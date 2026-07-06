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Carrera Cup Italia Vallelunga

Carrera Cup Italia | Vallelunga: la prima di Federica Levy in Taycan Rush

La portacolori del Centro Porsche Padova avvicina la vetta dopo aver conquistato il terzo round del monomarca 100% elettrico delle Porsche Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach precedendo sul filo di lana papà Andrea e Adriani

Gianluca Marchese
Gianluca Marchese
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Porsche Taycan Rush a Vallelunga

Porsche Taycan Rush a Vallelunga

Foto di: AG Photo

Porsche Taycan Rush a Vallelunga
Porsche Taycan Rush a Vallelunga
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Porsche Taycan Rush a Vallelunga
Porsche Taycan Rush a Vallelunga
Porsche Taycan Rush a Vallelunga

Federica Levy prende la... corrente giusta in Porsche Taycan Rush e ora è tutto possibile in vista della volata finale del primo monomarca 100% elettrico del marchio tedesco.

Nel weekend della Carrera Cup italia disputato a Vallelunga, Porsche Italia ha vissuto la tappa più ravvicinata di sempre nella giovane storia della serie che schiera le Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach gommate Pirelli e celebra il primo successo della pilota piemontese con il Centro Porsche Padova.

Sul circuito capitolino, che ha ospitato il pieno di iscritti, nella rincorsa al podio hanno garantito equilibrio e spettacolo i duelli tra la famiglia Levy, con al via anche papà Andrea sulla vettura del Centro Porsche Torino, e l’alfiere del Centro Porsche Bari Alessandro Adriani.

Nella classifica riepilogativa della due-giorni della Taycan Rush a Vallelunga, i primi tre sono racchiusi in appena mezzo secondo e in quella finale hanno prevalso per la prima volta in stagione appunto Federica Levy e il Centro Porsche Padova davanti al papà Andrea e Adriani, che dopo il successo dello scorso anno stavolta si è dovuto arrendere alla rimonta della ragazza piemontese nelle manche disputate domenica.

Emozionante la condotta di gara e la sfida che ha coinvolto i tre protagonisti, che si è incrociata con quella di campionato. La classifica sorride ancora al leader Andrea Levy, ma ora Federica ha dimezzato le distanze e insegue il driver torinese con soli 5 punti da recuperare.

Sotto al podio, protagonista è stato anche Fausto Gasparetto. Grazie al quarto posto finale, il pilota dei Centri Porsche di Milano risale nella graduatoria generale, mentre la top-5 di Vallelunga è completata dal rientrante Massimiliano Venturi, all’esordio stagionale dopo l’esperienza dello scorso anno a Imola.

Il portacolori del Centro Porsche Bologna ha superato gli esordienti Antimo Lentini (Centro Porsche Catania) e Sergio Saggini (Centro Porsche Bergamo), a sua volta seguiti da Luca Pagani.

Punti preziosi per il driver dei Centri Porsche di Roma, che dopo Misano è tornato sul circuito di casa e ha preceduto Antonio Aliperti e Michele Mastromartino, in top-10 con i dealer di Firenze e Brescia. 

“Questa vittoria è qualcosa di fantastico - ha dichiarato Federica Levy a fine giornata -. Sono felicissima: sabato inseguivo, poi ho rimontato, Vallelunga è un circuito sfidante, non è stato semplice, però con questi oltre mille cavalli ci si diverte davvero. Eravamo tutti molto vicini, è stato un weekend molto combattuto e questo lo rende ancora più bello. Per la prima volta sono anche riuscita a precedere mio papà Andrea, con il quale comunque ci confrontiamo sempre: è una vittoria che condividiamo."

"Siamo anche in lotta per il campionato, mancano ancora due tappe, cercheremo di vincerle! L’esperienza della Taycan Rush è diversa rispetto alle gare che frequento nel Campionato Italiano GT, ma è molto formativa e queste non sono soltanto gare contro il cronometro, sono sfide di strategia, un aspetto che mi intriga.”

Gli highlights dell’appuntamento disputato a Vallelunga saranno disponibili in settimana tra i contenuti gratuiti di DAZN. La Porsche Taycan Rush tornerà in pista di nuovo in parallelo con la Carrera Cup Italia e disputerà il suo quarto round al Misano World Circuit nel weekend del 20 settembre.

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