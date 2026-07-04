Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot contro il "tabù" della pole

Pole position significa croce e delizia a Vallelunga in Porsche Carrera Cup Italia, citofonare due nomi illustri come Larry Ten Voorde e Matteo Malucelli, ad esempio.

Stamattina Andrea Bristot ha centrato una partenza al palo importantissima per poter allungare ulteriormente in campionato nel quarto round del monomarca delle 911 GT3 Cup, fra l'altro vincendo un duello entusiasmante con Pietro Delli Guanti, che oggi pomeriggio lo seguirà in prima fila sulla griglia di gara 1.

Il bellunese di Dinamic Motorsport è stato il più veloce in 1'33"415 migliorando di ben oltre un decimo il record delle 992 fatto segnare proprio da Ten Voorde (senza Abs) nel 2024 e ha sfiorato anche quello assoluto delle 911 GT3 Cup, che ormai da sei anni è nelle mani di Aldo Festante (stamattina sesto), che nel settembre 2020 con il modello 991.2 dotato di Abs come quello attuale girò in 1'33"352.

E' dunque mancato solo il primato assoluto a Bristot e ora il leader attuale della Carrera Cup Italia dovrà innanzitutto fare attenzione a non cascare nella "trappola" che la partenza al palo a Vallelunga ha spesso e volentieri preparato per il poleman di turno.

In ambito Carrera Cup, infatti, scattare davanti a tutti nelle stagioni più recenti ha significato dominare (e da qui la delizia) oppure perdere tutto (o quasi): e la "croce" è toccata a due piloti esperti come appunto Ten Voorde e Malucelli.

Il primo incappò in un clamoroso jump start nel 2024 (la già citata edizione del record delle "992"), il secondo commise la medesima infrazione nel 2023 (replicando fra l'altro quella del 2022). Ed entrambi persero la possibilità di vincere la gara.

Il via di gara 1 mostrerà come Bristot si comporterà nella sua partenza d'esordio a Vallelunga, nella quale in primis combatterà contro il recente "tabù" di cui sopra, ma aldilà delle insidie psicologiche e "fatalistiche" innate in una circostanza tale, dopo le qualifiche il capoclassifica è ancora una volta apparso sereno e pienamente in controllo della situazione.

Anche se la sua prima valutazione è quasi maniacale, sempre più da "cannibale": "Non siamo del tutto a posto, dobbiamo capire alcune cose dai dati. L'ho salvata per un pelo, ma non siamo a posto. Un po' di guida e un po' di assetto. Abbiamo girato poco giovedì nel test, ma comunque l'importante è che siamo davanti".

Di guida dove pensi si possa fare meglio?

"Un po' ovunque, qui sono tutte frenate particolari con un po' di banking e l'Abs che lavora in maniera un po' strana, ci sono un po' di cose che devo capire e analizzare."

Un pensiero per gara 1?

"L'idea è partire bene e andare via subito e così capiamo mentre siamo in gara."

Il record assoluto del 2020?

"Forse con qualche giro di esperienza in più avrei potuto batterlo..."