Torino attuale leader della classifica davanti alla figlia Federica Levy, che lo insegue con dieci lunghezze da recuperare sulla Taycan Turbo GT targata Centro Porsche Padova.

A sfidarli tornano nella serie l’alfiere dei Centri Porsche di Milano Fausto Gasparetto, già in evidenza lo scorso anno e al momento settimo nella generale dopo la buona prova di Imola, e Luca Pagani, presente nella tappa di Misano e di nuovo in pista con i Centri Porsche di Roma, attesi alla prova casalinga.

Vallelunga segna quindi l’esordio stagionale di Alessandro Adriani (Centro Porsche Bari), vincitore proprio sul circuito capitolino nel 2025 e ora a caccia del bis, e di Massimiliano Venturi (Centro Porsche Bologna), lo scorso anno in azione a Imola.

Esordio assoluto, invece, per Michele Mastromartino (Centro Porsche Brescia), Sergio Saggini (Centro Porsche Bergamo), Antonio Aliperti (Centro Porsche Firenze) e Antimo Lentini (Centro Porsche Catania).

Programma e tv

A Vallelunga tutti si sfideranno nei due turni previsti per la Taycan Rush: oggi (sabato) dalle 19.00 si disputano la sessione di prove libere e la prima manche di gara, poi domenica gran finale dalle 9.00 con la seconda e la decisiva terza manche.

Gli highlights della tappa capitolina saranno in seguito messi a disposizione on demand tra i contenuti gratuiti di DAZN.