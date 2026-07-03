Carrera Cup Italia | Vallelunga: al via il weekend della verità
Sono 29 le 911 GT3 Cup attese nella tappa che già inaugura la seconda metà di stagione e sarà esame di maturità per la leadership di Bristot e per gli inseguitori, Delli Guanti in testa (ieri al top nel test). Attenzione al rientro di Levi e ai padroni di casa Mezzetti e Fenici, che con Girondi e De Giacomi sfidano Brusa nella Michelin Cup. Gare sabato alle 15.45 e domenica alle 12.20 live su DAZN
Mappa di Vallelunga sulla 911 GT3 Cup di Girondi
Foto di: AG Photo
Quest’anno gli esami “di riparazione” che in Porsche Carrera Cup Italia in genere arrivano a settembre esattamente come alle superiori saranno invece già di scena da oggi a domenica all’Autodromo di Vallelunga.
Il quarto atto stagionale, quello che inaugura la seconda metà di campionato, si disputa in piena estate e diventa, rimanendo in ambito scolastico, esame di maturità, cioè autentico banco di prova per Andrea Bristot, leader attuale e incontrastato (non più a sorpresa dopo Monza) del monomarca tricolore.
E naturalmente anche per tutti i suoi inseguitori, a questo punto al bivio: se puntano davvero a riaprire la rincorsa al titolo, dovranno per forza di cose mettere le ruote davanti a quelle del driver bellunese nel weekend che si sta per aprire sul circuito romano con due fondamentali gare da 30 minuti + 1 giro.
Appuntamento a sabato 4 luglio alle 15.45 e a domenica 5 luglio alle 12.20, entrambe in diretta e on demand su DAZN anche in modalità gratuita e in live streaming su www.carreracupitalia.it.
Fin dalle prove libere di oggi pomeriggio, a Vallelunga saranno da tenere d’occhio le condizioni meteo: previste temperature massime elevate (33-34 gradi), non lontane da quelle di Monza, anche se stando alle previsioni attuali il weekend dovrebbe risultare più mite al mattino e alla sera e il tasso di umidità influire meno sulla messa a punto delle vetture e le condizioni del tracciato. Una tre-giorni dunque calda ma forse non bollente come la precedente.
All-in su Vallelunga
Con Dinamic Mortorsport, Bristot è la rivelazione del monomarca tricolore e guida con ampio margine la classifica generale e quella riservata ai Rookie, ma sarà alfiere fondamentale anche nel confronto tra le squadre, la cui graduatoria attuale vede appaiate la stessa Dinamic e il team Target (ma occhio anche alle altre compagini...).
Il bellunese ha dominato i due precedenti round e a spezzare l’egemonia delle sue quattro vittorie consecutive da altrettante pole position mirano i rivali diretti nella rincorsa al titolo.
Sui tecnici 4085 metri del circuito di Vallelunga, tra i 29 attesi al via rilancia la sfida al vertice Pietro Delli Guanti, ora costretto a inseguire da lontano (58 i punti da recuperare a Bristot) dopo il pur competitivo, ma poco fortunato e non del tutto lucido (due volte penalizzato), appuntamento di Monza al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform.
Per lui il weekend capitolino è iniziato con il ritmo giusto, risultando il più veloce nel test pre-gara disputato ieri in 1’33”932 (unico ad abbattere il muro dell’1 e 34).
Dopo la vittoria iniziale a Imola, a Monza è invece tornato sul podio Gianmarco Quaresmini. Il bi-campione di Prima Ghinzani Motorsport è risalito terzo in classifica ma è seguito da vicino da un trio di annunciati protagonisti: il temibile duo di casa Target formato da Aldo Festante (due volte secondo a Vallelunga nel 2025) e dall’olandese Senna Van Soelen e il rookie britannico Harley Haughton (Fulgenzi Racing).
Con la squadra alto-atesina si ripresenta al via anche Filippo Fant, reduce dalla top-5 di gara 2 a Monza, suo miglior risultato in stagione. Rilanciano quindi le proprie ambizioni da podio il tedesco Lirim Zendeli e Diego Bertonelli (secondo a pochi millesimi da Delli Guanti ieri nel test), con BeDriver chiamati anche a macinare punti per la classifica Team.
Tra gli under 23 selezionati per il Talent Pool di Porsche Italia, riflettori puntati sul promettente milanese Cristian Bertuca, che in Omnia Motorsport ritrova il compagno di squadra Ermanno Quintieri (due volte costretto allo stop a Monza), e sui due alfieri di Ombra Racing Nathan Schaap e Callum Voisin, quest’ultimo reduce dal suo primo podio italiano, celebrato nel Tempio della Velocità.
Nei colori del team bergamasco riaccendono i motori anche l’argentino Luciano Martinez, per la prima volta in top-10 a Monza, e la 25enne pilota svizzera Karen Gaillard, da par suo per la prima volta a punti.
Tra i più esperti, al via con Ebimotors ci sarà il campione 2021 Alberto Cerqui, mentre in cerca di continuità andranno i giovani di Dinamic Andrea D’Amico e Lorenzo Cheli, oltre a Benjamin Berta.
Il rookie ungherese di Malucelli Motorsport è in crescita nella serie, così come William Mezzetti, altro pilota Dinamic e atteso padrone di casa che proprio nella tappa romana cercherà di centrare i primi punti stagionali.
Medesimo obiettivo per Paul De Prenter, alla stagione d’esordio in Carrera Cup Italia con The Driving Experiences, team che a Vallelunga schiera il rientrante Ariel Levi. L'israeliano è stato protagonista della seconda metà di campionato lo scorso anno e nell’occasione è chiamato a sostituire Marco Butti, impegnato in una gara concomitante all’Hungaroring.
Michelin Cup da brividi!
Nella rincorsa alla Michelin Cup, Cesare Brusa si è finora distinto grazie a quattro successi di categoria, ma nelle ultime gare il pilota lombardo di Prima Ghinzani è stato insidiato con costanza da Andrea Girondi.
Due i centri del torinese di Fulgenzi Racing, primo inseguitore di Brusa insieme al già due volte titolato Alex De Giacomi. Il driver bresciano di Ebimotors, ieri al top in classe nei test, ha collezionato quattro podi e a Vallelunga cerca il primo exploit del 2026, al quale mira anche Francesco Fenici.
Il pilota laziale di The Driving Experiences è risalito al quarto posto della classifica e nei colori Orodei mette nel mirino la possibilità di dare una svolta alla sua stagione proprio sul circuito di casa e davanti ai propri tifosi.
A seguire, punta a rientrare fra i protagonisti da podio della Michelin Cup un altro pretendente al titolo come Stefano Stefanelli (Malucelli Motorsport), mentre al ruolo di outsider si candidano Andrea Galli (Ebimotors) e il britannico Lee Mowle (BeDriver).
Gli iscritti a Vallelunga
|N.
|Pilota
|Team
|3
|Alberto Cerqui
|Ebimotors
|4
|Paul De Prenter
|The Driving Experiences
|7
|Ariel Levi
|The Driving Experiences
|8
|Pietro Delli Guanti
|Team Q8 Hi Perform
|10
|Lirim Zendeli
|BeDriver
|11
|Callum Voisin
|Ombra Racing
|12
|Luciano Martinez
|Ombra Racing
|14
|Senna Van Soelen
|Target SRL
|15
|Aldo Festante
|Target SRL
|17
|Benjamin Berta
|Malucelli Motorsport
|18
|William Mezzetti
|Dinamic Motorsport
|19
|Andrea D’Amico
|Dinamic Motorsport
|20
|Harley Haughton
|Enrico Fulgenzi Racing
|21
|Diego Bertonelli
|BeDriver
|22
|Ermanno Quintieri
|Omnia Motorsport
|24
|Filippo Fant
|Target SRL
|25
|Lorenzo Cheli
|Dinamic Motorsport
|30
|Karen Gaillard
|Ombra Racing
|31
|Cristian Bertuca
|Omnia Motorsport
|32
|Gianmarco Quaresmini
|Prima Ghinzani Motorsport
|33
|Nathan Schaap
|Ombra Racing
|35
|Andrea Bristot
|Dinamic Motorsport
|50
|Francesco Maria Fenici
|The Driving Experiences
|54
|Stefano Stefanelli
|Malucelli Motorsport
|56
|Cesare Brusa
|Prima Ghinzani Motorsport
|67
|Alex De Giacomi
|Ebimotors
|75
|Andrea Galli
|Ebimotors
|80
|Lee Mowle
|BeDriver
|88
|Andrea Girondi
|Enrico Fulgenzi Racing
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
F1 | Mercedes: il fondo della W17 è un'opera d'arte di micro-aerodinamica che si vuole copiare
WEC | Genesis con livrea Magma anche a San Paolo, le lezioni di Le Mans potranno essere una chiave
MotoGP | VR46 e Ducati insieme fino al 2029: il team di Valentino Rossi sarà ancora factory supported
MotoGP | Zarco evita l'operazione e si prepara a tornare a correre a settembre
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments