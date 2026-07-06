Carrera Cup Italia | Vallelunga, Delli Guanti: "Abbiamo riaperto il campionato!"

Un pizzico di rammarico resta perché la doppietta sembrava a portata di mano lo scorso weekend, ma nel post quarto round della Porsche Carrera Cup Italia a Vallelunga lato Pietro Delli Guanti restano la soddisfazione per i risultati ottenuti e la consapevolezza di aver riaperto la rincorsa al titolo in vista di Misano a settembre e poi il gran finale del Mugello.

Ora l'alfiere del Team Q8 Hi Perform insegue il leader Andrea Bristot con 25 lunghezze da recuperare, che restano un gap abbastanza importante ma non più incolmabile con ancora due round (e quindi 4 gare) da disputare.

E soprattutto è un distacco che può permettere di "ragionarci" sopra, perché 25 punti non sono certamente i 58 con i quali il pilota di origini pugliesi era arrivato all'appuntamento sull'autodromo romano.

Un recupero importante dovuto sia al weekend poco lucido di Bristot dopo la pole position centrata in qualifica (può succedere, soprattutto nella stagione d'esordio in un monomarca così competitivo e soprattutto se non sei al 100%) sia alla verve che ha permesso a Delli Guanti anche di celebrare il suo primo successo nella serie Porsche sabato in gara 1.

E chissà che essersi tolto questo "cruccio" non possa aiutarlo sotto il profilo psicologico e della consapevolezza nei propri mezzi. Forse le parole che ha rilasciato al termine di gara 2, secondo al traguardo dopo essere partito dalla pole con un set "jolly" di Michelin nuove, testimoniano proprio questo, perché davvero la doppietta era possibile e i giochi per il titolo sarebbero ancora più aperti.

"Provo una leggera delusione - sono state appunto le prime lucidissime parole di Delli Guanti ieri sul podio -, perché oggi speravo di vincere, avevamo tutte le carte in regola, però il mio stacco al via non è stato perfetto e poi facevo tanta fatica in uscita di curva, perdevo in trazione; in ogni caso abbiamo portato a casa tanti punti in campionato, adesso posso dire che la lotta è aperta e che ci credo!"

Una dichiarazione "perfetta", che permette di cogliere l'ulteriore maturità e nel contempo la naturalezza dell'evidente crescita che Delli Guanti ha mostrato in questi primi mesi da nuovo portacolori Q8 Hi Perform. Un ruolo tra l'altro piuttosto "scomodo" dopo i due titoli consecutivi riportati da Keagan Masters. Non era facile.

“È stato senza dubbio un weekend molto positivo - ha poi tirato le somme in generale Delli Guanti -. Il primo e il secondo posto ci hanno permesso di riaprire la lotta per il campionato, un aspetto che ci dà grande fiducia in vista dei prossimi appuntamenti. Nel complesso sono soddisfatto del lavoro svolto insieme alla squadra."

"Sapere di aver avuto il potenziale per ottenere una doppietta lascia un pizzico di rammarico. Allo stesso tempo il bilancio resta estremamente positivo, soprattutto considerando la pronta reazione dopo lo sfortunato weekend di Monza."

"Abbiamo dimostrato di essere competitivi e di poter lottare costantemente per le posizioni di vertice. Chiudiamo questo fine settimana con consapevolezza, serenità e tanta determinazione: la stagione è ancora lunga e siamo pronti a continuare a dare il massimo nella corsa al titolo!”

Le classifiche in vista della volata finale

Assoluta: 1. Bristot 159; 2. Delli Guanti 134; 3. Van Soelen 114; 4. Quaresmini 108; 5. Festante 89.

Rookie: 1. Bristot 159; 2. Van Soelen 114; 3. Haughton 87; 4. Butti 43; 5. Voisin 38.

Michelin Cup: 1. Girondi 85 ; 2. Brusa 84; 3. De Giacomi 74; 4. Stefanelli 68; 5. Fenici 65.

Team: 1. Target 214; 2. Dinamic Motorsport 176; 3. Prima Ghinzani 153; 4. BeDriver 145; 5. Fulgenzi Racing 120.