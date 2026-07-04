Carrera Cup Italia | Vallelunga: Delli Guanti esulta in gara 1!

In un sabato a... eliminazione, a Vallelunga Pietro Delli Guanti mette a segno il suo primo centro in Porsche Carrera Cup Italia al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi Perform vincendo gara 1 del quarto round del monomarca tricolore in corso sull'autodromo romano.

Il pilota di origini pugliesi, trapiantato in Lombardia e ora studente di Ingegneria a Modena scattava in prima fila al fianco del poleman Andrea Bristot e al via è stato sorpreso dall'ottimo spunto di Lirim Zendeli, terzo sulla griglia di partenza.

Il tedesco di BeDriver, poche curve più tardi, riusciva ad avere la meglio anche su Bristot con una bella manovra di sorpasso e a quel punto i due hanno iniziato una ravvicinata sfida a suon di giri veloci (il migliore rimarrà il 3° di Zendeli in 1'35"106) dominando la prima parte della corsa.

Fin quando però il sabato a eliminazione ha vissuto il suo primo episodio cruciale, che alla fine risulterà decisivo per le sorti di questa forse fin troppo combattuta gara 1: al sesto passaggio, infatti, il leader di campionato ha attaccato il rivale e i due sono arrivati al contatto al Tornantino, dove Bristot ha colpito Zendeli spedendolo in testacoda e facendolo retrocedere in quinta posizione.

Quasi immediata è scattata la penalità di 10 secondi comminata dalla direzione gara al driver bellunese, che a quel punto ha cercato di imporre il proprio ritmo per provare a recuperare quanto più margine possibile sugli inseguitori.

Il successivo impiego di ben tre safety car, però, ha rovinato i piani di Bristot, che all'arrivo sotto regime di neutralizzazione perdeva automaticamente la vetta della classifica, retrocedendo addirittura da primo a 15esimo.

All'inseguimento e in lotta fra loro per tutta la gara, sul podio sono quindi saliti Delli Guanti, Senna Van Soelen con il team Target e Harley Haughton con Fulgenzi Racing.

Bravo e fortunato (per sua stessa ammissione dopo la festa al sapor di bollicine) in questa gara 1 e grazie al successo incamerato quasi senza colpo ferire, in classifica generale Delli Guanti accorcia le distanze nei confronti del pilota di Dinamic Motorsport rivelazione della stagione, il cui vantaggio, ancora consistente, è ora sceso a 36 punti proprio sul giovane vincitore di oggi.

Van Soelen e Haughton tornano invece entrambi sul podio raccogliendo probabilmente il massimo possibile oggi all'esordio a Vallelunga; per l'olandese è un segnale di continuità, per il britannico il rientro fra i "big" dopo una Monza un po' più difficile. Ai tre premiati sono arrivati anche i complimenti del Talent Pool, il nuovo programma di coaching di Porsche Italia dedicato agli under 23 che frequentano da inizio stagione.

Dopo il contatto Bristot-Zendeli, la top-5 finale si è quindi delineata con Callum Voisin a seguire, quarto con la 911 GT3 Cup di Ombra Racing, e proprio Zendeli classificato quinto al traguardo. Segue sesto Aldo Festante, che con la seconda 911 GT3 Cup by Target a inizio gara è stato protagonista di un taglio in ghiaia in uscita dai CImini che di fatto lo ha allontanato proprio dalla lotta per podio e top-5.

Scorrendo la top-10, uno dietro l'altro hanno quindi concluso settimo Alberto Cerqui (Ebimotors), ottavo Diego Bertonelli (BeDriver) e nono il rientrante Ariel Levi, con TDE più volte protagonista di duelli "corpo a corpo" con Gianmarco Quaresmini, che poi ha concluso 11esimo con Prima Ghinzani.

Fra i due si è inserito William Mezzetti, che proprio nell'appuntamento di casa trova i primi punti stagionali e la prima top-10 con Dinamic Motorsport.

Gara a eliminazione è stata anche in Michelin Cup. E qui c'entrano tutte le tre safety car di cui sopra. La prima è stata impiegata al giro 11 dopo un contatto che ha coinvolto i piloti Pro Ermanno Quintieri, la cui 911 GT3 Cup ha rotto il radiatore seminando liquidi lungo il circuito, e l'incolpevole Nathan Schaap, colpito e spedito intestacoda dal driver cosentino.

Nello stesso frangente, Cesare Brusa, poleman e in quel momento in vetta alla Michelin Cup con Prima Ghinzani, è finito a sua volta in testacoda (non sembra sia stato coinvolto nell'inconveniente occorso a Quintieri) e si è ritrovato a fondo gruppo.

A quel punto Andrea Galli prendeva il comando della categoria, ma poco dopo la ripartenza il pilota e già rallista di Ebimotors si è fermato in traiettoria nella zona dei Cimini, forse per noie elettroniche o per qualche malfunzionamento dovuto a un contatto precedente, causando la seconda safety car.

Con Galli out, Stefano Stefanelli ha a sua volta ereditato il primo posto di Michelin Cup, ma stavolta per sua fortuna non la "maledizione" odierna: il pilota toscano, infatti, è riuscito a portare al traguardo la 911 GT3 Cup di Malucelli Motorsport centrando il primo successo stagionale.

Seguono sul podio Andrea Girondi, che dopo una partenza non ottimale grazie a questo secondo posto ha recuperato punti pesanti a Brusa con Fulgenzi Racing, e dal redivivo Francesco Fenici, altro padrone di casa protagonista in gara e tornato nella top-3 della Michelin Cup con il team TDE.

Alex De Giacomi segue quarto con Ebimotors e sul traguardo Brusa è quinto, ma la gara è terminata in regime di safety car (fra l'altro con brivido finale proprio sul rettifilo del traguardo per un strappo conclusivo di Bristot): proprio alla ripartenza dalla seconda, infatti, una terza neutralizzazione è stata quasi immediatamente chiamata quando la 911 GT3 Cup di BeDriver condotta da Lee Mowle è finita contro le barriere all'ingresso della curva Roma ed è rimbalzata in pista, forse proprio perché coinvolta in un contatto nella fase precedente di re-start.

Insomma, in conseguenza di una gara 1 iniziata bene ma poi innervositasi di giro in giro, ci sarà molto lavoro da sbrigare per i commissari sportivi in questo caldo sabato di Vallelunga e non sono affatto escluse ulteriori penalità.

Seguiranno quindi aggiornamenti, mentre la Carrera Cup Italia può comunque dare appuntamento per un'ancor più cruciale gara 2, a questo punto: il via domenica (domani) alle 12.20 sempre in diretta e on demand su DAZN e in live streaming su www.carreracupitalia.it.

Salvo clamorosi sviluppi, in prima fila si ritroveranno ancora Bristot e Delli Guanti...