Carrera Cup Italia | Monza: Voisin si gode il primo podio

Callum Voisin ci ha messo solo 3 gare per agguantare il primo podio nella Porsche Carrera Cup Italia. Venti anni, un'importante ruolo con Porsche in patria, dove ha già vinto all'esordio in Carrera Cup UK, Il giovane alfiere di Ombra Racing ha centrato il terzo posto nella gara 1 del terzo round 2026 del monomarca tricolore, disputata ieri pomeriggio.

Vero che c'è chi ci ha messo anche meno di 3 gare e che l'inglesino ha destato immediata attesa (e Ombra Racing ripone grande fiducia in lui), ma i risultati nella serie di Porsche Italia non sono mai scontati.

In particolare quest'anno per via della decisione di introdurre (al contrario della Gran Bretagna) il sistema Abs sulle 911 GT3 Cup "992.1" utilizzate, anticipando quanto avverrà il prossimo anno con l'introduzione delle nuova "992.2".

Inoltre Voisin ha un background da formulista, che ha a lungo frequentato e non è un caso che, mostrando un sorriso di evidente soddisfazione, le sue prime parole dopo la festa del suo primo podio, condiviso con Bristot e Van Soelen, partono proprio da queste premesse.

“Sono contento - ha dichiarato -, questo è il mio primo anno in Carrera Cup dopo aver corso per tanto tempo in monoposto. Serve un po’ di adattamento. In più in UK utilizziamo la 911 GT3 Cup senza l’Abs, quindi tecnicamente cambia abbastanza, ma va bene così."

Da qui l'analisi di questi primi mesi: "Abbiamo un po’ sofferto nel pre-season, poi siamo andati meglio a Imola. Avevamo un gran potenziale. Sfortunatamente ho dovuto saltare Misano per altri impegni, ma ora siamo qui a Monza e abbiamo preso questo podio che mi rende davvero felice“.

Di certo anche perché arrivato dopo una splendida bagarre in pista. Spettacolare lo show a suon di sorpassi e controsorpassi che ha messo in piedi soprattutto con Delli Guanti, ma anche con Festante e all'inizio con Zendeli, nella sfide per il terzo gradino poi conquistato.

I suoi obiettivi sono chiari e seguono la politica di "un passo per volta", "step by step", come direbbe lo stesso Voisin, che precisa: “Hai sempre qualcosa che vuoi portare a termine in un campionato. Vuoi guadagnare i tuoi primi punti, salire sul primo podio, centrare la pole e poi dopo ci deve essere anche la vittoria".

Ecco, chissà che ieri con una qualifica migliore, visti gli ottimi precedenti di Ombra Racing nelle gare di Monza, non fosse riuscito a inserirsi nel duello Bristot-Van Soelen. Lui risponde con il sorriso e perfino utilizzando una parola in italiano: "La qualifica in genere non è il mio forte (in Italiano, ndr), ma il team è davvero bravo, mi aiutano tanto anche nel tirare fuori il meglio dagli pneumatici quando conta. Qui abbiamo fatto davvero bene nonostante durante il turno non ci siamo ritrovati nella migliore posizione in pista, altrimenti una prima fila era possibile. In gara 2 si parte dalla P8, sarà più complicato, vedremo come andrà“.

L'appuntamento con gara 2 a completamento del weekend brianzolo è alle 11.20, come sempre con diretta DAZN e live streaming su www.carreracupitalia.it.