Carrera Cup Italia | Monza: sentenza di Bristot sulla pole
Il leader del monomarca Porsche domina la qualifica del terzo round e vola davanti a tutti con il record di 1'47"578 per gara 1 di oggi alle 15.20 (diretta DAZN). Van Soelen limita i danni, seguito da Delli Guanti, un positivo Voisin e Festante. Brusa precede Girondi in Michelin Cup.
Carrera Cup Italia a Monza
Foto di: AG Photo
Nel finale più rovente con già oltre 30 gradi alle 10.15 di mattina, e a tempo di record, a Monza Andrea Bristot si prende la pole position per gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026 che si disputa oggi alle 15.20 con diretta su Dazn (in abbonamento e in modalità gratuita) e www.carreracupitalia.it.
Una sentenza il driver di Dinamic Motorsport, che dopo Misano e grazie al crono di 1'47"578, per un decimo nuovo limite delle 911 GT3 Cup (ora con l'ABS) nel Tempio della Velocità, oggi pomeriggio avrà una nuova possibilità di allungare in vetta al campionato.
Come nelle libere di ieri rimasto a quasi 4 decimi dal poleman della mattinata, nel Tempio della Velocità proverà a impedirglielo Senna Van Soelen. L'olandese di Target si è qualificato in prima fila per la corsa odierna, riuscendo anche lui ad abbattere il muro dell1 e 48 e precedendo di un paio di decimi Pietro Delli Guanti.
L'alfiere del Team Q8 Hi Perform, secondo in campionato, avrebbe potuto fare un po' meglio con il primo set di Michelin nuove, ma sul più bello lo ha fermato una full course yellow chiamata a metà turno per permettere a Paul De Prenter di tornare in pista dopo essere finito nella ghiaia all'uscita ell'Ascari.
Con Delli Guanti, in seconda fila oggi si accomoderà Callum Voisin. Anche se staccato di 6 decimi da Bristot, è positivo e competitivo finora il rientro del giovane portacolori britannico di Ombra Racing dopo aver saltato Misano.
Lo scorso anno il team bergamasco dominò il weekend brianzolo e chissà che Voisin non possa avere qualche carta in più da giocare durante la mezzora di gara scattando da una posizione comunque favorevole.
In top-5 ha quindi trovato posto Aldo Festante, autore di una qualifica promettente conclusa a pochi millesimi da Voisin e mettendosi dietro il duo di BeDriver formato da Lirim Zendeli e Diego Bertonelli, rispettivamente sesto e settimo a 7 decimi.
Interessante il prosieguo della griglia di partenza, aperto a completare la quarta fila dal rookie Cristian Bertuca, ancora una volta in top-10 con Omnia Motorsport, con la cui 911 GT3 Cup si è qualificato a quasi 9 decimi dalla pole precedendo di poco un trio di già campioni come Enrico Fulgenzi, nono e sorprendente per reattività al rientro dopo 3 anni in Carrera Cup Italia con il proprio team, Gianmarco Quaresmini, che ha completato la top-10 con Prima Ghinzani, e l'alfiere di Ebimotors Alberto Cerqui.
Bellissima quindi la battaglia che ha caratterizzato i 40 minuti di prove ufficiali della Michelin Cup. Cesare Brusa non ha fallito l'obiettivo della pole position di categoria girando su limiti che a un certo punto lo hanno avvicinato addirittura alla top-10 assoluta.
Poi il portacolori di Prima Ghinzani ha concluso 16esimo ed è riuscito ad avere la meglio su un pimpante Andrea Girondi. Il driver torinese di Fulgenzi Racing è stato l'unico in Michelin Cup a tenere testa al capoclassifica lombardo, dal quale a fine sessione è distante quasi 3 decimi.
Più staccati gli altri pretendenti al trofeo, a iniziare da Alex De Giacomi, terzo con Ebimotors a precedere in classe Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport), il compagno di squadra Andrea Galli, Francesco Fenici (TDE) e Lee Mowle (BeDriver).
La qualifica per gara 1
|POS.
|Pilota
|Team
|Tempo/distacco
|01.
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|1’48”578
|02.
|Senna Van Soelen
|Target
|+0"395
|03.
|Pietro Delli Guanti
|Q8 Hi Perform
|+0"574
|04.
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|+0"685
|05.
|Aldo Festante
|Target
|+0"699
|06.
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|+0"723
|07.
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|+0"757
|08.
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|+0"896
|09.
|Enrico Fulgenzi
|Fulgenzi Racing
|+0"937
|10.
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani
|+0"975
|11.
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|+1"096
|12.
|Filippo Fant
|Target
|+1"161
|13.
|Harley Haughton
|Fulgenzi Racing
|+1"266
|14.
|William Mezzetti
|Fulgenzi Racing
|+1"292
|15.
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|+1"295
|16.
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani
|+1"311
|17.
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|+1"597
|18.
|Andrea Girondi
|Fulgenzi Racing
|+1"606
|19.
|Giorgio Amati
|Prima Ghinzani
|+1"619
|20.
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|+1"633
|21.
|Marco Butti
|TDE
|+1"663
|22.
|Paul De Prenter
|TDE
|+1"971
|23.
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|+2"157
|24.
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|+2"266
|25.
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|+2"347
|26.
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|+2"468
|27.
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|+2"476
|28.
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|+2"490
|29.
|Andrea Galli
|Ebimotors
|+2"613
|30.
|Francesco Maria Fenici
|TDE
|+3"011
|31.
|Lee Mowle
|BeDriver
|+4"305
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