Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
Carrera Cup Italia Monza

Carrera Cup Italia | Monza: sentenza di Bristot sulla pole

Il leader del monomarca Porsche domina la qualifica del terzo round e vola davanti a tutti con il record di 1'47"578 per gara 1 di oggi alle 15.20 (diretta DAZN). Van Soelen limita i danni, seguito da Delli Guanti, un positivo Voisin e Festante. Brusa precede Girondi in Michelin Cup.

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
Pubblicato:
Carrera Cup Italia a Monza

Carrera Cup Italia a Monza

Foto di: AG Photo

Nel finale più rovente con già oltre 30 gradi alle 10.15 di mattina, e a tempo di record, a Monza Andrea Bristot si prende la pole position per gara 1 del terzo round della Porsche Carrera Cup Italia 2026 che si disputa oggi alle 15.20 con diretta su Dazn (in abbonamento e in modalità gratuita) e www.carreracupitalia.it.

Una sentenza il driver di Dinamic Motorsport, che dopo Misano e grazie al crono di 1'47"578, per un decimo nuovo limite delle 911 GT3 Cup (ora con l'ABS) nel Tempio della Velocità, oggi pomeriggio avrà una nuova possibilità di allungare in vetta al campionato.

Come nelle libere di ieri rimasto a quasi 4 decimi dal poleman della mattinata, nel Tempio della Velocità proverà a impedirglielo Senna Van Soelen. L'olandese di Target si è qualificato in prima fila per la corsa odierna, riuscendo anche lui ad abbattere il muro dell1 e 48 e precedendo di un paio di decimi Pietro Delli Guanti.

L'alfiere del Team Q8 Hi Perform, secondo in campionato, avrebbe potuto fare un po' meglio con il primo set di Michelin nuove, ma sul più bello lo ha fermato una full course yellow chiamata a metà turno per permettere a Paul De Prenter di tornare in pista dopo essere finito nella ghiaia all'uscita ell'Ascari.

Con Delli Guanti, in seconda fila oggi si accomoderà Callum Voisin. Anche se staccato di 6 decimi da Bristot, è positivo e competitivo finora il rientro del giovane portacolori britannico di Ombra Racing dopo aver saltato Misano.

Lo scorso anno il team bergamasco dominò il weekend brianzolo e chissà che Voisin non possa avere qualche carta in più da giocare durante la mezzora di gara scattando da una posizione comunque favorevole.

In top-5 ha quindi trovato posto Aldo Festante, autore di una qualifica promettente conclusa a pochi millesimi da Voisin e mettendosi dietro il duo di BeDriver formato da Lirim Zendeli e Diego Bertonelli, rispettivamente sesto e settimo a 7 decimi.

Interessante il prosieguo della griglia di partenza, aperto a completare la quarta fila dal rookie Cristian Bertuca, ancora una volta in top-10 con Omnia Motorsport, con la cui 911 GT3 Cup si è qualificato a quasi 9 decimi dalla pole precedendo di poco un trio di già campioni come Enrico Fulgenzi, nono e sorprendente per reattività al rientro dopo 3 anni in Carrera Cup Italia con il proprio team, Gianmarco Quaresmini, che ha completato la top-10 con Prima Ghinzani, e l'alfiere di Ebimotors Alberto Cerqui.

Bellissima quindi la battaglia che ha caratterizzato i 40 minuti di prove ufficiali della Michelin Cup. Cesare Brusa non ha fallito l'obiettivo della pole position di categoria girando su limiti che a un certo punto lo hanno avvicinato addirittura alla top-10 assoluta.

Poi il portacolori di Prima Ghinzani ha concluso 16esimo ed è riuscito ad avere la meglio su un pimpante Andrea Girondi. Il driver torinese di Fulgenzi Racing è stato l'unico in Michelin Cup a tenere testa al capoclassifica lombardo, dal quale a fine sessione è distante quasi 3 decimi.

Più staccati gli altri pretendenti al trofeo, a iniziare da Alex De Giacomi, terzo con Ebimotors a precedere in classe Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport), il compagno di squadra Andrea Galli, Francesco Fenici (TDE) e Lee Mowle (BeDriver).

La qualifica per gara 1

POS. Pilota Team Tempo/distacco
01. Andrea Bristot Dinamic Motorsport 1’48”578
02. Senna Van Soelen Target +0"395
03. Pietro Delli Guanti Q8 Hi Perform +0"574
04. Callum Voisin Ombra Racing +0"685
05. Aldo Festante Target +0"699
06. Lirim Zendeli BeDriver +0"723
07. Diego Bertonelli BeDriver +0"757
08. Cristian Bertuca Omnia Motorsport +0"896
09. Enrico Fulgenzi Fulgenzi Racing +0"937
10. Gianmarco Quaresmini Prima Ghinzani +0"975
11. Alberto Cerqui Ebimotors +1"096
12. Filippo Fant Target +1"161
13. Harley Haughton Fulgenzi Racing +1"266
14. William Mezzetti Fulgenzi Racing +1"292
15. Ermanno Quintieri Omnia Motorsport +1"295
16. Cesare Brusa Prima Ghinzani +1"311
17. Nathan Schaap Ombra Racing +1"597
18. Andrea Girondi Fulgenzi Racing +1"606
19. Giorgio Amati Prima Ghinzani +1"619
20. Luciano Martinez Ombra Racing +1"633
21. Marco Butti TDE +1"663
22. Paul De Prenter TDE +1"971
23. Andrea D’Amico Dinamic Motorsport +2"157
24. Alex De Giacomi Ebimotors +2"266
25. Benjamin Berta Malucelli Motorsport +2"347
26. Karen Gaillard Ombra Racing +2"468
27. Lorenzo Cheli Dinamic Motorsport +2"476
28. Stefano Stefanelli Malucelli Motorsport +2"490
29. Andrea Galli Ebimotors +2"613
30. Francesco Maria Fenici TDE +3"011
31. Lee Mowle BeDriver +4"305

 

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Carrera Cup Italia | Monza: è la sfida Team più aperta di sempre?

Top Comments
More from
Gianluca Marchese

Carrera Cup Italia | Monza: è la sfida Team più aperta di sempre?

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: è la sfida Team più aperta di sempre?

Carrera Cup Italia | Monza: il leader si guarda ancora le spalle

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: il leader si guarda ancora le spalle

Carrera Cup Italia | Monza: è già Bristot-Van Soelen nelle libere

Carrera Cup Italia
Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: è già Bristot-Van Soelen nelle libere

Ultime notizie

MotoGP | Razgatlioglu penalizzato per l'impeding a Bastianini: scivola ultimo sulla griglia del GP

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Razgatlioglu penalizzato per l'impeding a Bastianini: scivola ultimo sulla griglia del GP

La MotoGP non sta trattando per altre gare cittadine in stile Adelaide

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
La MotoGP non sta trattando per altre gare cittadine in stile Adelaide

Carrera Cup Italia | Monza: sentenza di Bristot sulla pole

Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: sentenza di Bristot sulla pole

MotoGP | Prima pole di Ogura a Brno davanti al terzetto tricolore Diggia, Bagnaia e Bezzecchi

MotoGP
MtGP MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Prima pole di Ogura a Brno davanti al terzetto tricolore Diggia, Bagnaia e Bezzecchi